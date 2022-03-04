Виза в Румынию — получаем правильно!

Таможенный пост

Таможня разрешает провоз по одному наименованию фотоаппарата, видеоаппаратуры, ноутбука, а также до 4 литров вина и до 200 сигарет. Есть ограничения на провоз мясных, молочных продуктов, категорически запрещена провозка оружия, наркотиков. В общем, румынские законы достаточно лояльны, но следует руководствоваться разумными рамками, чтобы суметь доказать необходимость провозимого груза для вашего пребывания в Румынии. Также иногда требуется подтвердить финансовую состоятельность, которая рассчитывается как необходимый минимум в 50 евро в день, однако не менее чем 500 евро.

Можно также совершить вояж в Румынию на автомобиле. Кстати, достаточно интересный факт, в связи с частными инцидентами, которые позволяли себе пересекающие границу на автомобиле, власти приграничного городка Печика разместили так называемый «пьяный знак». Многие, пересекающие границу стремятся отметить это радостное событие в местных кабачках, и на знаках изображен нетрезвый, стоящий на четвереньках человек, который стремиться дотянуться к очередной бутылке прямо на проезжей части. Таким образом, власти города призывают туристов к умеренности. Но мы-то с вами не такие, не правда ли? Поэтому надеемся, что поездка в Румынию и пересечение границы принесет лишь положительные эмоции!

О небольших загадках. Румыния и шенген

Помните о том, что всем гражданам Российской Федерации и других стран СНГ при переезде через границу требуется виза. Сама Румыния является полноправной участницей европейского сообщения, однако не состоит в качестве страны участницы шенгенского соглашения. Поэтому на территорию шенгенской зоны въезд с румынской визой запрещен. Не забывайте об этом, если планируется долгосрочное, самостоятельное путешествие по нескольким странам, чтобы не попасть впросак, запаситесь нужными документами заранее.

Хотите встретить Новый год в Румынии? Лучше побеспокойтесь об этом заранее, чтобы попасть под лавину рождественских скидок. В Румынии последнее время, как и в Польше на рождественские праздники и под Новый год многолюдно и интересно! Хороша Румыния летом, да и в любое другое время в этой небольшой стране всегда можно найти развлечения по вкусу и осмотреть достопримечательности, памятники Румынии.