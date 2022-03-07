Твоё лето в Европе! Не пропусти!

Prague Education Center — это не только детский языковой лагерь, но и умение идеально сочетание изучение чешского и английского языка. Это активный отдых для детей в Праге. Наш лагерь представляет услуги по изучению языков от десятилетних до двадцати пятилетних учащихся. Имеется специальная программа с выездом в красивую страну Италию.

Prague Education Center — это популярный учебный центр в формате детского лагеря. Ваши дети будут учится чешскому и английскому языку. Эта программа позволяет познакомиться с культурой иностранной страны. Ваши дети смогут путешествовать и открывать для себя что-то новое.

Все уроки будут проходить каждый день, кроме выходных. Занятия в основном будут в первой половине дня. В второй половине дня дети смогут совершать прогулки и экскурсии по чешским городам. Обучение будет проходит в новом кампусе университета, который имеет отдельный корпус. В нем находится спортивная площадка, где дети смогут активно отдыхать, конферец-зал и парк. Но самое главное, что у детей будет уникальная возможность провести время с иностранными учащимися, попрактиковать свои языковые знания. На каникулах постоянно сопровождают опытный гид и кураторы лагеря.

Наш лагерь на летние каникулы предлагает свои услуги и программы для всех желающих:

1) Учебная программа составлена на изучение чешского, английского языков в Праге. Кроме учебы, предлагаем активный отдых в красивой Италии.

2) Учебная программа составлена на изучение чешского языка в Чехии.

3) учебная программа составлена на изучение английского в Чехии, где вы сможете попрактиковать разговорный английский язык. Тем самым вы сможете поработать над своими языковыми умениями.

В нашем лагере Prague Education Center вы сможете активно отдохнуть, изучить иностранные языки, подружиться с новыми людьми, побывать в Праге, Чехии и Италии.

В нашем лагере уже многие студенты прошли обучения. Наше преимущество — это огромный опыт в организации практичного, интересного, приятного детского отдыха. Успейте записаться в наш лагерь Prague Education Center! Не упустите такую возможность, как изучению чешского и английского языка. Вы получите массу впечатлений!