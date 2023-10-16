Рецепт: Красная рыба соленая — Вкусная красная рыба

Ингредиенты:

форель — 1 шт;

соль морская — по вкусу;

специи — по вкусу;

сок лимона — по желанию

Способ приготовления: Самостоятельно засолить красную рыбу сможет любой человек.

И в этом процессе нет ничего сложного.

И для её приготовления вам понадобится свежая красная рыба.

Нужно будет помыть её, отрезать голову и плавники. Которые можно будет использовать для приготовления вкусной ухи

Вспороть форели живот и вытащить и выкинуть кишки.

Теперь от чешуи рыбу можно не чистить.

Теперь тушки форели надо надрезать по хребту и руками разделить на две половинки, отделив филе на две половинки от хребта, его можно тоже потом использовать вместе с головой для ухи.

Далее укладываем одну половинку филе в какую нибудь ёмкость в эмалированную посуду или пластиковый контейнер, чешуёй вниз.

Сыпим морскую соль, не жалея, рыба лишенную соль не возьмёт.

Далее натираем рыбу специями по желанию, можно использовать смесь перцев.

По желанию можно добавить немного сахара.

Накрываем первую половинку филе второй, чешуёй вверх.

Накрываем крышкой или тарелкой.

Если вы полностью уверены в этой рыбе или выловили её самостоятельно в экологически чистом месте, то рыбу можно кушать уже через 15 минут.

Если нет то лучше её посолить 3 дня, естественно храня в холодильники, а лучше 5 дней.

По истечению времени можно делать бутерброды с красной рыбой, для более пикантного вкуса и чтобы отбить запах рыбы, рыбу сверху можно вспрыснуть соком лимона.

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.