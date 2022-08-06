Вспашка земли в Алматы и области

Основные отличия тракторов ЮМЗ 6 и МТЗ 80/82: какой лучше

Тракторы ЮМЗ 6 и МТЗ 80 / 82 являются самыми популярными и распространенными на территории стран бывшего СНГ. Первый выпускался в Украине на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске (сейчас — Днепр), а второй — в Республике Беларусь на Минском тракторном заводе. Сельхозтехника этих производителей характеризуется универсальностью, надежностью, долговечностью, высокой производительностью и демократичной стоимостью. Но многих фермеров, владельцев строительных компаний, лесозаготовителей и просто частных лиц интересует вопрос, какой трактор лучше, какую технику лучше приобрести для собственного использования и на что следует обращать внимание при выборе тракторов ЮМЗ и МТЗ.

Основные отличия тракторов ЮМЗ-6 от МТЗ-80 и 82

Все 3 модели сельхозтехники могут выполнять общие работы:

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Такая техника используется на строительных объектах, фермерами, в жилищно-коммунальном хозяйстве, на ремонтных работах и промышленных предприятиях. Универсальность и многофункциональность объясняется возможностью использования различных видов навесного оборудования.

Чтобы техника не простаивала большую часть времени, а продуктивно работала, важно правильно подобрать наиболее подходящий вариант. Для этого следует учитывать следущие моменты:

Функциональные возможности. Технические характеристики. Стоимость технического обслуживания. Для каких видов работ в основном будет использоваться. Характер и рельеф местности.

Несмотря на то, что все эти модели были разработаны на базе МТЗ-5, они имеют ряд принципиальных отличий.

Конструктивные особенности имеются по таким параметрам как:

узлы и агрегаты;

установленное электрооборудование;

схема прокладки систем, отвечающих за функционирование двигателя;

функциональность;

цена.

Сравнение цен на запчасти ЮМЗ 6 и МТЗ 80, 82

Стоимость технического обслуживания тракторов обоих производителей в сравнении с зарубежными аналогами является невысокой. По некоторым товарным категориям МТЗ выйдет чуть дороже в силу дополнительных таможенных затрат, но характерно это лишь для оригинальных запчастей, поставляемых в Украину из Беларуси; да и разница в итогов цене составит не более 10-15%.