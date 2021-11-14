Все о натяжных потолках

У натяжных потолков, изготовленных из «тканевого» материала, также есть свои недостатки. Клиновой способ монтажа подразумевает, что потолочное полотно будет использовано только один раз. Это не очень экономично, если учитывать то, что основным плюсом натяжных потолков является возможность перетянуть их при возникновении затопления или порезов полотна. К тому же, лаковых натяжных потолков в ассортименте тканевых потолков нет.

Художественные натяжные потолки

Художественными натяжными потолками обычно называют натяжные потолки с нанесённым на их поверхность изображением. Наиболее широко в качестве рисунка используется изображение неба и облаков. Изображение наносится на специальных печатных машинах (принтерах) методом солвентной или ультрафиолетовой (УФ) печати с разрешением до 360 dpi. Для потолков из ПВХ-плёнки макет изображения разбивается на полосы, затем во время изготовления потолка напечатанные полосы свариваются. Для бесшовных потолков изображение наносится сразу на всю ширину полотнища. Отдельно от всего ряда фактур и цветов натяжных потолков выделяют натяжной потолок типа «звёздное небо». Одноимённый визуальный эффект достигается совмещением с натяжным потолком технологий освещения. Свет от единого скрыто установленного источника доставляется до заранее определённых точек по одножильным оптоволоконным каналам. В некоторых случаях, на выводах оптоволокна устанавливают рассеивающие хрустальные, стеклянные или пластиковые подвески (стразы).

Преимущества натяжных потолков

Идеально ровная однородная поверхность — выглядит как твердый потолок, имеет отличный законченный вид. Быстрота установки — достаточно всего несколько часов, для осуществления Вашей мечты. Прочность- благодаря своей гибкости, потолок выдерживает высокую нагрузку — до 100 кг/кв. м. Не боятся ударов.

Натяжной потолок (ПВХ) защитит Вас от протечек сверху (один м² потолка выдерживает 100 литров воды, после удаления которой, потолок полностью восстанавливается).