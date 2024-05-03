Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кутью из риса с изюмом и медом. Рис выбирайте круглозерный, можно взять также пропаренный. По желанию в кутью можно еще добавить курагу, вяленую вишню или цукаты. Если мед слишком густой, его можно предварительно развести с 1-2 ст.л. воды. Кутья получается сладкой, питательной и очень вкусной!
Назначение: На праздничный стол / Рождество / Пасха Основной ингредиент: Фрукты / Изюм / Сухофрукты / Крупы / Рис / Мёд Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Изюм 40-50 Грамм
- Орехи 1-2 Ст. ложек
- Рис 160 Грамм
- Мед 2-3 Ст. ложек
- Мак 1,5 Ст. ложки
- Вода 350 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
183 ккал
Калорийность
4 г
Белки
4 г
Жиры
32 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кутья из риса с изюмом и медом»
Подготовьте все ингредиенты.
Рис тщательно промойте до прозрачной воды.
Переложите рис в кастрюлю, влейте воду и доведите до кипения. Убавьте огонь на минимальный и варите рис 10 минут под крышкой.
Орехи крупно порубите. Изюм промойте в чистой воде. Мак замочите на 5 минут в кипятке.
Когда рис немного разварится, добавьте изюм и мак сверху. Рис не перемешивайте, пусть изюм просто пропарится. Варите рис еще 15 минут под крышкой.
После добавьте мед и орехи, аккуратно все перемешайте.
Кутья из риса с изюмом и медом готова, приятного вам аппетита!