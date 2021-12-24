VIKO Meridian — розетки и выключатели

Электротехническая и кабельная продукция – функциональность, качество

Важен способ монтажа розеток, потому что доступны накладные антенные розетки, установка которых не слишком сложна, поскольку заключается в креплении непосредственно к стене, что делает их более заметными. Однако наиболее популярными являются антенные розетки для скрытого монтажа, в которые требуется установка монтажной коробки. Учесть место рассадки стоит еще на этапе монтажа электроустановки или во время ремонта. Каждая серия аксессуаров, предлагаемых отдельными производителями, имеет в своем ассортименте разные антенные гнезда.

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В чем разница между сквозной антенной и конечной?

Первое, что нужно сделать при выборе подходящей розетки для антенны, — это правильное определение установки, с которой розетки должны работать. Наиболее популярная параллельная установка, применяемая в одноквартирных домах, имеет звездообразную топологию.

При таком расположении антенный кабель подводится отдельно к каждому приемнику. В этом типе установки используются оконечные антенные розетки. Второй тип установки — это сквозные антенные розетки. В этой системе используется один кабель, идущий от антенны через все приемники последовательно. Отказ в одной розетке отрицательно сказывается на приеме сигнала в следующих розетках. Следует также отметить, что для последней розетки в этой установке требуется торцевая розетка.

Какие бывают типы антенных розеток?

После того, как мы определили тип установки, остается только выбрать подходящую розетку. Концевая розетка RTV SAT, имеет один антенный вход, а на выходе три клеммы для подключения радио, ТВ или спутникового ресивера. Проходная розетка RTV SAT отличается только установкой, в которой ее можно использовать.

Розетки телевизионные – типы розеток для ТВ кабеля

Розетка RTV – самый простой тип розетки, которая имеет один вход антенного сигнала и два терминала для подключения радио и телевизионного приемника.

Двойное гнездо SAT особенно полезно для спутниковых установок с декодером, способным записывать или поддерживать VOD, где требуются два независимых антенных кабеля. Двойное гнездо для регистратора обеспечивает надежный прием спутникового сигнала без помех. Гнездо антенны F-типа используется для передачи сигнала по коаксиальному кабелю.

Конечно, все перечисленные розетки, в зависимости от производителя и данной серии, могут быть в различных комбинациях и кратности, чтобы заказчик мог выбрать оптимальную конфигурацию для своих нужд.