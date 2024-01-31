ГлавнаяРецептыЛенивые голубцы: приготовьте вкусный ужин без лишних усилий Ленивые голубцы: приготовьте вкусный ужин без лишних усилий На чтение: 1 минута Если вы любите голубцы, но ленитесь их готовить воспользуйтесь этим простым рецептом. Такое блюдо вам точно понравится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Ленивые голубцы очень просто готовить. Их даже не нужно закручивать в капусту. Стоит попробовать Карпатские базари: удивите родных уникальными картофельными пирогами с подливкой Рецепт ленивых голубцов Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 600 граммов куриного фарша; – 300 граммов капусты; – 70 граммов риса; – 1 луковица; – 1 морковь; – 1 яйцо; – смесь специй по вкусу. Для соуса: – 500 граммов воды; – 250 граммов сметаны; – 1 столовая ложка томатной пасты; – 1 столовая ложка крахмала; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Капусту нашинкуйте, лук порежьте кубиком, а морковь натрите. Рис отварите до готовности в подсоленной воде. Лук и морковь обжарьте до готовности. Смешайте зажарку, рис, фарш, яйцо и специи. Тщательно перемешайте. Сформируйте голубцы и выложите их на застеленный противень. Накройте фольгой и запекайте 20 – 25 минут при 200 градусах. Тем временем смешайте все ингредиенты для соуса. Достаньте голубцы из духовки и залейте их соусом. Запекайте еще 20 – 25 минут при 200 градусах, каждые 5 – 7 минут поливая соусом. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бабу-шарпанину. Об этом рыбном пироге упоминали еще в «Энеиде». Поделитесь с друзьями