Услуги бурения скважины и эксплуатации насоса в скважине

Глубинный насос для дома или дачи

Каждый владелец частого дома или дачи рано, или поздно озадачивается вопросом поставки воды в случае отсутствия центрального водоснабжения. И самым оптимальным и возможным оказывается вариант бурения на своем участке артезианской скважины, что гарантирует в течение года наличие воды, свежей и не хлорированной. И хорошо, если вода в такой скважине так сказать «бьёт ключом», но что же делать, если давление воды слабое и без дополнительных средств поднять ее на необходимый уровень не представляется возможным. Как мы знаем, неразрешимых проблем нет, достаточно прибрести глубинный насос и данное специальное гидравлическое устройство в любой момент осуществит подачу воды.

Скважинные насосы наделены массой преимуществ, чем и объясняется их востребованность:

достаточно мощные;

не создают шума, поскольку звуковые колебания активно гасятся слоем воды;

отсутствия перегрева при работе объясняется тем, что прокачиваемая через них вода охлаждает эффективно работающие узлы;

не подвержены замерзанию и не боятся термических перепадов — в водоносном слое скважины поддерживается практически постоянно одинаковая температура;

защита от сухого хода, автоматически выключается, если уровень воды по какой-то причине опустится и перекачивать насосу окажется нечего;

высокая производительность и напор, определенные модели поднимают воду на высоту 100 метров и более;

цилиндрическая форма, позволяющая применять насосы в достаточно узких скважинах и свободно опускать их на большую глубину;

при существенных перепадах напряжения отключается автоматически;

в возможностях определенных моделей перекачивать и минеральную, и морскую воду.

Глубинные погружные насосы (которые можно посмотреть на сайте https://aqua-stroi.com/izvlecheniye-nasosa-iz-skvazhiny/) подразделяются на:

вибрационные;

винтовые;

вихревые;

центробежные.

В механизме действия винтовых насосов – создание мощного напора воды за счет вытеснения ее металлическими винтовыми роторами, вращающимися внутри статора соответствующей формы.

В механизме действия центробежных насосов – генерация турбулентного потока, что позволяет перекачивать воду с высокой интенсивностью непосредственно из водоносного слоя.

Касательно вихревых насосов, то они перекачивают воду благодаря двум специальным рабочим колесам, присутствующим в их конструкции, наделенных радиально расположенными трапециевидными лопатками, размещенных строго под определенным углом. Заказать установку насоса в скважину вы можете на сайте https://aqua-stroi.com/ustanovka-nasosa-v-skvazhinu/.

Вибрационные насосы осуществляют подачу воды благодаря движению поршня, приводящего в действие переменным током, внутри камеры насоса создается гидравлический удар, что и приводит к подъему уровня воды. В эксплуатации отличается простотой и надежностью.

Скважинные насосы производят из металла, как правило, материалом служит нержавеющая сталь, что соответственно, позволяет погружать насос на многие месяца и даже годы. При этом, что важно – в обслуживании насос нуждается редко, поскольку смазку всех элементов осуществляет сама прокачиваемая жидкость.

Монтируются глубинные насосы непосредственно внутри скважин, зачастую их подвешивают на специальных тросах и далее подключают ко всем требуемым коммуникациям. В таком виде скважинные насосы находятся практически в течение всей своей эксплуатации.