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Суп из цветной капусты

На чтение: 13 минут
Суп из цветной капусты

Суп из цветной капусты – это очень вкусное и полезное кулинарное решение для домашнего обеда или сытного перекуса. Приготовить блюдо можно по-разному. Лучшие идеи ищите в нашей проверенной подборке из десяти очень вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Очень вкусный суп-пюре из цветной капусты

Очень вкусный суп-пюре из цветной капусты послужит полезным и витаминным обедом для всей семьи, включая самых маленьких. Кроме того, нежнейший овощной суп получается интересным по вкусу, аппетитным и питательным. Простая кулинарная идея точно разнообразит ваш стол.

Суп из цветной капусты

Ингредиенты –+2 порц.

  • Капуста цветная 150 гр.
  • Картофель 80 гр.
  • Морковь 50 гр.
  • Лук репчатый 50 гр.
  • Бульон из курицы ½ л.
  • Сливки 100 мл.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 50 мин.

  1. Суп из цветной капусты

    Как приготовить вкусный суп из цветной капусты? Очищаем лук с морковью. Овощи обязательно промываем от загрязнения и после разделываем на кусочки среднего размера.

  2. Суп из цветной капусты

    Почищенную картошку разделываем на кубики или небольшие ломтики.

  3. Суп из цветной капусты

    Ополаскиваем под водой цветную капусту, обсушиваем ее и аккуратно разбираем на соцветия.

  4. Суп из цветной капусты

    Все овощи выкладываем в кастрюлю и заливаем куриным бульоном. Провариваем на небольшом огне после первого закипания около 25 минут. Вместо бульона вы также можете использовать обычную воду.

  5. Суп из цветной капусты

    Если после варки в кастрюле остается слишком много жидкости, можете слить ее в стакан. Сразу выливать в раковину не нужно, так как этой водой можно регулировать густоту супа. Содержимое кастрюли перебиваем с помощью блендера до получения нежной кашицы.

  6. Суп из цветной капусты

    В полученную нежную массу вливаем сливки, добавляем соль и специи. Если все-таки суп вышел слишком густым, то вливаем отложенный бульон.

  7. Суп из цветной капусты

    Ставим заготовку на огонь и прогреваем буквально две минуты.

  8. Суп из цветной капусты

    Очень вкусный суп-пюре из цветной капусты готов. Разливайте по тарелкам и скорее пробуйте!

Суп из цветной капусты с курицей

Суп из цветной капусты с курицей – это невероятно вкусное, питательное и аппетитное горячее блюдо для обеденного стола. Нежный овощной суп выходит полезным и не слишком калорийным. Кроме того, интересная и несложная кулинарная идея подойдет для детского питания.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 150 гр.
  • Филе куриное – 250 гр.
  • Картофель – 200 гр.
  • Помидоры – 120 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 70 гр.
  • Морковь – 80 гр.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Вода – 1,7 л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты. Овощи очищаем и ополаскиваем под водой.
  2. Куриное филе нарезаем порционными кусочками и выкладываем в кастрюлю или сотейник. Доливаем сюда воду и доводим наш простой куриный бульон до активного бурления. Обязательно убираем пенку и провариваем 30 минут на умеренном огне.

    Суп из цветной капусты

  3. Нарезаем кубиками репчатый лук и трем на терке морковку. Если хотите, морковь можно нарезать тонкой соломкой.

    Суп из цветной капусты

  4. Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом и выгружаем сюда измельченные овощи. Жарим их вместе около четырех минут.

    Суп из цветной капусты

  5. Почищенную картошку разделываем на аккуратные кубики средней величины.

    Суп из цветной капусты

  6. Извлекаем из сладкого перца семена и плодоножку. Овощ разделываем на кубики.

    Суп из цветной капусты

  7. Цветную капусту аккуратно разбираем на небольшие соцветия.

    Суп из цветной капусты

  8. В куриный бульон выгружаем все наши подготовленные овощи. Также сюда выкладываем обжаренный лук с морковью. Добавляем в суп измельченный помидор и варим все вместе еще 25 минут.

    Суп из цветной капусты

  9. В конце варки супа всыпаем соль и перемолотый черный перец.

    Суп из цветной капусты

  10. Суп из цветной капусты с курицей готов. Разливайте по тарелкам, посыпайте зеленью и подавайте к обеду!

    Суп из цветной капусты

Суп-пюре из цветной капусты и брокколи

Суп-пюре из цветной капусты и брокколи отличается невероятно приятным легким вкусом и быстрым кулинарным процессом. Овощное горячее угощение идеально подойдет для семейного обеда или сытного витаминного перекуса. Нежнейший крем-суп можно дополнить хлебом, сухариками и семечками.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 0,5 шт.
  • Брокколи – 0,5 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Спагетти – 60 гр.
  • Вода – 1,8 л.
  • Оливковое масло – 40 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Подсолнечное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Для удобства сразу достаем все нужные продукты.
  2. Промываем цветную капусту и разбираем ее на крупные соцветия. Их выкладываем в кастрюлю.

    Суп из цветной капусты

  3. Промытый брокколи разбираем на такие же соцветия и отправляем в кастрюлю.

    Суп из цветной капусты

  4. Добавляем спагетти, которые разламываем.

    Суп из цветной капусты

  5. Целиком сюда выкладываем очищенный сладкий перец. Когда он станет мягким при варке, с него мы снимем кожуру, а мякоть вернем обратно в кастрюлю.

    Суп из цветной капусты

  6. Дополняем продукты солью и лавровыми листьями.

    Суп из цветной капусты

  7. Заливаем это все водой и после закипания варим 10 минут на среднем огне.

    Суп из цветной капусты

  8. В это время приготовим зажарку. Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом и томим на нем кубики репчатого лука.

    Суп из цветной капусты

  9. Лук дополняем кубиками моркови и жарим овощи вместе еще 6 минут.

    Суп из цветной капусты

  10. Содержимое в кастрюле спустя 10 минут пробуем на соль. Если это необходимо, добавляем еще немного соли.

    Суп из цветной капусты

  11. Добавляем в кастрюлю с содержимым обжаренные овощи и после закипания варим все вместе еще пять минут. В это время уже можно достать болгарский перец и отделить от него мякоть.

    Суп из цветной капусты

  12. Готовое угощение измельчаем с помощью погружного блендера. Нам нужно получить нежное пюре.

    Суп из цветной капусты

  13. Суп-пюре из цветной капусты и брокколи готов. Оцените кулинарную идею!

    Суп из цветной капусты

Диетический суп из цветной капусты

Диетический суп из цветной капусты – это идеальное решение для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Горячий суп выходит низкокалорийным, но при этом вкусным и питательным. Кроме того, угощение содержит много клетчатки, необходимых витаминов и минералов.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 0,3 кг.
  • Хлопья овсяные – 0,75 ст.
  • Филе куриное – 150 гр.
  • Вода – 2 л.
  • Лук репчатый – 110 гр.
  • Морковь – 120 гр.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец острый чили – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Филейную часть птицы разрезаем на порционные куски. Погружаем их в подходящую кастрюлю, дополняем холодной водой и провариваем на небольшом огне после закипания 30 минут. Если образуется пена, ее обязательно удаляем.

    Суп из цветной капусты

  2. Также в этот бульон отправляем острый перец и репчатый лук, разрезанный на половинки.

    Суп из цветной капусты

  3. В готовый бульон опускаем цветную капусту, которую предварительно разбираем на соцветия.

    Суп из цветной капусты

  4. Морковку и очищенный кабачок натираем на крупной терке и также отправляем в суп. Варим все вместе еще 5 минут.

    Суп из цветной капусты

  5. В это время подготовим нужное количество овсяных хлопьев и лавровый лист.

    Суп из цветной капусты

  6. Подготовленные продукты также опускаем в наш суп и варим до готового состояния – примерно 10 минут.

    Суп из цветной капусты

  7. В конце добавляем соль, перец и измельченную зелень.

    Суп из цветной капусты

  8. Провариваем 5 минут, после плиту можно выключать.

    Суп из цветной капусты

  9. Диетический суп из цветной капусты готов. Угощайтесь!

    Суп из цветной капусты

Быстрый суп из цветной капусты с картошкой

Быстрый суп из цветной капусты с картошкой – это невероятно вкусное, питательное и аппетитное горячее угощение для обеденного стола. Привлекательный овощной суп выходит полезным и не слишком калорийным. Кроме того, кулинарная идея актуальна для детского меню.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 200 гр.
  • Вода – 1,5 л.
  • Картофель – 450 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные овощи и зелень и выкладываем на рабочий стол.
  2. Освобождаем картошку от кожуры, ополаскиваем водой и рубим на кубики. Опускаем в кастрюлю, вливаем один литр холодной воды. После закипания провариваем 7 минут.

    Суп из цветной капусты

  3. В это время измельчаем репчатый лук и обжариваем его около 5 минут до мягкого состояния на растительном масле.

    Суп из цветной капусты

  4. К луку добавляем кубики очищенной моркови. Жарим овощи еще 5 минут, регулярно помешивая.

    Суп из цветной капусты

  5. Обжаренные овощи выкладываем в кастрюлю с картофелем. Огонь понижаем. Добавляем соль и специи.

    Суп из цветной капусты

  6. Старательно промываем цветную капусту от загрязнений и пыли, делим ее на соцветия.

    Суп из цветной капусты

  7. Отправляем соцветия капусты на сковородку с растительным маслом и готовим до приобретения аппетитной корочки.

    Суп из цветной капусты

  8. В кастрюлю отправляем подготовленную цветную капусту. Вливаем сюда еще кипяток при необходимости. Размешиваем и варим пять-шесть минут.

    Суп из цветной капусты

  9. Быстрый суп из цветной капусты с картошкой готов. Разливайте по суповым мискам, посыпав зеленью!

    Суп из цветной капусты

Постный суп из цветной капусты

Постный суп из цветной капусты – это интересное по вкусу и при этом очень простое в исполнении горячее блюдо для семейного обеда. Сытное угощение идеально подходит для постного меню или же вегетарианского. Подавайте к столу с хлебом, сухариками и другими дополнениями.

Время готовки – 1 час 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 0,5 кг.
  • Капуста белокочанная – 220 гр.
  • Картофель – 160 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 100 гр.
  • Помидор – 150 гр.
  • Лук-порей – 130 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Стружка кокосовая – 35 гр.
  • Имбирь сушеный – 5 гр.
  • Паприка – 5 гр.
  • Бульон овощной сухой – 15 гр.
  • Маргарин – 15 гр.
  • Оливковое масло – 20 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

  1. В кастрюлю с толстым дном вливаем оливковое масло и добавляем маргарин. На нем быстро обжариваем тонкие колечки лука-порея. Присоединяем сюда стружку тертой моркови, размешиваем и готовим еще пару минут.

    Суп из цветной капусты

  2. Сюда же отправляем кубики помидора и болгарского перца. Хорошо все размешиваем и томим еще 10 минут.

    Суп из цветной капусты

  3. Добавляем к овощам кокосовую стружку, паприку (лучше всего использовать в хлопьях) и молотый имбирь.

    Суп из цветной капусты

  4. К обжаренным овощам отправляем кубики картофеля.

    Суп из цветной капусты

  5. Сюда же выкладываем измельченную белокочанную капусту – разделываем ее очень тонкой стружкой с помощью ножа или овощерезки.

    Суп из цветной капусты

  6. Присоединяем в нашу заготовку соцветия цветной капусты.

    Суп из цветной капусты

  7. Заливаем это все водой, также высыпаем сухой овощной бульон, добавляем соль, специи и молотый перец.

    Суп из цветной капусты

  8. Закрываем угощение крышкой и готовим на среднем огне 40 минут после первого закипания. Затем плиту выключаем и даем супу настояться 20-30 минут.

    Суп из цветной капусты

  9. Постный суп из цветной капусты готов. Можно разливать по суповым тарелкам и пробовать!

    Суп из цветной капусты

Крем суп из цветной капусты и кабачков

Крем суп из цветной капусты и кабачков получается невероятно нежным и приятным по вкусу. Такое горячее угощение как нельзя лучше подойдет для семейного обеда. Ваши родные точно заприметят аппетитный вид, интересный вкус и питательные свойства овощного супа-пюре.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 0,5 кг.
  • Кабачок – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Морковь – 150 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Лук зеленый – для подачи.

Процесс приготовления:

  1. Освобожденный от шелухи лук нарезаем кубиками.

    Суп из цветной капусты

  2. Хорошо промываем кабачок и разделываем его кубиками. Если овощ некрупный и молодой, кожицу можно не убирать.

    Суп из цветной капусты

  3. Очищенную морковку трем на крупной терке.

    Суп из цветной капусты

  4. Хорошо промытую цветную капусту делим на соцветия.

    Суп из цветной капусты

  5. Выбираем кастрюлю с толстым дном, в которой не будут пригорать продукты при жарке. Вливаем сюда растительное масло и зажариваем лук пару минут.

    Суп из цветной капусты

  6. К луку выкладываем тертую морковь и жарим овощи вместе еще пару минут.

    Суп из цветной капусты

  7. Выкладываем остальные овощи, добавляем соль, перец и хорошо все размешиваем.

    Суп из цветной капусты

  8. Полностью заливаем овощи водой и варим после закипания 20 минут.

    Суп из цветной капусты

  9. Все отварные овощи перекладываем в чашу блендера и вливаем сюда часть бульона.

    Суп из цветной капусты

  10. Измельчаем заготовку с помощью блендера до получения нежного состава.

    Суп из цветной капусты

  11. Крем суп из цветной капусты и кабачков готов. Украшайте измельченным зеленым луком.

    Суп из цветной капусты

Суп с цветной капустой и тыквой

Суп с цветной капустой и тыквой отличается нежным вкусом, питательными свойствами и привлекательным внешним видом. Кроме того, горячий овощной суп выходит очень полезным, благодаря высокому содержанию клетчатки, цинка и других необходимых витаминов, минералов.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 250 гр.
  • Тыква – 250 гр.
  • Картофель – 200 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 90 гр.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Сырок плавленый – 100 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Петрушка – 10 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 2 л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты, указанные в списке.
  2. Очищаем картофель от кожуры, обдаем его под водой и разбираем на кусочки среднего размера.

    Суп из цветной капусты

  3. Доводим до кипения воду в кастрюле и погружаем сюда подготовленный картофель. Варим в кипящей воде 15 минут.

    Суп из цветной капусты

  4. Измельчаем очищенную репчатую луковицу. Лучше всего нарезать мелким кубиком.

    Суп из цветной капусты

  5. Из болгарского перца удаляем все семена и овощ также режем кубиком.

    Суп из цветной капусты

  6. Тыкву очищаем от кожуры и разрезаем на средние по размеру кусочки.

    Суп из цветной капусты

  7. Прогреваем сковородку с растительным маслом и выкладываем сюда измельченные овощи. Обжариваем их около 5 минут на пониженном огне.

    Суп из цветной капусты

  8. Ополаскиваем под водой цветную капусту и разбираем ее на соцветия.

    Суп из цветной капусты

  9. Соцветия цветной капусты погружаем в кастрюлю с проваренным картофелем.

    Суп из цветной капусты

  10. После капусты сразу же выкладываем обжаренные овощи. Варим все вместе еще 10 минут на пониженном огне.

    Суп из цветной капусты

  11. В это время можно подготовить остальные продукты. Натираем плавленый сыр на терке со средними зубчиками.

    Суп из цветной капусты

  12. К сырной массе разбиваем куриные яйца.

    Суп из цветной капусты

  13. Сюда же отправляем измельченную зелень и чеснок.

    Суп из цветной капусты

  14. Хорошо вымешиваем нашу массу и переливаем ее в суп.

    Суп из цветной капусты

  15. Также добавляем сюда соль, перец и провариваем еще 5 минут.

    Суп из цветной капусты

  16. Суп с цветной капустой и тыквой готов. Скорее пробуйте!

    Суп из цветной капусты

Суп с цветной капустой на курином бульоне

Суп с цветной капустой на курином бульоне порадует очень приятным легким вкусом и быстрым кулинарным процессом. Овощное горячее угощение идеально подойдет для семейного обеда или сытного витаминного перекуса. Аппетитный суп можно дополнить хлебом, сухариками, семечками.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста цветная – 250 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Бульон куриный – 1,8 л.
  • Лук репчатый – 110 гр.
  • Морковь – 120 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Карри – 0,5 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Чистим картошку от кожуры, ополаскиваем под водой и режем на кубики. Кубики картошки выкладываем в кастрюлю.

    Суп из цветной капусты

  2. Заливаем картофель бульоном, дополняем специями по списку и солью. Ставим на плиту и доводим до кипения.

    Суп из цветной капусты

  3. В это время измельчаем головку репчатого лука и трем на терке морковку. Обжариваем овощи на растительном масле пару минут.

    Суп из цветной капусты

  4. В эту же сковороду отправляем кубики сладкого перца и помидора. Хорошо все размешиваем и продолжаем обжарку. Помидоры предварительно рекомендуется ошпарить и очистить от кожицы. Добавляем в сковороду только кубики мякоти.

    Суп из цветной капусты

  5. Так мы жарим овощи еще несколько минут до полной мягкости.

    Суп из цветной капусты

  6. Крестоцветный овощ (цветная капуста) разбираем на небольшие соцветия и погружаем в нашу кастрюлю с кипящим бульоном и картофелем.

    Суп из цветной капусты

  7. Сюда же погружаем обжаренные овощи и продолжаем варить до мягкости картофеля и капусты. За пять минут до завершения кулинарного процесса присоединяем измельченную зелень. После этого суп убираем с плиты и даем ему настояться под крышкой 12-15 минут.

    Суп из цветной капусты

  8. Суп с цветной капустой на курином бульоне готов. Пробуйте и оценивайте интересный вкус овощного супа!

    Суп из цветной капусты

Суп из замороженной цветной капусты

Суп из замороженной цветной капусты – это невероятно вкусное, питательное и аппетитное горячее блюдо для обеденного стола. Нежный овощной суп выходит полезным, а еще порадует невысокой калорийностью. Использование замороженного овоща сделает кулинарный процесс максимально быстрым и простым.

Время готовки – 47 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Капуста цветная замороженная – 0,5 кг.
  • Бульон – 0,8 л.
  • Лук-порей – 60 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Перец острый чили – 1 шт.
  • Кумин – 1 ч.л.
  • Куркума – 1 ч.л.
  • Кориандр – 1 ч.л.
  • Оливковое масло – 25 мл.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные ингредиенты по списку. Крестоцветный овощ будем использовать в замороженном виде.
  2. Нарезаем с помощью ножа чеснок, а лук-порей разбираем на полукольца.

    Суп из цветной капусты

  3. Острый перец чили также нарезаем тонкими колечками.

    Суп из цветной капусты

  4. Выбираем хорошую сковородку, в которой можно жарить продукты. Вливаем сюда оливковое масло или другое растительное. Прожариваем лук-порей до легкого румянца.

    Суп из цветной капусты

  5. Также сюда отправляем острый перец, чеснок и специи по списку. Жарим это все вместе в течение одной минуты.

    Суп из цветной капусты

  6. В эту же ароматную кастрюлю отправляем кусочки замерзшей цветной капусты. Размораживать овощ не нужно – он легко и быстро размягчиться при варке.

    Суп из цветной капусты

  7. Заливаем наше содержимое бульоном или обычной водой.

    Суп из цветной капусты

  8. Дожидаемся активного бурления и солим по своему вкусу. Готовим еще на протяжении 10 минут.

    Суп из цветной капусты

  9. По истечении указанного времени наш суп готов. При желании, вы можете размять содержимое толкушкой для большей нежности, но это не обязательно.

    Суп из цветной капусты

  10. Суп из замороженной цветной капусты готов. Скорее пробуйте!

    Суп из цветной капусты

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