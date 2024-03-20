Что приготовить в первую неделю поста: бюджетная намазка на хлеб за 50 гривен

Очень вкусно / Фото Kwestia smaku
Ингредиенты:
– 1 банка белой фасоли;
– 1 большая луковица;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Слейте фасоль, оставив несколько столовых ложек жидкости.
- Лук почистите и нарежьте кубиками, выложите на сковороду с маслом и жарьте, периодически помешивая, около 10 минут, пока лук не станет прозрачным, размягчится и окончательно слегка подрумянится.
- Посолите и поперчите лук.
- Добавьте к фасоли и разомните все с помощью лопатки или вилки.
- Если необходимо, вы можете добавить немного маринада, если паста слишком сухая.
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