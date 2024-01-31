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Ленивые голубцы: приготовьте вкусный ужин без лишних усилий

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Ленивые голубцы: приготовьте вкусный ужин без лишних усилий

Если вы любите голубцы, но ленитесь их готовить воспользуйтесь этим простым рецептом. Такое блюдо вам точно понравится.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ленивые голубцы очень просто готовить. Их даже не нужно закручивать в капусту.

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Рецепт ленивых голубцов

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 600 граммов куриного фарша;
– 300 граммов капусты;
– 70 граммов риса;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 яйцо;
– смесь специй по вкусу.

Для соуса:
– 500 граммов воды;
– 250 граммов сметаны;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1 столовая ложка крахмала;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Капусту нашинкуйте, лук порежьте кубиком, а морковь натрите. Рис отварите до готовности в подсоленной воде.
  2. Лук и морковь обжарьте до готовности.
  3. Смешайте зажарку, рис, фарш, яйцо и специи. Тщательно перемешайте.
  4. Сформируйте голубцы и выложите их на застеленный противень. Накройте фольгой и запекайте 20 – 25 минут при 200 градусах.
  5. Тем временем смешайте все ингредиенты для соуса.
  6. Достаньте голубцы из духовки и залейте их соусом. Запекайте еще 20 – 25 минут при 200 градусах, каждые 5 – 7 минут поливая соусом.

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