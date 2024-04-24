Рецепт: Овощная подлива с оливками и разноцветными помидорами черри — Вкусные рецепты для Поста. Постная овощная подлива.

Ингредиенты:

оливки зеленые консервированные — 1 банка;

помидоры черри желтые — 100 г;

помидоры красные фламенко — 150 г;

лук репчатый — 100 г;

морковь — 100 г;

мускатная тыква — 200 г;

перья зеленого лука — для подачи;

сок томатный — 250 мл;

соль перец — по вкусу;

масло растительное — 1 ст.л.

Способ приготовления: Время Поста и вкусных постных рецептов. Сегодня у нас томатная овощная подлива из разноцветных помидоров.

У меня есть маленькие желтые помидоры черри и красные помидоры фламенко, они отличаются не только цветом, но и вкусом.

Зелёные консервированные оливки без косточек нарезаем половинками вдоль.

Жёлтые помидоры нарезаем дольками, каждую на четыре части.

Красные помидоры нарезаем на восемь частей.

На сковороде обжариваем лук и морковь. Я использовала остатки замороженных запасов.

Затем добавляем нарезанные оливки и помидоры.

Обжариваем пару минут. Затем вливаем томатный сок и добавляем нарезанную тыкву. Это у меня тоже замороженная заготовка. Добавляем соль и перец по вкусу.

Тушим под крышкой недолго, примерно пять-сеиь минут. И выключаем.

Вкусная и ароматная овощная подлива готова. Она получается кисленькой, немного острой. Хорошо подойдёт к отварному рису.

Или к любым макарона, спагетти. Дети любят с макаронами, а я больше с рисом.

Постные блюда тоже могут быть очень вкусными:)

Время приготовления: 20 мин.