Вазоны и скамейки из бетона. Широкий выбор цвета и фактуры изделия

Формы для производства бетонных изделий
Что такое бетонные полусферы
Бетонные полусферы – конструкции, которые устанавливаются в местах, не допускающих парковку автомобилей из-за возможной опасности. Обычно их размещают во дворах жилых домов, на парковках супермаркетов или бизнес-центров и на стояках других общественных организаций. Бетонные полусферы таким образом предотвращают скопление большого количества дыма, газа и шума в местах жизнедеятельности людей. Установка этих конструкций может быть как постоянной, так и временной, потому что их можно легко демонтировать.
Если вы хотите приобрести формы для производства бетонных изделий, то стоит обратиться к профессионалам. Цена тут приятно вас порадует.
Назначение бетонных полусфер
Бетонные конструкции такого типа предназначены для следующих нужд:
- Ограничение потока проезжающих автомобилей в местах интенсивного передвижения пешеходов.
- Ограничение мест для парковки во дворах домов.
- Ограничение клумб, зданий торговых центров, скамеек и многого другого.
- В качестве декора.
Преимущества бетонных полусфер
Парковки, которые ограждены бетонными полусферами, могут иметь следующие достоинства:
- Легкость монтажа и демонтажа.
- Украшение для интерьера.
- Нет опасности для обычных прохожих благодаря обтекаемой форме.
- Нельзя без специальных приспособлений передвинуть сферу из-за большой массы.
- Стойкость к разрушениям.
- Если автомобиль наезжает на сферу, то она никаким образом не страдает.
- Длительный срок эксплуатации, который образуется за счет качественных характеристик бетона.
- Возможность изменения размеров в большую сторону для предотвращения наезда крупных автомобилей.
Обслуживание и уход за бетонными сферами
Если говорить о материалах для изготовления, то они выбираются только самые лучшие. Если вы самостоятельно хотите изготовить элемент, лучше всего прибегнуть к использованию цемента от проверенного производителя с высокой маркой. Песок необходимо подбирать очищенный речной. Помимо этого, стоит предусмотреть различные добавки, которые позволят улучшить характеристики готовой продукции.
Если планируется использовать бетонные сферы в качестве декоративного элемента, то их стоит покрыть фасадной краской, которая позволит избежать разрушений от атмосферного воздействия. Чтобы конструкция прослужила долго, следует производить окрашивание один раз в несколько лет. Если же сфера применяется как ограждающий элемент, то тогда особого ухода не требуется. Тут можно прибегнуть только к очистке от пыли и грязи.