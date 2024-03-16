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Котлеты из свинины

На чтение: 10 минут
Котлеты из свинины

Котлеты из свинины – одно из самых простых мясных блюд, которые можно приготовить для обеда и ужина. Проще и чаще всего котлеты готовят на сковороде. Для этого вам понадобится свиной фарш, лук, хлеб и специи. Хотите приготовить пышные, ароматные котлеты из свинины – это совсем не сложно. Предлагаем вам 10 рецептов котлет из свиного фарша, которые можно подать на обед с картофелем, овощами или кашами.

Сочные домашние котлеты из свиного фарша на сковороде

Котлеты из свинины

Ингредиенты –+4 порц.

  • Свинина 500 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Батон 20 гр.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Сухари панировочные  по вкусу

Шаги 40 мин.

  1. Котлеты из свинины

    Как приготовить вкусные и сочные котлеты из фарша свинины? Мясо помойте, промокните бумажными полотенцами и нарежьте крупными кубиками. Лук очистите от шелухи и разрежьте на 4 части.

  2. Котлеты из свинины

    С батона срежьте корку и замочите мякоть в холодной воде на 10 минут. Затем отожмите хлеб от жидкости.

  3. Котлеты из свинины

    Прокрутите мясо, лук и батон через мясорубку. Добавьте к полученной массе яйцо, соль и молотый перец. Фарш тщательно перемешайте.

  4. Котлеты из свинины

    В тарелку всыпьте панировочные сухари. Из фарша сформируйте котлеты и обваляйте их в сухарях.

  5. Котлеты из свинины

    Котлеты обжарьте на растительном масле до румяной корочки с двух сторон.

  6. Котлеты из свинины

    Котлеты из свинины получаются мягкими и сочными. Подавайте их на стол в горячем виде.

Приятного аппетита!

Рубленные котлеты из свинины с крахмалом и майонезом

Котлеты из рубленой свинины готовятся просто, получаются вкусными и имеют аппетитный вид. Такое горячее блюдо будет отлично смотреться на праздничном столе и в будний день их будут уплетать за обе щеки дети и взрослые.

Время готовки: 4 часа.

Время приготовления: 60 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Свинина – 500 гр.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Крахмал картофельный – 2 ст.л.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Лук зеленый – 20 гр.
  • Петрушка – 20 гр.
  • Укроп – 20 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Свинину мелко нарежьте ножом. Переложите мясо в миску, добавьте крахмал, майонез, соль, молотый перец, яйцо, измельченную зелень, лук и чеснок.

Котлеты из свинины

2. Перемешайте все ингредиенты.

Котлеты из свинины

3. Фарш поместите в холодильник на 3 часа.

Котлеты из свинины

4. Затем пожарьте котлеты на растительном масле с двух сторон до готовности.

Котлеты из свинины

5. Подавайте рубленые котлеты в горячем виде с гарниром из картофеля или свежих овощей.

Котлеты из свинины

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления котлет из фарша свинины с хлебом

Что такое котлеты знают все и многие называют их своим любимым блюдом. Как приготовить вкусный котлеты из фарша и хлеба, не пересушить их и сделать поджаристыми, мы расскажем в этом рецепте.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций: 5.

Ингредиенты:

  • Фарш свиной – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Молоко – 150 мл.
  • Хлеб – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

1. С хлеба срежьте корки и замочите его на 5-7 минут в молоке, затем разомните в кашицу и добавьте к фаршу. Лук и чеснок натрите на мелкой терке или прокрутите через мясорубку. Разбейте в миску куриное яйцо, посолите и приправьте по вкусу.

Котлеты из свинины

2. Фарш вымесите руками и отбейте о дно миски. Масса должна получится однородной и вязкой.

Котлеты из свинины

3. На разогретую сковороду влейте растительное масло. Сформируйте округлые котлеты и выложите их на раскаленное масло.

Котлеты из свинины

4. Обжарьте котлеты на среднем огне до красивой румяной корочки.

Котлеты из свинины

5. Когда котлеты будут готовы, переложите их на блюдо и подавайте на стол.

Котлеты из свинины

Приятного аппетита!

Нежные и мягкие котлеты из свинины на пару в мультиварке

Изумительные, натуральные, домашние котлеты из свинины на пару. Такие котлеты можно есть взрослым и детям. По своему вкусу к котлетам можно подобрать различные соусы и гарниры.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 5.

Ингредиенты:

  • Свинина – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Хлеб белый – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Свинину помойте и промокните салфетками, нарежьте ее крупными кубиками. Лук разрежьте на четыре части.

Котлеты из свинины

2. Хлеб замочите в холодной воде на 5 минут. В чашу блендера положите мясо, лук и хлеб. Измельчите ингредиенты.

Котлеты из свинины

3. Фарш переложите в миску, добавьте соль и молотый перец, перемешайте. Сформируйте небольшие котлеты.

Котлеты из свинины

4. В форму для приготовления на пару выложите котлеты. В чашу мультиварки влейте воду.

Котлеты из свинины

5. На мультиварке выберите программу «Варка на пару», таймер установите на 40 минут. Подавайте свиные котлеты на стол в горячем виде.

Котлеты из свинины

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления котлет на косточке из свинины

На приготовление котлет уходит минимум времени, поэтому это блюдо так любят готовить хозяйки. Термин «котлета» имеет французское происхождение и обозначает «мясо на кости». Предлагаем вернуться к оригинальному рецепту и приготовить вкусные котлеты на косточке.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

  • Корейка свиная – 400 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 70 мл.
  • Майоран – 1 ч.л.
  • Карри – 1 ч.л.
  • Лук – для подачи.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

1. Кусочки корейки немного отбейте, посолите и приправьте по вкусу.

Котлеты из свинины

2. Приготовьте маринад. Смешайте в миске сухие приправы, измельченный чеснок, растительное масло и горчицу.

Котлеты из свинины

3. Мясо смажьте маринадом и оставьте его на полчаса.

Котлеты из свинины

4. Затем обжарьте мясо на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны. После этого убавьте огонь до минимального, накройте сковороду крышкой и тушите мясо 10-15 минут.

Котлеты из свинины

5. Для красивой подачи также обжарьте лук кольцами.

Котлеты из свинины

6. Когда котлеты на кости будут готовы, положите на них небольшой кусочек сливочного масла и подавайте вместе с обжаренным луком.

Котлеты из свинины

Приятного аппетита!

Как приготовить котлеты из свинины а-ля по-киевски в домашних условиях?

Рецепт котлет, немного похожих на знаменитые котлеты по-киевски. Процесс приготовления вкусного мясного блюда не займет много времени. Для него вам понадобится свиной фарш.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Фарш свиной – 500 гр.
  • Масло сливочное – 60-80 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Мука – 0,5 ст.
  • Сухари панировочные – 0,5 ст.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Фарш, посолите, поперчите, тщательно вымесите его руками.

Котлеты из свинины

2. Из фарша сделайте небольшие лепешки, на каждую положите небольшой кусочек сливочного масла.

Котлеты из свинины

3. Смочите руки в холодной воде и слепите котлеты.

Котлеты из свинины

4. Котлеты сначала обваляйте в муке, затем обмокните во взбитых яйцах.

Котлеты из свинины

5. Далее обваляйте их в панировочных сухарях. Затем еще раз опустите в яичную массу и еще раз в панировочные сухари.

Котлеты из свинины

6. Обжарьте котлеты на большой количестве растительного масла со всех сторон по паре минут. Затем выложите котлеты на противень.

Котлеты из свинины

7. Запекайте котлеты в духовке при 180 градусах 15 минут. Подавайте свиные котлеты а-ля по-киевски в горячем виде.

Котлеты из свинины

Приятного аппетита!

Невероятно вкусные котлеты из свинины с томатно-сметанной подливкой

Котлеты с подливой хороши тем, что вы получаете не только мясное блюдо, но и отличный соус для гарнира. Для сочных ароматных котлет обязательным будет добавить в фарш немного измельченного чеснока и репчатого лука.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 3.

Ингредиенты:

  • Фарш свиной – 350 гр.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Хлеб белый – 1 кусок.
  • Молоко – 10 мл.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Пере черный молотый – по вкусу.
  • Сухари панировочные – 0,5 ст.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. С хлеба срежьте корочки и замочите мякиш в молоке на 5 минут, затем разомните его руками и добавьте в фарш.

Котлеты из свинины

2. Лук и чеснок натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. Добавьте овощи в фарш, пополите, поперчите и хорошо перемешайте.

Котлеты из свинины

3. Из фарша сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.

Котлеты из свинины

4. Затем обжарьте котлеты на растительном масле до румяной корочки с двух сторон.

Котлеты из свинины

5. В миске смешайте сметану, томатную пасту и специи. Полученную смесь разведите стаканом теплой воды.

Котлеты из свинины

6. Затем смесь влейте на сковороду к котлетам. Доведите подливу до кипения, убавьте огонь до минимального, прикройте сковороду крышкой и тушите блюдо 15 минут.

Котлеты из свинины

7. В конце добавьте рубленую зелень и подавайте котлеты с подливой к любимому гарниру.

Котлеты из свинины

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт приготовления котлет из свинины с манкой

Еще один рецепт вкусных свиных котлет. Благодаря добавлению манки в фарш котлеты хорошо держат форму и не разваливаются при жарке. К тому же котлеты будут иметь натуральный мясной вкус.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

  • Фарш свиной – 400 гр.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сухари панировочные – 80 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Крупа манная – 50 гр.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Свиной фарш выложите в миску, добавьте к нему мелко нарезанный репчатый лук.

Котлеты из свинины

2. Добавьте в фарш одно яйцо, соль и молотый перец по вкусу. Фарш тщательно вымесите руками и отбейте о дно миски.

Котлеты из свинины

3. Далее всыпьте манную крупу.

Котлеты из свинины

4. Вымесите фарш до однородности, накройте миску пищевой пленкой и поместите в холодильник на час для набухания крупы.

Котлеты из свинины

5. В миску всыпьте панировочные сухари. Из фарша сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.

Котлеты из свинины

6. Обжарьте котлеты на растительном масле до золотистого цвета с двух сторон. Затем убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и протушите котлеты 10-15 минут.

Котлеты из свинины

7. Котлеты подавайте в горячем виде с гарниром из картофеля, каш или овощей.

Котлеты из свинины

Приятного аппетита!

Как самостоятельно пожарить котлеты из свинины с сыром?

С помощью этого рецепта у вас получится быстро и вкусно приготовить вкусное мясное блюдо на ужин. Мясо и сыр – великолепно гармонирующие между собой продукты. К тому же расправленный сыр придает блюду приятную тягучесть и сливочный аромат.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 5.

Ингредиенты:

  • Фарш свиной – 500 гр.
  • Батон – 150 гр.
  • Молоко – 100 мл.
  • Сыр – 100 гр.
  • Сухари панировочные – 0,5 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Батон замочите в молоке на 5-7 минут. после этого разомните батон руками.

Котлеты из свинины

2. Смешайте свиной фарш с батоном, посолите и приправьте по вкусу.

Котлеты из свинины

3. Сыр нарежьте кубиками.

Котлеты из свинины

4. Из фарша сформируйте небольшие лепешки, на середину выложите немного сыра.

Котлеты из свинины

5. Заверните сырную начинку в фарш и слепите котлеты.

Котлеты из свинины

6. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях. Жарьте котлеты на растительном масле по 7-10 минут с каждой стороны.

Котлеты из свинины

7. Котлеты подавайте в горячем виды, пока сырная начинка мягкая и тягучая.

Котлеты из свинины

Приятного аппетита!

Свиные рубленые котлеты с майонезом

Свиные рубленые котлеты с майонезом – это несомненно очень сытное блюдо и классика кулинарии. Котлеты получаются вкусными, благодаря такому особому способу измельчения мяса. Поэтому неудивительно, что рубленые котлеты можно встретить в меню ресторанов и бистро.

Время готовки – 2 ч.40 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Свинина – 0,5 кг.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Майонез – 70 гр.
  • Мука – 15 гр.
  • Соль поваренная – 0,5 ч.л.
  • Чеснок – 3-4 зуб.
  • Паприка – 0,5 ч.л.
  • Приправа для мяса – 1 ч.л.
  • Масло растительное без запаха – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть свинины слегка подморозьте, тогда ее легче будет мелко нарезать. Мясо нарежьте очень мелко.

Котлеты из свинины

Шаг 2. Измельченное свиное мясо переложите в миску. Прямо к мясному фаршу пропустите через пресс очищенные зубчики чеснока, разбейте одно яйцо и всыпьте соль и специи. Перемешайте продукты.

Котлеты из свинины

Шаг 3. В рубленый фарш добавьте майонез.

Котлеты из свинины

Шаг 4. Также всыпьте немного муки.

Котлеты из свинины

Шаг 5. Хорошо перемешайте фарш и уберите его на 2 часа в холодильник.

Котлеты из свинины

Шаг 6. Прогрейте чугунную сковороду на сильном огне, вылейте на разогретую поверхность рафинированное растительное масло. При помощи столовой ложки выкладывайте свиной фарш и формируйте небольшие плоские котлетки. Жарьте на умеренном огне примерно 5 минут с одной стороны.

Котлеты из свинины

Шаг 7. Затем аккуратно переверните и готовьте еще 5 минут до румяной корочки. Далее сложите котлеты в одну емкость, можно протушить их на умеренном огне в сковороде на плите или отправить в микроволновку, где они дойдут до полной готовности.

Котлеты из свинины

Шаг 8. Подавайте свиные рубленые котлеты с гарниром из картофеля или макарон. Приятного аппетита!

Котлеты из свинины

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