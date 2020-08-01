Взбивание теста и выпечка. Миксеры планетарные «MIX»

Производители миксеров решили сжалиться над хрупкими ручками женщин, которые постоянно готовят им омлет или блинчики. Каждая девушка знает, как устаешь, когда беспрерывно приходится смешивать разные ингредиенты или плохо поддающееся тесто венчиком.С тех пор как изобрели полезный во всех отношениях миксер, взбивать тесто стало намного удобнее и быстрее, благодаря мощности прибора. Но не стоит путать их с блендерами. Машины кремовзбивальные MIX предназначены замешивания теста, взбивания сливочного масла, начинок, блюд из фарша и т.д. Сегодня большой популярностью пользуется планетарный миксер.

Такой прибор имеет более крупные габариты и острые лезвия, коих нет в миксерах.Насадки на миксеры бывают разных видов, например, венчики подходят для легкой консистенции продуктов, как крема, а вот более мощные насадки предназначены для замешивания теста, но все они выполнены из нержавеющей стали, которую легко смыть от излишков.Аппараты подразделяются на виды работы, которых два: ручной и стационарный. Последний имеет в комплекте крутящуюся чашу, которая позволяет не держать миксер в руках при работе.

Соответственно, ручные приборы необходимо поддерживать в руках, что для некоторых вызывает затруднения, так как миксер имеет тяжелую конструкцию.Привлекательность миксеров заключается в том, что они позволяют экономить время и облегчают процесс готовки разного вида блюд, как пюре, коржики для выпечки или котлеты. Благодаря ему каждый сможет выполнить незамысловатые движения, чтобы размельчить фарш или что-нибудь размешать.А что особо радует, так это огромное количество насадок на разные случаи. В комплекте с миксером могут идти специальные ножи, которые измельчают продукты либо разного рода крюки и, конечно, венчики.В наше время у каждого уважающего себя человека есть такой чудо-прибор.

Его легко сложить и взять с собой на дачу, потому что он не занимает много места. Но стоит отметить, что, несмотря на свою простоту, он довольно не легкий, поэтому его лучше не класть в сумочку.