Трудоустройство в Польше: самостоятельно либо через агентство

Практически каждый второй украинец мечтает о работе за границей. Главный стимул к действию – высокие заработки и возможность переезда в экономически развитую страну. Останавливает лишь страх нового и необходимость изучения иностранного языка.

По мнению национальных соискателей, наиболее востребованными вакансиями считаются:

помощники по хозяйству;

строители;

электромеханики;

медицинские работники;

официанты, бармены;

горничные;

сборщики ягод и грибов.

Некоторые вакансии являются сезонными, остальные – долгосрочными. К примеру, временную работу для семейной пары в Польше можно найти на ферме либо в теплицах. Женщины могут заниматься сбором, сортировкой и упаковкой урожая, а мужчины – его погрузкой и перевозкой. На протяжении нескольких месяцев семья будет вместе, а их доход умножится на два.

Особенности работы в Польше: условия труда

Не секрет, что на польских фабриках и заводах украинцы работают по 5-6 дней в неделю, а продолжительность смены составляет от 10 до 12 часов. Труд не всегда является физически сложным и Вам необязательно придется таскать тяжести. К примеру, в обязанности сортировщика может входить визуальная оценка качества товара, а оператор конвейерной линии просто следит за процессом. В современном мире большинство производственных процессов автоматизированы, а задача человека заключается в элементарных вещах.

Есть и недостатки у многих профессий. К примеру, в швейном цеху очень шумно, а в котельной – жарко. Собирать клубнику под дождем некомфортно, а выслушивать жалобы от посетителей бара изнурительно. Но это – работа и только Вы можете ее выбирать. Среди тысячи вакансий непременно найдется та, которая будет Вам по нраву.