Рецепт: Овощная подлива с оливками и разноцветными помидорами черри — Вкусные рецепты для Поста. Постная овощная подлива.

Ингредиенты:
оливки зеленые консервированные — 1 банка;
помидоры черри желтые — 100 г;
помидоры красные фламенко — 150 г;
лук репчатый — 100 г;
морковь — 100 г;
мускатная тыква — 200 г;
перья зеленого лука — для подачи;
сок томатный — 250 мл;
соль перец — по вкусу;
масло растительное — 1 ст.л.
Способ приготовления: Время Поста и вкусных постных рецептов. Сегодня у нас томатная овощная подлива из разноцветных помидоров.
У меня есть маленькие желтые помидоры черри и красные помидоры фламенко, они отличаются не только цветом, но и вкусом.
Зелёные консервированные оливки без косточек нарезаем половинками вдоль.
Жёлтые помидоры нарезаем дольками, каждую на четыре части.
Красные помидоры нарезаем на восемь частей.
На сковороде обжариваем лук и морковь. Я использовала остатки замороженных запасов.
Затем добавляем нарезанные оливки и помидоры.
Обжариваем пару минут. Затем вливаем томатный сок и добавляем нарезанную тыкву. Это у меня тоже замороженная заготовка. Добавляем соль и перец по вкусу.
Тушим под крышкой недолго, примерно пять-сеиь минут. И выключаем.
Вкусная и ароматная овощная подлива готова. Она получается кисленькой, немного острой. Хорошо подойдёт к отварному рису.
Или к любым макарона, спагетти. Дети любят с макаронами, а я больше с рисом.
Постные блюда тоже могут быть очень вкусными:)
Время приготовления: 20 мин.