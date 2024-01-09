Торт «Мимоза» с кремом: итальянский рецепт

Десерт «Мимоза» — знаменитый итальянский торт, который получил свое название из-за сходства его декора с маленькими цветочками нежного растения. Он состоит из воздушного бисквита, пропитанного ромовым сиропом, и вкуснейшего крема. Выходит такой десерт максимально красивым. Попробуйте приготовить торт «Мимоза» с кремом по технологии итальянских кондитеров.

Чтобы десерт имел легкую цитрусовую нотку, как в классическом его рецепте, вам понадобится 2 лимона. Из этого количества фруктов удастся получить 20 г цедры, нужной для приготовления крема и коржей.

Как красиво украсить нежный торт «Мимоза» с кремом

Этот десерт будет напоминать своим внешним видом милый желтый цветок, если вы используете для украшения бисквит. Нарежьте его на небольшие кубики одинакового размера. А затем выложите их на бока и верх торта, смазанного кремом.

Ингредиенты

Яйцо5 шт. Сахар505 г Ванильный сахар10 г Пшеничная мука175 г Крахмал50 г Лимонная цедра20 г Лимонный сок1 ст. л. Яичный желток4 шт. Молоко500 мл Кукурузный крахмал40 г Сливки250 г Вода130 мл Ром70 мл

Приготовление

В глубокую емкость вбиваем 5 яиц. Всыпаем 225 г сахара и 10 г лимонной цедры, натертой на терке с мелкими отверстиями. Взбиваем всё миксером. Вливаем лимонный сок. Взбиваем всё до кремообразной, рыхлой массы.В отдельную миску просеиваем пшеничную муку и картофельный крахмал. Постепенно добавляем их (по 1 ст. л.) в яичную смесь. Перемешиваем всё кулинарной лопаткой снизу вверх до однородной массы. Смазываем 2 формы для выпекания (маленькую и побольше) сливочным маслом. Присыпаем их небольшим количеством муки. Выливаем в формы тесто. Ровняем его. Отправляем будущие бисквиты в разогретую до 170 градусов духовку на 45–50 минут.Делаем крем. Вливаем в сотейник с толстым дном молоко. Всыпаем 10 г лимонной цедры, натертой на мелкой терке. Отправляем сотейник на огонь. Доводим его содержимое практически до кипения.В глубокую миску вбиваем яичные желтки. Всыпаем 200 г сахара. Добавляем ванильный сахар. Взбиваем всё до пышной однородной массы. Всыпаем просеянный кукурузный крахмал. Перемешиваем до однородности.Вводим в горячее молоко яичную смесь, активно всё помешивая. Отправляем сотейник снова на плиту. Варим его содержимое до загустения, постоянно помешивая. Перекладываем крем в миску. Накрываем его пленкой в контакт и даем остыть. В отдельной емкости взбиваем холодные сливки до состояния пышной и плотной массы. Добавляем их в полностью остывший заварной крем, перемешивая всё лопаткой или ложкой снизу вверх.Снимаем с меньшего бисквита темную корочку. Вырезаем из его мякиша большое количество маленьких кубиков, которые понадобятся для декора.Делаем сироп. Вливаем в сотейник воду. Всыпаем в него 80 г сахара. Доводим всё до кипения, активно помешивая. Убираем сотейник с плиты. Вливаем в него ром. Перемешиваем и даем остыть.Разрезаем большой бисквит на 3 одинаковых коржа. Выкладываем первый корж на блюдо. Поливаем его ромовым сиропом. Смазываем бисквит кремом, равномерно его распределяя. Сверху выкладываем второй корж. Поливаем его сиропом и смазываем кремом. Выкладываем на него последний бисквит. Покрываем верх и бока торта кремом.Украшаем десерт бисквитными кубиками так, чтобы между ними не было зазоров. Оставляем торт на 1 час на кухне для пропитки. Готово!

Подавать изумительно вкусный торт «Мимоза» следует с мятным чаем или с чашечкой горячего кофе. Обязательно попробуйте приготовить этот итальянский десерт, чтобы побаловать своих домашних сладкоежек.