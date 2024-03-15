Суп из цветной капусты – это очень вкусное и полезное кулинарное решение для домашнего обеда или сытного перекуса. Приготовить блюдо можно по-разному. Лучшие идеи ищите в нашей проверенной подборке из десяти очень вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Очень вкусный суп-пюре из цветной капусты

Очень вкусный суп-пюре из цветной капусты послужит полезным и витаминным обедом для всей семьи, включая самых маленьких. Кроме того, нежнейший овощной суп получается интересным по вкусу, аппетитным и питательным. Простая кулинарная идея точно разнообразит ваш стол.

Ингредиенты –+2 порц.

Капуста цветная 150 гр.

Картофель 80 гр.

Морковь 50 гр.

Лук репчатый 50 гр.

Бульон из курицы ½ л.

Сливки 100 мл.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 50 мин.

Как приготовить вкусный суп из цветной капусты? Очищаем лук с морковью. Овощи обязательно промываем от загрязнения и после разделываем на кусочки среднего размера. Почищенную картошку разделываем на кубики или небольшие ломтики. Ополаскиваем под водой цветную капусту, обсушиваем ее и аккуратно разбираем на соцветия. Все овощи выкладываем в кастрюлю и заливаем куриным бульоном. Провариваем на небольшом огне после первого закипания около 25 минут. Вместо бульона вы также можете использовать обычную воду. Если после варки в кастрюле остается слишком много жидкости, можете слить ее в стакан. Сразу выливать в раковину не нужно, так как этой водой можно регулировать густоту супа. Содержимое кастрюли перебиваем с помощью блендера до получения нежной кашицы. В полученную нежную массу вливаем сливки, добавляем соль и специи. Если все-таки суп вышел слишком густым, то вливаем отложенный бульон. Ставим заготовку на огонь и прогреваем буквально две минуты. Очень вкусный суп-пюре из цветной капусты готов. Разливайте по тарелкам и скорее пробуйте!

Суп из цветной капусты с курицей

Суп из цветной капусты с курицей – это невероятно вкусное, питательное и аппетитное горячее блюдо для обеденного стола. Нежный овощной суп выходит полезным и не слишком калорийным. Кроме того, интересная и несложная кулинарная идея подойдет для детского питания.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста цветная – 150 гр.

Филе куриное – 250 гр.

Картофель – 200 гр.

Помидоры – 120 гр.

Болгарский перец сладкий – 70 гр.

Морковь – 80 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Вода – 1,7 л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты. Овощи очищаем и ополаскиваем под водой. Куриное филе нарезаем порционными кусочками и выкладываем в кастрюлю или сотейник. Доливаем сюда воду и доводим наш простой куриный бульон до активного бурления. Обязательно убираем пенку и провариваем 30 минут на умеренном огне. Нарезаем кубиками репчатый лук и трем на терке морковку. Если хотите, морковь можно нарезать тонкой соломкой. Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом и выгружаем сюда измельченные овощи. Жарим их вместе около четырех минут. Почищенную картошку разделываем на аккуратные кубики средней величины. Извлекаем из сладкого перца семена и плодоножку. Овощ разделываем на кубики. Цветную капусту аккуратно разбираем на небольшие соцветия. В куриный бульон выгружаем все наши подготовленные овощи. Также сюда выкладываем обжаренный лук с морковью. Добавляем в суп измельченный помидор и варим все вместе еще 25 минут. В конце варки супа всыпаем соль и перемолотый черный перец. Суп из цветной капусты с курицей готов. Разливайте по тарелкам, посыпайте зеленью и подавайте к обеду!

Суп-пюре из цветной капусты и брокколи

Суп-пюре из цветной капусты и брокколи отличается невероятно приятным легким вкусом и быстрым кулинарным процессом. Овощное горячее угощение идеально подойдет для семейного обеда или сытного витаминного перекуса. Нежнейший крем-суп можно дополнить хлебом, сухариками и семечками.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста цветная – 0,5 шт.

Брокколи – 0,5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Спагетти – 60 гр.

Вода – 1,8 л.

Оливковое масло – 40 мл.

Соль – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Подсолнечное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Для удобства сразу достаем все нужные продукты. Промываем цветную капусту и разбираем ее на крупные соцветия. Их выкладываем в кастрюлю. Промытый брокколи разбираем на такие же соцветия и отправляем в кастрюлю. Добавляем спагетти, которые разламываем. Целиком сюда выкладываем очищенный сладкий перец. Когда он станет мягким при варке, с него мы снимем кожуру, а мякоть вернем обратно в кастрюлю. Дополняем продукты солью и лавровыми листьями. Заливаем это все водой и после закипания варим 10 минут на среднем огне. В это время приготовим зажарку. Прогреваем сковородку с подсолнечным маслом и томим на нем кубики репчатого лука. Лук дополняем кубиками моркови и жарим овощи вместе еще 6 минут. Содержимое в кастрюле спустя 10 минут пробуем на соль. Если это необходимо, добавляем еще немного соли. Добавляем в кастрюлю с содержимым обжаренные овощи и после закипания варим все вместе еще пять минут. В это время уже можно достать болгарский перец и отделить от него мякоть. Готовое угощение измельчаем с помощью погружного блендера. Нам нужно получить нежное пюре. Суп-пюре из цветной капусты и брокколи готов. Оцените кулинарную идею!

Диетический суп из цветной капусты

Диетический суп из цветной капусты – это идеальное решение для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Горячий суп выходит низкокалорийным, но при этом вкусным и питательным. Кроме того, угощение содержит много клетчатки, необходимых витаминов и минералов.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста цветная – 0,3 кг.

Хлопья овсяные – 0,75 ст.

Филе куриное – 150 гр.

Вода – 2 л.

Лук репчатый – 110 гр.

Морковь – 120 гр.

Кабачок – 1 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец острый чили – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Филейную часть птицы разрезаем на порционные куски. Погружаем их в подходящую кастрюлю, дополняем холодной водой и провариваем на небольшом огне после закипания 30 минут. Если образуется пена, ее обязательно удаляем. Также в этот бульон отправляем острый перец и репчатый лук, разрезанный на половинки. В готовый бульон опускаем цветную капусту, которую предварительно разбираем на соцветия. Морковку и очищенный кабачок натираем на крупной терке и также отправляем в суп. Варим все вместе еще 5 минут. В это время подготовим нужное количество овсяных хлопьев и лавровый лист. Подготовленные продукты также опускаем в наш суп и варим до готового состояния – примерно 10 минут. В конце добавляем соль, перец и измельченную зелень. Провариваем 5 минут, после плиту можно выключать. Диетический суп из цветной капусты готов. Угощайтесь!

Быстрый суп из цветной капусты с картошкой

Быстрый суп из цветной капусты с картошкой – это невероятно вкусное, питательное и аппетитное горячее угощение для обеденного стола. Привлекательный овощной суп выходит полезным и не слишком калорийным. Кроме того, кулинарная идея актуальна для детского меню.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста цветная – 200 гр.

Вода – 1,5 л.

Картофель – 450 гр.

Морковь – 150 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные овощи и зелень и выкладываем на рабочий стол. Освобождаем картошку от кожуры, ополаскиваем водой и рубим на кубики. Опускаем в кастрюлю, вливаем один литр холодной воды. После закипания провариваем 7 минут. В это время измельчаем репчатый лук и обжариваем его около 5 минут до мягкого состояния на растительном масле. К луку добавляем кубики очищенной моркови. Жарим овощи еще 5 минут, регулярно помешивая. Обжаренные овощи выкладываем в кастрюлю с картофелем. Огонь понижаем. Добавляем соль и специи. Старательно промываем цветную капусту от загрязнений и пыли, делим ее на соцветия. Отправляем соцветия капусты на сковородку с растительным маслом и готовим до приобретения аппетитной корочки. В кастрюлю отправляем подготовленную цветную капусту. Вливаем сюда еще кипяток при необходимости. Размешиваем и варим пять-шесть минут. Быстрый суп из цветной капусты с картошкой готов. Разливайте по суповым мискам, посыпав зеленью!

Постный суп из цветной капусты

Постный суп из цветной капусты – это интересное по вкусу и при этом очень простое в исполнении горячее блюдо для семейного обеда. Сытное угощение идеально подходит для постного меню или же вегетарианского. Подавайте к столу с хлебом, сухариками и другими дополнениями.

Время готовки – 1 час 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Капуста цветная – 0,5 кг.

Капуста белокочанная – 220 гр.

Картофель – 160 гр.

Болгарский перец сладкий – 100 гр.

Помидор – 150 гр.

Лук-порей – 130 гр.

Морковь – 150 гр.

Стружка кокосовая – 35 гр.

Имбирь сушеный – 5 гр.

Паприка – 5 гр.

Бульон овощной сухой – 15 гр.

Маргарин – 15 гр.

Оливковое масло – 20 мл.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

В кастрюлю с толстым дном вливаем оливковое масло и добавляем маргарин. На нем быстро обжариваем тонкие колечки лука-порея. Присоединяем сюда стружку тертой моркови, размешиваем и готовим еще пару минут. Сюда же отправляем кубики помидора и болгарского перца. Хорошо все размешиваем и томим еще 10 минут. Добавляем к овощам кокосовую стружку, паприку (лучше всего использовать в хлопьях) и молотый имбирь. К обжаренным овощам отправляем кубики картофеля. Сюда же выкладываем измельченную белокочанную капусту – разделываем ее очень тонкой стружкой с помощью ножа или овощерезки. Присоединяем в нашу заготовку соцветия цветной капусты. Заливаем это все водой, также высыпаем сухой овощной бульон, добавляем соль, специи и молотый перец. Закрываем угощение крышкой и готовим на среднем огне 40 минут после первого закипания. Затем плиту выключаем и даем супу настояться 20-30 минут. Постный суп из цветной капусты готов. Можно разливать по суповым тарелкам и пробовать!

Крем суп из цветной капусты и кабачков

Крем суп из цветной капусты и кабачков получается невероятно нежным и приятным по вкусу. Такое горячее угощение как нельзя лучше подойдет для семейного обеда. Ваши родные точно заприметят аппетитный вид, интересный вкус и питательные свойства овощного супа-пюре.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста цветная – 0,5 кг.

Кабачок – 0,5 кг.

Лук репчатый – 150 гр.

Морковь – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Лук зеленый – для подачи.

Процесс приготовления:

Освобожденный от шелухи лук нарезаем кубиками. Хорошо промываем кабачок и разделываем его кубиками. Если овощ некрупный и молодой, кожицу можно не убирать. Очищенную морковку трем на крупной терке. Хорошо промытую цветную капусту делим на соцветия. Выбираем кастрюлю с толстым дном, в которой не будут пригорать продукты при жарке. Вливаем сюда растительное масло и зажариваем лук пару минут. К луку выкладываем тертую морковь и жарим овощи вместе еще пару минут. Выкладываем остальные овощи, добавляем соль, перец и хорошо все размешиваем. Полностью заливаем овощи водой и варим после закипания 20 минут. Все отварные овощи перекладываем в чашу блендера и вливаем сюда часть бульона. Измельчаем заготовку с помощью блендера до получения нежного состава. Крем суп из цветной капусты и кабачков готов. Украшайте измельченным зеленым луком.

Суп с цветной капустой и тыквой

Суп с цветной капустой и тыквой отличается нежным вкусом, питательными свойствами и привлекательным внешним видом. Кроме того, горячий овощной суп выходит очень полезным, благодаря высокому содержанию клетчатки, цинка и других необходимых витаминов, минералов.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Капуста цветная – 250 гр.

Тыква – 250 гр.

Картофель – 200 гр.

Болгарский перец сладкий – 90 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Сырок плавленый – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Петрушка – 10 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 2 л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты, указанные в списке. Очищаем картофель от кожуры, обдаем его под водой и разбираем на кусочки среднего размера. Доводим до кипения воду в кастрюле и погружаем сюда подготовленный картофель. Варим в кипящей воде 15 минут. Измельчаем очищенную репчатую луковицу. Лучше всего нарезать мелким кубиком. Из болгарского перца удаляем все семена и овощ также режем кубиком. Тыкву очищаем от кожуры и разрезаем на средние по размеру кусочки. Прогреваем сковородку с растительным маслом и выкладываем сюда измельченные овощи. Обжариваем их около 5 минут на пониженном огне. Ополаскиваем под водой цветную капусту и разбираем ее на соцветия. Соцветия цветной капусты погружаем в кастрюлю с проваренным картофелем. После капусты сразу же выкладываем обжаренные овощи. Варим все вместе еще 10 минут на пониженном огне. В это время можно подготовить остальные продукты. Натираем плавленый сыр на терке со средними зубчиками. К сырной массе разбиваем куриные яйца. Сюда же отправляем измельченную зелень и чеснок. Хорошо вымешиваем нашу массу и переливаем ее в суп. Также добавляем сюда соль, перец и провариваем еще 5 минут. Суп с цветной капустой и тыквой готов. Скорее пробуйте!

Суп с цветной капустой на курином бульоне

Суп с цветной капустой на курином бульоне порадует очень приятным легким вкусом и быстрым кулинарным процессом. Овощное горячее угощение идеально подойдет для семейного обеда или сытного витаминного перекуса. Аппетитный суп можно дополнить хлебом, сухариками, семечками.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста цветная – 250 гр.

Картофель – 3 шт.

Бульон куриный – 1,8 л.

Лук репчатый – 110 гр.

Морковь – 120 гр.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Карри – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Чистим картошку от кожуры, ополаскиваем под водой и режем на кубики. Кубики картошки выкладываем в кастрюлю. Заливаем картофель бульоном, дополняем специями по списку и солью. Ставим на плиту и доводим до кипения. В это время измельчаем головку репчатого лука и трем на терке морковку. Обжариваем овощи на растительном масле пару минут. В эту же сковороду отправляем кубики сладкого перца и помидора. Хорошо все размешиваем и продолжаем обжарку. Помидоры предварительно рекомендуется ошпарить и очистить от кожицы. Добавляем в сковороду только кубики мякоти. Так мы жарим овощи еще несколько минут до полной мягкости. Крестоцветный овощ (цветная капуста) разбираем на небольшие соцветия и погружаем в нашу кастрюлю с кипящим бульоном и картофелем. Сюда же погружаем обжаренные овощи и продолжаем варить до мягкости картофеля и капусты. За пять минут до завершения кулинарного процесса присоединяем измельченную зелень. После этого суп убираем с плиты и даем ему настояться под крышкой 12-15 минут. Суп с цветной капустой на курином бульоне готов. Пробуйте и оценивайте интересный вкус овощного супа!

Суп из замороженной цветной капусты

Суп из замороженной цветной капусты – это невероятно вкусное, питательное и аппетитное горячее блюдо для обеденного стола. Нежный овощной суп выходит полезным, а еще порадует невысокой калорийностью. Использование замороженного овоща сделает кулинарный процесс максимально быстрым и простым.

Время готовки – 47 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Капуста цветная замороженная – 0,5 кг.

Бульон – 0,8 л.

Лук-порей – 60 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Перец острый чили – 1 шт.

Кумин – 1 ч.л.

Куркума – 1 ч.л.

Кориандр – 1 ч.л.

Оливковое масло – 25 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления: