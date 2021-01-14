Услуги бюро переводов в Харькове

Где заказать перевод паспорта

Если вы являетесь гражданином другой страны и приехали в Украину для трудоустройства, вам будет необходимо предоставить компании-работодателю и в официальные учреждения — миграционную службу и ФНС — ряд документов, в том числе документ, удостоверяющий личность. В Украине, как частными компаниями, так и государственными организациями документы принимаются исключительно на украинском языке. Поэтому все документы, выданные заграничными учреждениями, обязательно переводятся, а перевод заверяется у нотариуса, который подтверждает компетенцию переводчика (наличие профильного образования) и косвенно — корректность перевода.

Как правило, работодатели требуют предоставить перевод только первого разворота паспорта с фотографией. Это стоит недорого — в среднем 300 грн, делаются в течение от 2 часов (при срочном заказе) до суток (в случае стандартного заказа). Сделать это можно в бюро переводов philin.com.ua.

Переводы паспортов делаются также для получения вида на жительство или гражданства. В этом случае будет нужен перевод всех страниц документа. Эта услуга стоит в среднем 500 грн. и включает ксерокопию паспорта.

Как делается перевод паспорта

За переводом личных документов лучше всего обращаться в специализированное переводческое агентство, существующее на рынке как минимум 2-3 года — за это время компания успевает набраться нужного опыта в работе с документами. В Харькове таких бюро довольно много, их можно найти в любом районе, что удобно, если вы предпочитаете привезти документы лично в офис компании. Обращайте внимание на отзывы о компании. Стоимость услуг везде примерно одинаковая — слишком низкие цены свидетельствуют о недобросовестности агентства!

Чтобы заказать перевод паспорта и других личных документов, можно обойтись и без поездки бюро, отправив скан-копии или фотографии по электронной почте или через мессенджер.

В агентстве:

распечатывают ваши документы;

делают их перевод;

тщательно выверяют перевод на ошибки и опечатки;

заверяют его у нотариуса, который сшивает все листы в единый пакет, ставит свой штамп и подпись.

После этого вам обязательно позвонят из бюро, чтобы проинформировать о готовности документов. Забрать готовые документы можно лично или воспользоваться курьерской доставкой — она, как правило, бесплатна при стоимости заказа от определенной суммы.