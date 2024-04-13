Рецепт: Турецкий салат «Кисир» — С булгуром и свежими овощами.

Ингредиенты:

булгур — 1,5 стакана;

огурец короткоплодный колючий — 2 штуки;

томаты — 4 штуки;

лук красный (небольшого размера) — половина луковицы;

оливки черные консервированные без косточек — половина банки;

соль перец — по вкусу;

зеленый лук перья — для подачи;

масло растительное — 2 ст.л.;

лимонный сок — 1 ч.л.

Способ приготовления: Рецепт турецкого салата «Кисир» нашла на упаковке с булгуром, иногда на пачках попадаются интересные рецепты, беру их на заметку, потом воплощаю в жизнь).

Так, сегодня мы готовим турецкий салат «Кисир» с булгуром.

Для этого салата отвариваем булгур сливным способом. То есть наливаем воды значительно больше, чем для варки каши.

Вот на следующем фото наглядно видно, что булгур уже разварился, а воды осталось ещё много.

Готовый булгур отбрасываем на дуршлаг, воду сливаем. При варке таким способом булгур остаётся рассыпчатым, как раз для салата.

Оставляем булгур в сите, чтобы он полностью остыл, периодически встряхиваем.

Пока займёмся овощами. Моем помидоры и огурцы.

Половинку красной луковицы среднего размера нарезаем тонкими четвертинками колец.

Огурцы, если некрупные, нарезаем полукольцами.

Помидоры нарезаем тонкими дольками.

Чёрные оливки нарезаем на половинки вдоль или поперёк, без разницы, и добавляем в салат.

Добавляем соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Заправляем салат смесью растительного масла и лимонного сока. Тщательно перемешиваем.

Выкладываем салат на тарелку, перед подачей посыпаем нарезанным зелёным луком.

Турецкий салат «Кисир» получился очень сытным, питательным и сочным. Нам понравилось.

Время приготовления: 30 мин.