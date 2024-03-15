Суп из цветной капусты – это очень вкусное и полезное кулинарное решение для домашнего обеда или сытного перекуса. Приготовить блюдо можно по-разному. Лучшие идеи ищите в нашей проверенной подборке из десяти очень вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.
Очень вкусный суп-пюре из цветной капусты
Очень вкусный суп-пюре из цветной капусты послужит полезным и витаминным обедом для всей семьи, включая самых маленьких. Кроме того, нежнейший овощной суп получается интересным по вкусу, аппетитным и питательным. Простая кулинарная идея точно разнообразит ваш стол.
Ингредиенты –+2 порц.
- Капуста цветная 150 гр.
- Картофель 80 гр.
- Морковь 50 гр.
- Лук репчатый 50 гр.
- Бульон из курицы ½ л.
- Сливки 100 мл.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 50 мин.
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Как приготовить вкусный суп из цветной капусты? Очищаем лук с морковью. Овощи обязательно промываем от загрязнения и после разделываем на кусочки среднего размера.
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Почищенную картошку разделываем на кубики или небольшие ломтики.
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Ополаскиваем под водой цветную капусту, обсушиваем ее и аккуратно разбираем на соцветия.
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Все овощи выкладываем в кастрюлю и заливаем куриным бульоном. Провариваем на небольшом огне после первого закипания около 25 минут. Вместо бульона вы также можете использовать обычную воду.
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Если после варки в кастрюле остается слишком много жидкости, можете слить ее в стакан. Сразу выливать в раковину не нужно, так как этой водой можно регулировать густоту супа. Содержимое кастрюли перебиваем с помощью блендера до получения нежной кашицы.
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В полученную нежную массу вливаем сливки, добавляем соль и специи. Если все-таки суп вышел слишком густым, то вливаем отложенный бульон.
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Ставим заготовку на огонь и прогреваем буквально две минуты.
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Очень вкусный суп-пюре из цветной капусты готов. Разливайте по тарелкам и скорее пробуйте!
Суп из цветной капусты с курицей
Суп из цветной капусты с курицей – это невероятно вкусное, питательное и аппетитное горячее блюдо для обеденного стола. Нежный овощной суп выходит полезным и не слишком калорийным. Кроме того, интересная и несложная кулинарная идея подойдет для детского питания.
Время готовки – 55 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста цветная – 150 гр.
- Филе куриное – 250 гр.
- Картофель – 200 гр.
- Помидоры – 120 гр.
- Болгарский перец сладкий – 70 гр.
- Морковь – 80 гр.
- Лук репчатый – 80 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
- Вода – 1,7 л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты. Овощи очищаем и ополаскиваем под водой.
- Куриное филе нарезаем порционными кусочками и выкладываем в кастрюлю или сотейник. Доливаем сюда воду и доводим наш простой куриный бульон до активного бурления. Обязательно убираем пенку и провариваем 30 минут на умеренном огне.
- Нарезаем кубиками репчатый лук и трем на терке морковку. Если хотите, морковь можно нарезать тонкой соломкой.
- Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом и выгружаем сюда измельченные овощи. Жарим их вместе около четырех минут.
- Почищенную картошку разделываем на аккуратные кубики средней величины.
- Извлекаем из сладкого перца семена и плодоножку. Овощ разделываем на кубики.
- Цветную капусту аккуратно разбираем на небольшие соцветия.
- В куриный бульон выгружаем все наши подготовленные овощи. Также сюда выкладываем обжаренный лук с морковью. Добавляем в суп измельченный помидор и варим все вместе еще 25 минут.
- В конце варки супа всыпаем соль и перемолотый черный перец.
- Суп из цветной капусты с курицей готов. Разливайте по тарелкам, посыпайте зеленью и подавайте к обеду!
Суп-пюре из цветной капусты и брокколи
Суп-пюре из цветной капусты и брокколи отличается невероятно приятным легким вкусом и быстрым кулинарным процессом. Овощное горячее угощение идеально подойдет для семейного обеда или сытного витаминного перекуса. Нежнейший крем-суп можно дополнить хлебом, сухариками и семечками.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста цветная – 0,5 шт.
- Брокколи – 0,5 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Спагетти – 60 гр.
- Вода – 1,8 л.
- Оливковое масло – 40 мл.
- Соль – по вкусу.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Подсолнечное масло – для жарки.
Процесс приготовления:
- Для удобства сразу достаем все нужные продукты.
- Промываем цветную капусту и разбираем ее на крупные соцветия. Их выкладываем в кастрюлю.
- Промытый брокколи разбираем на такие же соцветия и отправляем в кастрюлю.
- Добавляем спагетти, которые разламываем.
- Целиком сюда выкладываем очищенный сладкий перец. Когда он станет мягким при варке, с него мы снимем кожуру, а мякоть вернем обратно в кастрюлю.
- Дополняем продукты солью и лавровыми листьями.
- Заливаем это все водой и после закипания варим 10 минут на среднем огне.
- В это время приготовим зажарку. Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом и томим на нем кубики репчатого лука.
- Лук дополняем кубиками моркови и жарим овощи вместе еще 6 минут.
- Содержимое в кастрюле спустя 10 минут пробуем на соль. Если это необходимо, добавляем еще немного соли.
- Добавляем в кастрюлю с содержимым обжаренные овощи и после закипания варим все вместе еще пять минут. В это время уже можно достать болгарский перец и отделить от него мякоть.
- Готовое угощение измельчаем с помощью погружного блендера. Нам нужно получить нежное пюре.
- Суп-пюре из цветной капусты и брокколи готов. Оцените кулинарную идею!
Диетический суп из цветной капусты
Диетический суп из цветной капусты – это идеальное решение для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Горячий суп выходит низкокалорийным, но при этом вкусным и питательным. Кроме того, угощение содержит много клетчатки, необходимых витаминов и минералов.
Время готовки – 55 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста цветная – 0,3 кг.
- Хлопья овсяные – 0,75 ст.
- Филе куриное – 150 гр.
- Вода – 2 л.
- Лук репчатый – 110 гр.
- Морковь – 120 гр.
- Кабачок – 1 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Перец острый чили – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Филейную часть птицы разрезаем на порционные куски. Погружаем их в подходящую кастрюлю, дополняем холодной водой и провариваем на небольшом огне после закипания 30 минут. Если образуется пена, ее обязательно удаляем.
- Также в этот бульон отправляем острый перец и репчатый лук, разрезанный на половинки.
- В готовый бульон опускаем цветную капусту, которую предварительно разбираем на соцветия.
- Морковку и очищенный кабачок натираем на крупной терке и также отправляем в суп. Варим все вместе еще 5 минут.
- В это время подготовим нужное количество овсяных хлопьев и лавровый лист.
- Подготовленные продукты также опускаем в наш суп и варим до готового состояния – примерно 10 минут.
- В конце добавляем соль, перец и измельченную зелень.
- Провариваем 5 минут, после плиту можно выключать.
- Диетический суп из цветной капусты готов. Угощайтесь!
Быстрый суп из цветной капусты с картошкой
Быстрый суп из цветной капусты с картошкой – это невероятно вкусное, питательное и аппетитное горячее угощение для обеденного стола. Привлекательный овощной суп выходит полезным и не слишком калорийным. Кроме того, кулинарная идея актуальна для детского меню.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста цветная – 200 гр.
- Вода – 1,5 л.
- Картофель – 450 гр.
- Морковь – 150 гр.
- Лук репчатый – 150 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лавровый лист – 2 шт.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные овощи и зелень и выкладываем на рабочий стол.
- Освобождаем картошку от кожуры, ополаскиваем водой и рубим на кубики. Опускаем в кастрюлю, вливаем один литр холодной воды. После закипания провариваем 7 минут.
- В это время измельчаем репчатый лук и обжариваем его около 5 минут до мягкого состояния на растительном масле.
- К луку добавляем кубики очищенной моркови. Жарим овощи еще 5 минут, регулярно помешивая.
- Обжаренные овощи выкладываем в кастрюлю с картофелем. Огонь понижаем. Добавляем соль и специи.
- Старательно промываем цветную капусту от загрязнений и пыли, делим ее на соцветия.
- Отправляем соцветия капусты на сковородку с растительным маслом и готовим до приобретения аппетитной корочки.
- В кастрюлю отправляем подготовленную цветную капусту. Вливаем сюда еще кипяток при необходимости. Размешиваем и варим пять-шесть минут.
- Быстрый суп из цветной капусты с картошкой готов. Разливайте по суповым мискам, посыпав зеленью!
Постный суп из цветной капусты
Постный суп из цветной капусты – это интересное по вкусу и при этом очень простое в исполнении горячее блюдо для семейного обеда. Сытное угощение идеально подходит для постного меню или же вегетарианского. Подавайте к столу с хлебом, сухариками и другими дополнениями.
Время готовки – 1 час 25 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 5
Ингредиенты:
- Капуста цветная – 0,5 кг.
- Капуста белокочанная – 220 гр.
- Картофель – 160 гр.
- Болгарский перец сладкий – 100 гр.
- Помидор – 150 гр.
- Лук-порей – 130 гр.
- Морковь – 150 гр.
- Стружка кокосовая – 35 гр.
- Имбирь сушеный – 5 гр.
- Паприка – 5 гр.
- Бульон овощной сухой – 15 гр.
- Маргарин – 15 гр.
- Оливковое масло – 20 мл.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Вода – 2,5 л.
Процесс приготовления:
- В кастрюлю с толстым дном вливаем оливковое масло и добавляем маргарин. На нем быстро обжариваем тонкие колечки лука-порея. Присоединяем сюда стружку тертой моркови, размешиваем и готовим еще пару минут.
- Сюда же отправляем кубики помидора и болгарского перца. Хорошо все размешиваем и томим еще 10 минут.
- Добавляем к овощам кокосовую стружку, паприку (лучше всего использовать в хлопьях) и молотый имбирь.
- К обжаренным овощам отправляем кубики картофеля.
- Сюда же выкладываем измельченную белокочанную капусту – разделываем ее очень тонкой стружкой с помощью ножа или овощерезки.
- Присоединяем в нашу заготовку соцветия цветной капусты.
- Заливаем это все водой, также высыпаем сухой овощной бульон, добавляем соль, специи и молотый перец.
- Закрываем угощение крышкой и готовим на среднем огне 40 минут после первого закипания. Затем плиту выключаем и даем супу настояться 20-30 минут.
- Постный суп из цветной капусты готов. Можно разливать по суповым тарелкам и пробовать!
Крем суп из цветной капусты и кабачков
Крем суп из цветной капусты и кабачков получается невероятно нежным и приятным по вкусу. Такое горячее угощение как нельзя лучше подойдет для семейного обеда. Ваши родные точно заприметят аппетитный вид, интересный вкус и питательные свойства овощного супа-пюре.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста цветная – 0,5 кг.
- Кабачок – 0,5 кг.
- Лук репчатый – 150 гр.
- Морковь – 150 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
- Лук зеленый – для подачи.
Процесс приготовления:
- Освобожденный от шелухи лук нарезаем кубиками.
- Хорошо промываем кабачок и разделываем его кубиками. Если овощ некрупный и молодой, кожицу можно не убирать.
- Очищенную морковку трем на крупной терке.
- Хорошо промытую цветную капусту делим на соцветия.
- Выбираем кастрюлю с толстым дном, в которой не будут пригорать продукты при жарке. Вливаем сюда растительное масло и зажариваем лук пару минут.
- К луку выкладываем тертую морковь и жарим овощи вместе еще пару минут.
- Выкладываем остальные овощи, добавляем соль, перец и хорошо все размешиваем.
- Полностью заливаем овощи водой и варим после закипания 20 минут.
- Все отварные овощи перекладываем в чашу блендера и вливаем сюда часть бульона.
- Измельчаем заготовку с помощью блендера до получения нежного состава.
- Крем суп из цветной капусты и кабачков готов. Украшайте измельченным зеленым луком.
Суп с цветной капустой и тыквой
Суп с цветной капустой и тыквой отличается нежным вкусом, питательными свойствами и привлекательным внешним видом. Кроме того, горячий овощной суп выходит очень полезным, благодаря высокому содержанию клетчатки, цинка и других необходимых витаминов, минералов.
Время готовки – 55 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 5
Ингредиенты:
- Капуста цветная – 250 гр.
- Тыква – 250 гр.
- Картофель – 200 гр.
- Болгарский перец сладкий – 90 гр.
- Лук репчатый – 80 гр.
- Сырок плавленый – 100 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Петрушка – 10 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Вода – 2 л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты, указанные в списке.
- Очищаем картофель от кожуры, обдаем его под водой и разбираем на кусочки среднего размера.
- Доводим до кипения воду в кастрюле и погружаем сюда подготовленный картофель. Варим в кипящей воде 15 минут.
- Измельчаем очищенную репчатую луковицу. Лучше всего нарезать мелким кубиком.
- Из болгарского перца удаляем все семена и овощ также режем кубиком.
- Тыкву очищаем от кожуры и разрезаем на средние по размеру кусочки.
- Прогреваем сковородку с растительным маслом и выкладываем сюда измельченные овощи. Обжариваем их около 5 минут на пониженном огне.
- Ополаскиваем под водой цветную капусту и разбираем ее на соцветия.
- Соцветия цветной капусты погружаем в кастрюлю с проваренным картофелем.
- После капусты сразу же выкладываем обжаренные овощи. Варим все вместе еще 10 минут на пониженном огне.
- В это время можно подготовить остальные продукты. Натираем плавленый сыр на терке со средними зубчиками.
- К сырной массе разбиваем куриные яйца.
- Сюда же отправляем измельченную зелень и чеснок.
- Хорошо вымешиваем нашу массу и переливаем ее в суп.
- Также добавляем сюда соль, перец и провариваем еще 5 минут.
- Суп с цветной капустой и тыквой готов. Скорее пробуйте!
Суп с цветной капустой на курином бульоне
Суп с цветной капустой на курином бульоне порадует очень приятным легким вкусом и быстрым кулинарным процессом. Овощное горячее угощение идеально подойдет для семейного обеда или сытного витаминного перекуса. Аппетитный суп можно дополнить хлебом, сухариками, семечками.
Время готовки – 50 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста цветная – 250 гр.
- Картофель – 3 шт.
- Бульон куриный – 1,8 л.
- Лук репчатый – 110 гр.
- Морковь – 120 гр.
- Болгарский перец сладкий – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Карри – 0,5 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Чистим картошку от кожуры, ополаскиваем под водой и режем на кубики. Кубики картошки выкладываем в кастрюлю.
- Заливаем картофель бульоном, дополняем специями по списку и солью. Ставим на плиту и доводим до кипения.
- В это время измельчаем головку репчатого лука и трем на терке морковку. Обжариваем овощи на растительном масле пару минут.
- В эту же сковороду отправляем кубики сладкого перца и помидора. Хорошо все размешиваем и продолжаем обжарку. Помидоры предварительно рекомендуется ошпарить и очистить от кожицы. Добавляем в сковороду только кубики мякоти.
- Так мы жарим овощи еще несколько минут до полной мягкости.
- Крестоцветный овощ (цветная капуста) разбираем на небольшие соцветия и погружаем в нашу кастрюлю с кипящим бульоном и картофелем.
- Сюда же погружаем обжаренные овощи и продолжаем варить до мягкости картофеля и капусты. За пять минут до завершения кулинарного процесса присоединяем измельченную зелень. После этого суп убираем с плиты и даем ему настояться под крышкой 12-15 минут.
- Суп с цветной капустой на курином бульоне готов. Пробуйте и оценивайте интересный вкус овощного супа!
Суп из замороженной цветной капусты
Суп из замороженной цветной капусты – это невероятно вкусное, питательное и аппетитное горячее блюдо для обеденного стола. Нежный овощной суп выходит полезным, а еще порадует невысокой калорийностью. Использование замороженного овоща сделает кулинарный процесс максимально быстрым и простым.
Время готовки – 47 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 3
Ингредиенты:
- Капуста цветная замороженная – 0,5 кг.
- Бульон – 0,8 л.
- Лук-порей – 60 гр.
- Чеснок – 3 зуб.
- Перец острый чили – 1 шт.
- Кумин – 1 ч.л.
- Куркума – 1 ч.л.
- Кориандр – 1 ч.л.
- Оливковое масло – 25 мл.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные ингредиенты по списку. Крестоцветный овощ будем использовать в замороженном виде.
- Нарезаем с помощью ножа чеснок, а лук-порей разбираем на полукольца.
- Острый перец чили также нарезаем тонкими колечками.
- Выбираем хорошую сковородку, в которой можно жарить продукты. Вливаем сюда оливковое масло или другое растительное. Прожариваем лук-порей до легкого румянца.
- Также сюда отправляем острый перец, чеснок и специи по списку. Жарим это все вместе в течение одной минуты.
- В эту же ароматную кастрюлю отправляем кусочки замерзшей цветной капусты. Размораживать овощ не нужно – он легко и быстро размягчиться при варке.
- Заливаем наше содержимое бульоном или обычной водой.
- Дожидаемся активного бурления и солим по своему вкусу. Готовим еще на протяжении 10 минут.
- По истечении указанного времени наш суп готов. При желании, вы можете размять содержимое толкушкой для большей нежности, но это не обязательно.
- Суп из замороженной цветной капусты готов. Скорее пробуйте!