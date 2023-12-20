Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овсяноблин без яиц и молока ПП. Овсяные хлопья можно использовать любые, но если возьмете хлопья быстрого приготовления, то можно не пробивать смесь потом блендером. Если хотите несладкую версию овсяноблина, то не добавляйте заменитель сахара. А в сладкую версию для аромата можно добавить молотую корицу и ванильный экстракт. Такая версия подойдет для веганов и аллергиков. Получается сытный толстый блинчик на основе овсяных хлопьев и льна, который вы можете дополнить любыми фруктами или более сытными начинками.
Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / ПП рецепты / Веганские блюда
Состав / Ингредиенты:
- Хлопья овсяные 40 Грамм
- Льняные семечки 30 Грамм
- Вода 150 Миллилитров (горячая)
- Соль 1 Щепотка
- Сахарозаменитель 10 Грамм (у меня эритрит)
- Сода 2 Грамма
- Лимонная кислота 2 Грамма
- Масло растительное 1 Чайная ложка (для жарки)
Количество порций 1
Калорийность
161 ккал
Калорийность
4 г
Белки
10 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Овсяноблин без яиц и молока ПП»
Подготовьте все ингредиенты.
В кофемолке измельчите льняные семечки до состояния муки.
Пересыпьте в миску, добавьте овсяные хлопья, сахарозаменитель и щепотку соли.
Влейте воду, чтобы она чуть покрывала смесь. Оставьте на 15 минут.
Пробейте массу блендером.
Добавьте лимонную кислоту и соду.
Разогрейте сковороду на небольшом огне и слегка смажьте растительным маслом. Выложите массу на сковороду ровным тонким слоем. Жарьте до золотистого цвета и полного испарения влаги.
Затем аккуратно переверните и пожарьте вторую сторону.
Овсяноблин без яиц и молока ПП готов, приятного вам аппетита!