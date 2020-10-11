Выбор промышленных насосов. Продажа и поставка промышленного оборудования и комплектующих по России

Не всегда есть возможность подключиться к центральному водоснабжению, поэтому специально для таких случаев следует купить глубинные насосы для скважин. С их помощью можно не просто откачивать воду, но и подавать ее по трубам с хорошим давлением. Такие насосы могут поднимать жидкость с глубины до ста метров.

Глубинные насосы от компании Оптима подходят не только домашнего пользования, но и для промышленных предприятий. Узнать подробнее об ассортименте можно на сайте.

Особенности глубинных насосов для скважин

В компании Оптима представлен широкий ассортимент глубинных насосов, каждый из которых имеет свои особенности. Подобрать вариант, подходящий именно для определенных целей, несложно, следует лишь учитывать производственные характеристики того или иного агрегата. Непосредственно перед покупкой следует узнать глубину колодца, определить качество воды, а также обратить внимание на наличие посторонних примесей, например, песка, глины, извести и так далее. Глубину же необходимо измерять для определения мощности установки.

Насосы для скважин представляют собой устройства с прочным корпусом, который изготавливается из нержавеющих сплавов, за счет которых внутренние детали надежно защищаются. Благодаря такой качественной защите значительно продлевается срок эксплуатации даже в условиях с высоким уровнем влажности.

Принцип работы

Принцип работы заключается в следующем: оборудование подключается к электрическому кабелю, система начинает работать. При работе агрегат не издает много шума, при этом его уровень практически не слышим для человека.

К основным элементам глубинного насоса относятся:

защитный фильтр от инородных предметов;

приводной электродвигатель.

Подразделяются агрегаты на шнековые, штангового типа, центробежные и винтовые. Самыми популярными являются центробежные, так как они актуальны для сельской местности. Такие модели работаю без сбоев круглый год, сто относится к неоспоримому преимуществу. У них отличный напор, длительный срок эксплуатации и высокая производительность.

Подбор подходящего оборудования и лучше всего делать с помощью опытных специалистов, особенно если до этого вы никогда не имели дело с глубинными насосами для скважин. Это связано с тем, что могут возникнуть трудности при поиске нужных параметров и правильном измерении нужных величин, однако с помощью специалистов это не станет проблемой.