Рецепт: Турецкий салат «Кисир» — С булгуром и свежими овощами.

Ингредиенты:
булгур — 1,5 стакана;
огурец короткоплодный колючий — 2 штуки;
томаты — 4 штуки;
лук красный (небольшого размера) — половина луковицы;
оливки черные консервированные без косточек — половина банки;
соль перец — по вкусу;
зеленый лук перья — для подачи;
масло растительное — 2 ст.л.;
лимонный сок — 1 ч.л.
Способ приготовления: Рецепт турецкого салата «Кисир» нашла на упаковке с булгуром, иногда на пачках попадаются интересные рецепты, беру их на заметку, потом воплощаю в жизнь).
Так, сегодня мы готовим турецкий салат «Кисир» с булгуром.
Для этого салата отвариваем булгур сливным способом. То есть наливаем воды значительно больше, чем для варки каши.
Вот на следующем фото наглядно видно, что булгур уже разварился, а воды осталось ещё много.
Готовый булгур отбрасываем на дуршлаг, воду сливаем. При варке таким способом булгур остаётся рассыпчатым, как раз для салата.
Оставляем булгур в сите, чтобы он полностью остыл, периодически встряхиваем.
Пока займёмся овощами. Моем помидоры и огурцы.
Половинку красной луковицы среднего размера нарезаем тонкими четвертинками колец.
Огурцы, если некрупные, нарезаем полукольцами.
Помидоры нарезаем тонкими дольками.
Чёрные оливки нарезаем на половинки вдоль или поперёк, без разницы, и добавляем в салат.
Добавляем соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Заправляем салат смесью растительного масла и лимонного сока. Тщательно перемешиваем.
Выкладываем салат на тарелку, перед подачей посыпаем нарезанным зелёным луком.
Турецкий салат «Кисир» получился очень сытным, питательным и сочным. Нам понравилось.
Время приготовления: 30 мин.