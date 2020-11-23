В каких случаях необходим внешний аудит закупок?

Как защитить свой бизнес при проверках?

Имея собственный бизнес, нужно всегда быть начеку. Проверка – всегда стресс не только для собственника, но и для работников предприятия. Для того, чтобы возникало меньше вопросов и волнений по этому поводу лучше всего хорошо подготовиться заранее. Посетить с проверкой, к тому же внеплановой чаще всего могут налоговики, а также представители правоохранительных органов, пожарной или санитарной инспекции.

На случай любой проверки следует иметь разработанный план действий, как для себя, так и для персонала. Нужно составить список документов, которые по закону могут проверять инспекторы и не давать им лишние. Кроме того, необходимо побеседовать лично с каждым сотрудником, чтобы они не выдали никаких коммерческих тайн и вели себя ответственно и аккуратно во время проверки.

Также желательно провести сертифицированный аудит, благодаря которому аудиторы подскажут какие ошибки и как следует исправить. Следует ограничить доступ к определенным документам, то есть сделать несколько ступенек доступа по степени важности информации. Все программное обеспечение на предприятии должно быть зарегистрировано и лицензионно, об этом также не следует забывать.

Отличным фактором защиты от превышения служебных обязанностей проверяющими станет установка видеокамер наблюдения. Специалисты также советуют завести специальный журнал регистрации проверок, который покажет, как часто представители тех или иных органов наведываются на предприятие.

Конечно, одним из самых важных элементов защиты собственного бизнеса при любой проверке, является качественная юридическая помощь. Не знаете где найти ответственного и квалифицированного юриста с опытом? Тогда мы рекомендуем Вам сайт veremey.ru/audit-zakupok, где вы сможете найти подходящего специалиста и который поможет решить данную проблему с юридической точки зрения. В подобных вопросах всегда поможет адвокат, который может быть, как штатным работником, так, и нанят со стороны. Если собственник в чем-то сомневается, всегда лучше удостовериться и узнать у специалиста.

Таким образом, для того, чтобы суметь защитить себя при проверке, необходимо тщательно готовиться к тому, что она может внезапно нагрянуть. Все указанные выше меры несомненно помогут держать бизнес в сохранности и без убытков.