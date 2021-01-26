Труба для теплого пола

Правильный выбор и монтаж теплого пола

Самым популярным видом теплых полов принято считать трубы с водяным заполнением. Их укладывают на пол и подключают к центральному отоплению, откуда вода циркулирующим потоком проходит по трубам и возвращается обратно. Монтаж данной систему требует колоссальной затраты сил и времени. Он в себя включает установку труб на специальную отражающую подложку и их подключение. После этого трубы нужно залить при помощи цемента, а уже на него уложить половое покрытие. Кстати, во многоэтажках такой тип теплых полов лучше всего не использовать.

Матовые электрические полы

Матовые электрические полы в себя включают отдельные маты. Их монтаж состоит из нескольких этапов. На первом из них на пол укладывается мат и подключается к сети электроснабжения и затем заливается цементом, а на втором — полы застилаются покрытием. Этот тип полов весьма прост в монтаже и имеет доступную стоимость.

А вот кабельный тепловой пол состоит из электронагревательного кабеля, уложенного на пол и подключенного к электричеству. Монтаж этого пола схож с монтажом предыдущего. Есть только одно различие — кабель ложится на поверхность без подогрева. В итоге его также цементируют и застилают.

В Украине любой регион нуждается в установке отопительных систем в помещениях, где находятся люди или животные. Процедура эта достаточно дорогостоящая в силу значительной оплаты труда профессионалов.

Тёплый пол — это система, которая обогревает помещение снизу вверх, выступая хорошим аналогом классическим батареям. Еще в древности люди стремились спроектировать устройства, обогревающие пол. На сегодняшний день существует два основных варианта исполнения: электрический тёплый пол и водяной тёплый пол. В свою очередь, водяной тёплый пол может быть подключен к местному или центральному водопроводу.

Электрический тёплый пол

Самый распространенный вариант-это кабельный тёплый пол. Как понятно из названия, в качестве нагревательного элемента используется специальный кабель, который имеет очень большое сопротивлении. Он продаётся в специальных катушках с фиксированной длиной. Монтируется на специальную термоизоляционную плёнку, чтобы всё полезное тепло поднималось вверх. Укладывается «змейкой» либо «спиралью» по всей жилой площади комнаты, закрепляется хомутами. После чего заливается стяжкой.

Электрический тёплый пол имеет ряд преимуществ:

Компактность; Экологичность; Не сушит воздух в комнате; Высокая точность регулировки температуры; Высокая скорость нагрева.

Таким образом, если имеются какие-то проблемы с водоснабжением или нужно сэкономить место, идеальным вариантом для дома будет электрический тёплый пол!

Водяной тёплый пол

Принцип работы водяного тёплого пола довольно прост-вода циркулирует по трубе, уложенной под покрытием пола, и нагревает помещение. Монтаж водяного тёплого пола сложнее по сравнению с электрическим. Из-за опасности разрыва трубы и затопления соседей снизу в некоторых многоквартирных домах водяные тёплые полы монтировать запрещается. Для монтажа идеально подходит металлопластиковая труба, которая продается в специальных бухтах. В помещении, где планируется укладка тёплого пола, делают гидроизоляцию и теплоизоляцию на полу. После этого по всей площади комнаты равномерно распределяют металлопластиковую трубу и фиксируют хомутами. Начало и конец трубы в комнате должны быть выведены в одно место (для удобства). После этого, уложенную трубу подключают к котлу или к центральному водяному отоплению и сверху делают бетонную стяжку. Заказать трубки для водяного теплого пола вы можете на сайте https://fiting.kiev.ua/tepliy-pol/truba-dlya-teplogo-pola.html.

Преимущества водяного тёплого пола: Экономичность; Тепло воспринимается более комфортно; При эксплуатации водяного тёплого пола отсутствует генерация электромагнитного поля в комнате.

Итог

Тёплый пол — это замечательная технология, позволяющая более грамотно и экономично осуществлять отопление в комнате. Водяной и электрический тёплый пол имеют ряд достоинств и недостатков. Однозначно сказать, какой из них лучше невозможно. Следует выбирать подходящий вариант исходя из особенностей помещения и бюджета.