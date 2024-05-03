Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кутью из риса с изюмом и медом. Рис выбирайте круглозерный, можно взять также пропаренный. По желанию в кутью можно еще добавить курагу, вяленую вишню или цукаты. Если мед слишком густой, его можно предварительно развести с 1-2 ст.л. воды. Кутья получается сладкой, питательной и очень вкусной!

Назначение: На праздничный стол / Рождество / Пасха Основной ингредиент: Фрукты / Изюм / Сухофрукты / Крупы / Рис / Мёд Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Изюм 40-50 Грамм

Орехи 1-2 Ст. ложек

Рис 160 Грамм

Мед 2-3 Ст. ложек

Мак 1,5 Ст. ложки

Вода 350 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

183 ккал

Калорийность

4 г

Белки

4 г

Жиры

32 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кутья из риса с изюмом и медом»

Подготовьте все ингредиенты.

Рис тщательно промойте до прозрачной воды.

Переложите рис в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения. Убавьте огонь на минимальный и варите рис 10 минут под крышкой.

Орехи крупно порубите. Изюм промойте в чистой воде. Мак замочите на 5 минут в кипятке.

Когда рис немного разварится, добавьте изюм и мак сверху. Рис не перемешивайте, пусть изюм просто пропарится. Варите рис еще 15 минут под крышкой.

После добавьте мед и орехи, аккуратно все перемешайте.

Кутья из риса с изюмом и медом готова, приятного вам аппетита!