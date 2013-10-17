Творческие идеи. Товары для рукоделия и шитья

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Развиваем мелкую моторику рук

Степень развития маленькой моторики у ребеночка определяет важнейшие для его грядущего свойства: речевые возможности, координацию в пространстве, внимание, концентрацию и воображение. Отделы мозга, отвечающие за эти возможности, конкретно связаны с пальцами, а значит и с их нервными окончаниями. Потому упражнения и занятия, в каких участвуют мелкие пальчики ребеночка, только важны для его интеллектуального и психологического развития. Вы можете заказать необходимые товары для рукоделия и шитья тут.

Методов, позволяющих развивать мелкую моторику детских пальцев, на данный момент сильно много: это и пальчиковые игрушки, и особые игрушки, и, конечно, занятия рукоделием. Больше всего малышей в этом завлекают вышивка, шитье, вязание крючком и бисероплетение, и в итоге стараний их пальчиков возникают умопомрачительно прекрасные вещи. Это очень принципиальное чувство для ребеночка: когда из разрозненных нитей и тряпочек, составляющих наборы для вышивания, спустя некое время появляется чудесные образы: рыбки, цыплята, либо собачки, которые вышиты на декоративной подушке либо прихватке для посуды.

Изготовленное своими руками всегда очень побуждает ребеночка: он будет гордиться своим реальным результатом и постарается сделать еще красивее и привлекательнее. Для первых шагов в рукоделии идеальнее всего подходит вышивание крестом. Для маленьких пальчиков бисер еще очень и очень мелок, вышивка бисером просит определенной сноровки и, конечно, прилежания, для того чтоб игла слушалась и стежки ложились бы друг к другу как можно ближе. Для шитья нужны воображение и логика, чтоб представлять для себя метод действий и вероятный итог. А вот вышивка крестом вначале прощает некие детские ошибки и содействует быстрому развитию абстрактного мышления и, конечно, пространственного воображения. Комплексные наборы для вышивания обыкновенно сопровождаются картинкой, что дает ребеночку представление о том, что должно получиться в итоге.

Маленькая вышивальщица может совместно с матерью избрать понравившийся ей набор и испытать свои силы — поначалу с маминой помощью, а позже и без помощи других. На первых порах пригодится малость терпения, внимания и упорства, чтоб совладать с запутывающимися нитками, но картина, находящаяся перед очами с вышитым котенком поможет не отойти от загаданного. Немного времени — и ребеночек будет тихонечко с интересом заниматься рукоделием и обращаться к маме только для того, чтоб похвастаться, как красиво и ровно кладутся стежки.