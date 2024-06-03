Тесто, как пух. Домашний маковый рулет с сочной начинкой

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Маковый рулет — это десертное блюдо, которое имеет долгую историю и множество вариаций в разных культурах.

Истоки этого блюда уходят корнями в древние времена, когда мак использовался не только для приготовления пищи, но и в медицинских целях. В некоторых культурах маковые семена добавляли в хлеб и выпечку, чтобы придать им особый вкус и аромат.

В Европе маковый рулет стал популярным десертом в средние века. Он был известен под разными названиями, такими как «венский штрудель» или «французский круассан».

Сегодня существует множество вариантов этого десерта, которые отличаются по составу начинки, способу приготовления теста и форме рулета.

Создадим в домашних условиях нежный мягкий маковый рулет

Ингредиенты для теста:

мука — 380 г;

сахар — 60 г;

сливочное масло — 80 г;

молоко — 125 мл;

яйца — 2 шт.;

свежие дрожжи — 15 г;

соль — 1/4 ч.л.;

ванильный экстракт — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

мак — 150 г;

молоко — 100 мл;

сахар — 70 г;

яйцо — 1 шт.

Приготовление макового рулета:

Смешиваем дрожжи с сахаром, перетираем вилкой компоненты. В миску с молоком выливаем растопленное сливочное масло, разбиваем яйца, высыпаем соль.

Добавляем в смесь ванильный экстракт и дрожжевую массу, перемешиваем. Высыпаем в смесь муку частями, замешиваем мягкое липкое тесто.

Оставляем тесто под целлофаном в тепле на 1,5-2 часа. Для начинки смешиваем в сотейнике мак с молоком, на среднем огне выпариваем всю жидкость.

Подсушенный мак измельчаем до однородной массы в блендере, а затем смешиваем с сахаром и яйцом. Тесто обминаем и делим на 2 одинаковые части.

Раскатываем каждую часть в прямоугольные пласты, смазываем их растопленным сливочным маслом. Выкладываем на пласты начинку, не доходим до верхнего края 3 см.

Начиная с нижнего края сворачиваем пласты в рулеты, запечатываем начинку внутри. Не забываем запечатать также открытые края.

Перекладываем рулеты на противень, застеленный пергаментом, смазываем взбитым желтком. Выпекаем рулеты при 180 градусах 20 минут.

После приготовления рулеты стоит посыпать сахарной пудрой. Получается рулет из мягкого нежного теста с большим количеством начинки внутри.