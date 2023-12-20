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Овсяноблин без яиц и молока ПП

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Овсяноблин без яиц и молока ПП

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овсяноблин без яиц и молока ПП. Овсяные хлопья можно использовать любые, но если возьмете хлопья быстрого приготовления, то можно не пробивать смесь потом блендером. Если хотите несладкую версию овсяноблина, то не добавляйте заменитель сахара. А в сладкую версию для аромата можно добавить молотую корицу и ванильный экстракт. Такая версия подойдет для веганов и аллергиков. Получается сытный толстый блинчик на основе овсяных хлопьев и льна, который вы можете дополнить любыми фруктами или более сытными начинками.
Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / ПП рецепты / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные 40 Грамм
  • Льняные семечки 30 Грамм
  • Вода 150 Миллилитров (горячая)
  • Соль 1 Щепотка
  • Сахарозаменитель 10 Грамм (у меня эритрит)
  • Сода 2 Грамма
  • Лимонная кислота 2 Грамма
  • Масло растительное 1 Чайная ложка (для жарки)

Количество порций 1

Калорийность

161 ккал

Калорийность

4 г

Белки

10 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овсяноблин без яиц и молока ПП»

Овсяноблин без яиц и молока ПП

Подготовьте все ингредиенты.

Овсяноблин без яиц и молока ПП

В кофемолке измельчите льняные семечки до состояния муки.

Овсяноблин без яиц и молока ПП

Пересыпьте в миску, добавьте овсяные хлопья, сахарозаменитель и щепотку соли.

Овсяноблин без яиц и молока ПП

Влейте воду, чтобы она чуть покрывала смесь. Оставьте на 15 минут.

Овсяноблин без яиц и молока ПП

Пробейте массу блендером.

Овсяноблин без яиц и молока ПП

Добавьте лимонную кислоту и соду.

Овсяноблин без яиц и молока ПП

Разогрейте сковороду на небольшом огне и слегка смажьте растительным маслом. Выложите массу на сковороду ровным тонким слоем. Жарьте до золотистого цвета и полного испарения влаги.

Овсяноблин без яиц и молока ПП

Затем аккуратно переверните и пожарьте вторую сторону.

Овсяноблин без яиц и молока ПП

Овсяноблин без яиц и молока ПП готов, приятного вам аппетита!

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