Высококачественные пластиковые окна, соответствующие самым высоким стандартам

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Пластиковые окна «СТАНДАРТ» пользуются популярностью за счет уникальных эксплуатационных свойств. Они хорошо сохраняют тепло внутри помещения, защищают его от холода и обладают высоким уровнем звукоизоляции. Несмотря на это, некоторые пластиковые окна нуждаются в улучшении своих характеристик, чего можно добиться за счет установки дорогого стеклопакета, в состав которого входит больше 2-3 стекол. Стеклопакет является составной частью оконной конструкции, отвечающей за уровень шумо- и теплоизоляции. В том случае, если окно с трехкамерным стеклопакетом не дает желаемого результата, то его нужно утяжелять.

Виды окон ПВХ, при помощи которых можно улучшить эксплуатационные свойства

Пластиковые окна «ЭКОНОМ» имеют такие свойства:

светоизоляция;

звукоизоляция;

теплосбережение.

Не всегда увеличение количества камер в стеклопакете приводит к желаемому результату, поэтому в данном случае прибегают к таким методам:

установка энергосберегающих стекол;

увеличение расстояния между стеклами (не больше, чем на 16 мм);

заполнение пространства в стеклопакете инертным газом.

Все эти методы доступны только производителю, поэтому при заказе окон важно заранее обсудить все детали будущей конструкции. Увеличение теплоизоляции окон достигается тем же способом, что и повышение звукоизоляционных свойств. С этой целью производители рекомендуют устанавливать стекло под названием «триплекс». Более бюджетным вариантом является увеличение толщины одного из стекол в стеклопакете.

Как улучшить светоизоляцию окон ПВХ?

Стеклопакет с двумя стеклами небольшой толщины способен пропускать до 80% солнечного света, а двухкамерный – до 70%. В зимнее время года в помещении может не хватать тепла, а летом наоборот лучи солнца сильно нагревают комнату. Для того чтобы создать максимально комфортную атмосферу в доме, которая будет поддерживаться летом и зимой, производители рекомендуют тонировать стекла, использовать специальные пленки или же устанавливать регулирующиеся жалюзи на окна.