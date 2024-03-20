Что приготовить в первую неделю поста: бюджетная намазка на хлеб за 50 гривен

Намазка на хлеб – это быстрый способ приготовить аппетитную закуску. Ее стоит подавать на завтрак или как быстрый перекус на работу или учебу.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Фасоль – это сытный способ быстро насытиться на долгое время. Ее часто добавляют в суп или делают из нее гарнир, однако есть еще одна опция – аппетитная закуска.

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Рецепт намазки из фасоли