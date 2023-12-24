Куриные зразы: рецепт отличной добавки к любому гарниру

Фарш для зраз довольно сложен в работе, поэтому стоит придерживаться нескольких простых правил.

Куриные зразы – сытное и нежное блюдо, которое станет вкусным дополнением к любому гарниру на обед или ужин. Их также можно поставить в качестве отдельного блюда на праздничный стол. Как их приготовить, рассказала автор блога «Вкусные рецепты на каждый день».

Куриные зразы

Ингредиенты:

куриное филе — 800 гр;

яйца вареные — 4 шт;

плавленый сырок – 2 шт;

сливки (18-33%) – 100 мл;

специи: соль, перец, карри — по вкусу;

мука;

растительное масло.

Способ приготовления:

Куриное филе пропустить через мясорубку. Для приготовления можно взять и уже готовый куриный фарш. Добавить к мясу сливки и специи, перемешать. Добавить потертые вареные яйца и слегка подмороженные плавленые сырки, перемешать до однородности и дать немного постоять в холодильнике.

Мокрыми руками или лучше в перчатках (фарш довольно тяжелый в работе) сформировать продолговатые котлетки, хорошо обвалять в муке, выложить на доску. В идеале лучше формировать и сразу выкладывать жариться, а оставшийся фарш, пока жарится каждая порция, держать в холодильнике.

Обжаривать на достаточном количестве растительного масла в разогретой сковороде на небольшом огне 5 минут, затем перевернуть на другую сторону, накрыть крышкой и жарить еще 5 минут.

Выложить зразы на бумажные полотенца, чтобы ушел лишний жир, а затем переложить на блюдо.

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