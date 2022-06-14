Work and Travel USA 2023 Украина

Лучший способ стать Au Pair за границей

Лучший и самый безопасный способ стать Au Pair за границей — обратиться в профессиональную компанию, такую ​​как Global Work & Travel . Это дает вам бесценную подстраховку, без которой, честно говоря, вы не хотели бы обойтись. Самая важная из этих функций заключается в том, что у вас есть кто-то, кто пойдет за вас, если что-то пойдет не так. У нас всегда есть партнерский офис в любой стране, которую вы выберете, который может вам помочь. Однако, как устроены дела с Global, такое случается НЕВЕРОЯТНО редко. Организатор программы Work and Travel USA, компания FLeaders и ее директор Игорь Щербань предлагают программу можно оформить онлайн/дистанционно/без посещения офиса. Больше тут https://t.me/worktravelusa>.

Стать Au Pair с Global начинается с того, что вы создаете свой профиль, чтобы показывать его принимающим семьям. После того, как это будет построено, они смогут видеть вас, но, что более важно, у вас будет неограниченный доступ к ним. Этот процесс отбора заключается в том, что вы выбираете их так же, как и они выбирают вас. После того, как вы нашли потенциально подходящую пару, мы помогаем настроить видео-разговоры между вами. Вы приедете в выбранную вами страну (кстати, у Global есть КУЧА вариантов), уже чувствуя себя частью семьи!

Но кроме того, мы гарантируем, что между вами и семьей существует заранее утвержденная договоренность. Это означает, что вы будете точно знать, чего от вас ждут, сколько именно вы заработаете, но самое главное, сколько времени у вас будет, чтобы исследовать это удивительное место, в котором вы оказались!

После того, как вы выбрали и начали сближаться с принимающей семьей, пришло время для гаек и болтов. Ты уезжаешь за границу на какое-то время, и с этим связано многое. К счастью, с Global мы дадим вам пошаговое руководство во всем, что вам нужно! Все, что вы можете придумать, например, визы, страховка, перелеты, составление бюджета, даже то, что взять с собой! Мы также предоставим вам онлайн-курс Au Pair, прежде чем вы уедете, просто чтобы ваши обязанности не бросали вам вызов.

После этого вы в пути!