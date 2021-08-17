Вазоны и скамейки из бетона. Широкий выбор цвета и фактуры изделия

Формы для производства бетонных изделий

Что такое бетонные полусферы

Бетонные полусферы – конструкции, которые устанавливаются в местах, не допускающих парковку автомобилей из-за возможной опасности. Обычно их размещают во дворах жилых домов, на парковках супермаркетов или бизнес-центров и на стояках других общественных организаций. Бетонные полусферы таким образом предотвращают скопление большого количества дыма, газа и шума в местах жизнедеятельности людей. Установка этих конструкций может быть как постоянной, так и временной, потому что их можно легко демонтировать.

Если вы хотите приобрести формы для производства бетонных изделий, то стоит обратиться к профессионалам. Цена тут приятно вас порадует.

Назначение бетонных полусфер

Бетонные конструкции такого типа предназначены для следующих нужд:

Ограничение потока проезжающих автомобилей в местах интенсивного передвижения пешеходов. Ограничение мест для парковки во дворах домов. Ограничение клумб, зданий торговых центров, скамеек и многого другого. В качестве декора.

Преимущества бетонных полусфер

Парковки, которые ограждены бетонными полусферами, могут иметь следующие достоинства:

Легкость монтажа и демонтажа. Украшение для интерьера. Нет опасности для обычных прохожих благодаря обтекаемой форме. Нельзя без специальных приспособлений передвинуть сферу из-за большой массы. Стойкость к разрушениям. Если автомобиль наезжает на сферу, то она никаким образом не страдает. Длительный срок эксплуатации, который образуется за счет качественных характеристик бетона. Возможность изменения размеров в большую сторону для предотвращения наезда крупных автомобилей.

Обслуживание и уход за бетонными сферами

Если говорить о материалах для изготовления, то они выбираются только самые лучшие. Если вы самостоятельно хотите изготовить элемент, лучше всего прибегнуть к использованию цемента от проверенного производителя с высокой маркой. Песок необходимо подбирать очищенный речной. Помимо этого, стоит предусмотреть различные добавки, которые позволят улучшить характеристики готовой продукции.

Если планируется использовать бетонные сферы в качестве декоративного элемента, то их стоит покрыть фасадной краской, которая позволит избежать разрушений от атмосферного воздействия. Чтобы конструкция прослужила долго, следует производить окрашивание один раз в несколько лет. Если же сфера применяется как ограждающий элемент, то тогда особого ухода не требуется. Тут можно прибегнуть только к очистке от пыли и грязи.