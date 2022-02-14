Укладка брусчатки: правила и этапы

Уплотнение и заполнение швов

Когда укладка брусчатки и запорных устройств завершена, брусчатку следует утрамбовать и выровнять не менее чем за три прохода высокочастотного плиточного уплотнителя низкой амплитуды.

Уплотнитель должен иметь достаточную площадь, чтобы одновременно покрывать 12 единиц, а его металлическое основание должно быть закрыто для предотвращения прямого контакта с поверхностью брусчатки. Используйте 12-миллиметровый лист фанеры или ковровое покрытие с толстым резиновым покрытием, прикрепленное к основанию уплотнителя, чтобы обеспечить амортизирующий эффект.

Тонкий слой песка для заполнения швов, равномерно распределенный по брусчатке перед уплотнением, будет способствовать перемещению уплотнителя и дополнительно минимизировать повреждение поверхности. Когда разрез закончен, нанесите кистью чистый, вымытый побелкой сухой песок во все швы до заполнения. Удалите излишки и продолжайте укладывать новые секции.

Когда вся мощение будет завершена, продолжайте подметать швы песком, пока все швы не будут заполнены. Это гарантирует, что дорожное покрытие заблокируется.

Ограничители по краям

Этот заключительный этап требуется на всех краях, которые не стыкуются с твердой стеной или бордюром, что предотвращает растекание брусчатки под нагрузкой. Основание и основание должны быть уплотнены под краевым ограничителем и выступать не менее чем на 100 мм за внешний край ограничителя.

Ограничивающий барьер по краю может быть установлен с использованием предварительно смешанного бетона (20:14), т.е. 20 МПа, размер заполнителя 14 мм или эквивалент, смешанный на месте. Этот барьер должен выходить под кирпич примерно на 100 мм на глубину 100 мм и выходить за пределы коллектора примерно на 100 мм.

Готовый барьер должен заканчиваться примерно на 20 мм от нижней части полосы коллектора, создавая таким образом «выступ». Это образует сдерживающий фактор, предотвращающий растекание дорожного покрытия.

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