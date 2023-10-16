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Рецепт: Красная рыба соленая — Вкусная красная рыба

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Рецепт: Красная рыба соленая — Вкусная красная рыба

Ингредиенты:
форель — 1 шт;
соль морская — по вкусу;
специи — по вкусу;
сок лимона — по желанию
Способ приготовления: Самостоятельно засолить красную рыбу сможет любой человек.

И в этом процессе нет ничего сложного.

Рецепт: Красная рыба соленая - Вкусная красная рыба

И для её приготовления вам понадобится свежая красная рыба.

Рецепт: Красная рыба соленая - Вкусная красная рыба

Нужно будет помыть её, отрезать голову и плавники. Которые можно будет использовать для приготовления вкусной ухи
Вспороть форели живот и вытащить и выкинуть кишки.
Теперь от чешуи рыбу можно не чистить.
Теперь тушки форели надо надрезать по хребту и руками разделить на две половинки, отделив филе на две половинки от хребта, его можно тоже потом использовать вместе с головой для ухи.

Далее укладываем одну половинку филе в какую нибудь ёмкость в эмалированную посуду или пластиковый контейнер, чешуёй вниз.
Сыпим морскую соль, не жалея, рыба лишенную соль не возьмёт.

Рецепт: Красная рыба соленая - Вкусная красная рыба

Далее натираем рыбу специями по желанию, можно использовать смесь перцев.

Рецепт: Красная рыба соленая - Вкусная красная рыба

По желанию можно добавить немного сахара.
Накрываем первую половинку филе второй, чешуёй вверх.

Рецепт: Красная рыба соленая - Вкусная красная рыба

Рецепт: Красная рыба соленая - Вкусная красная рыба

Накрываем крышкой или тарелкой.

Если вы полностью уверены в этой рыбе или выловили её самостоятельно в экологически чистом месте, то рыбу можно кушать уже через 15 минут.
Если нет то лучше её посолить 3 дня, естественно храня в холодильники, а лучше 5 дней.

Рецепт: Красная рыба соленая - Вкусная красная рыба

По истечению времени можно делать бутерброды с красной рыбой, для более пикантного вкуса и чтобы отбить запах рыбы, рыбу сверху можно вспрыснуть соком лимона.

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 300 руб.

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