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Вызов геодезиста для решения землеустроительных вопросов

Еще недавно было проблемой быстро и качественно оформить документы на землю, привести в соответствие документам границы участка, найти квалифицированного специалиста для выполнения других геодезических работ. В настоящее время благодаря интернету можно легко найти нужного исполнителя. Сделав в нашей компании «Гео-Краснодар» вызов геодезиста на участок, вы можете быть уверены в качественном и своевременном выполнении вашего техзадания любой сложности и объема.

Когда востребованы услуги геодезиста

Любое переустройство земельного участка требует участия квалифицированного специалиста, способного выполнить пространственные измерения линейных и угловых величин, по заданным координатам найти местоположение точки на местности. В нашем предприятии клиенты делают вызов геодезиста, когда необходимо:

выполнить топографическую съемку участка перед строительством капитального сооружения (разработать топоплан-геоподоснову либо схему планировочной организации земельного надела);

подготовить план участка для совершения юридической сделки (операции);

произвести вынос границ участка в соответствии правоустанавливающим документам (установить межевые знаки в поворотных точках межи);

провести межевание (определение фактического положения межи);

подготовить ситуационный план для прокладки инженерных сетей и коммуникаций;

провести вертикальную планировку;

подготовить топоплан (либо дендроплан) сельхозугодий, паркового, лесного хозяйства;

выполнить разбивку строительной сети, вынос проектных линий на место строительства;

произвести исполнительную съемку земляных работ при рытье котлована, выравнивании стройплощадки (трассы).

Получив в собственность неосвоенный еще земельный надел, желая разбить его на функциональные зоны, грамотно разместить на нем строения, вы можете в нашей компании «Гео-Краснодар» оформить вызов геодезиста для разметки участка, цена при этом будет весьма выгодной. Наши специалисты соблюдают все градостроительные нормативы, учитывают пожелания собственника и техноприродные условия территории.

Как выполняются геодезические работы

В зависимости от того, для каких целей делается вызов геодезиста, наши инженеры выбирают наиболее оптимальные способы и методы топографической съемки. При необходимости выполняют разбивку плановой и высотной съемочной сети (съемочного обоснования), высокоточными оптическими приборами производят пространственные измерения. Для оптимизации съемочного процесса при работе на больших территориях мы используем аэрофотосъемку с квадрокоптера (дрона), на борту которого есть навигационная система. Синхронизация выполненных снимков и зафиксированных координат позволяет подготовить детальный высокоточный ортофотоплан.

В ситуации, когда в ограниченных условиях (к примеру, плотной городской застройки) нет возможности произвести непосредственные измерения, наши геодезисты применяют специальные геодезические методики определения координат точки (метод засечек).

По итогам выполненных работ мы готовим все предусмотренные законодательством документы – акты, планы, схемы, ведомости. Подготовленная нашим аккредитованным инженером-геодезистом документация на землю имеет полную юридическую силу, и при необходимости становится весомым аргументом в вашу пользу при рассмотрении спорных земельных вопросов.

Узнать, сколько стоит вызов геодезиста на участок в вашем случае, вы можете, позвонив нашему менеджеру. Вы получите бесплатную консультацию по всем интересующим вас профильным вопросам.