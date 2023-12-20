Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овсяноблин без яиц и молока ПП. Овсяные хлопья можно использовать любые, но если возьмете хлопья быстрого приготовления, то можно не пробивать смесь потом блендером. Если хотите несладкую версию овсяноблина, то не добавляйте заменитель сахара. А в сладкую версию для аромата можно добавить молотую корицу и ванильный экстракт. Такая версия подойдет для веганов и аллергиков. Получается сытный толстый блинчик на основе овсяных хлопьев и льна, который вы можете дополнить любыми фруктами или более сытными начинками.

Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / ПП рецепты / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Хлопья овсяные 40 Грамм

Льняные семечки 30 Грамм

Вода 150 Миллилитров (горячая)

Соль 1 Щепотка

Сахарозаменитель 10 Грамм (у меня эритрит)

Сода 2 Грамма

Лимонная кислота 2 Грамма

Масло растительное 1 Чайная ложка (для жарки)

Количество порций 1

Калорийность

161 ккал

Калорийность

4 г

Белки

10 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овсяноблин без яиц и молока ПП»

Подготовьте все ингредиенты.

В кофемолке измельчите льняные семечки до состояния муки.

Пересыпьте в миску, добавьте овсяные хлопья, сахарозаменитель и щепотку соли.

Влейте воду, чтобы она чуть покрывала смесь. Оставьте на 15 минут.

Пробейте массу блендером.

Добавьте лимонную кислоту и соду.

Разогрейте сковороду на небольшом огне и слегка смажьте растительным маслом. Выложите массу на сковороду ровным тонким слоем. Жарьте до золотистого цвета и полного испарения влаги.

Затем аккуратно переверните и пожарьте вторую сторону.

Овсяноблин без яиц и молока ПП готов, приятного вам аппетита!