Котлеты из свинины – одно из самых простых мясных блюд, которые можно приготовить для обеда и ужина. Проще и чаще всего котлеты готовят на сковороде. Для этого вам понадобится свиной фарш, лук, хлеб и специи. Хотите приготовить пышные, ароматные котлеты из свинины – это совсем не сложно. Предлагаем вам 10 рецептов котлет из свиного фарша, которые можно подать на обед с картофелем, овощами или кашами.
Сочные домашние котлеты из свиного фарша на сковороде
Ингредиенты –+4 порц.
- Свинина 500 гр.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Батон 20 гр.
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Соль по вкусу
- Сухари панировочные по вкусу
Шаги 40 мин.
-
Как приготовить вкусные и сочные котлеты из фарша свинины? Мясо помойте, промокните бумажными полотенцами и нарежьте крупными кубиками. Лук очистите от шелухи и разрежьте на 4 части.
-
С батона срежьте корку и замочите мякоть в холодной воде на 10 минут. Затем отожмите хлеб от жидкости.
-
Прокрутите мясо, лук и батон через мясорубку. Добавьте к полученной массе яйцо, соль и молотый перец. Фарш тщательно перемешайте.
-
В тарелку всыпьте панировочные сухари. Из фарша сформируйте котлеты и обваляйте их в сухарях.
-
Котлеты обжарьте на растительном масле до румяной корочки с двух сторон.
-
Котлеты из свинины получаются мягкими и сочными. Подавайте их на стол в горячем виде.
Приятного аппетита!
Рубленные котлеты из свинины с крахмалом и майонезом
Котлеты из рубленой свинины готовятся просто, получаются вкусными и имеют аппетитный вид. Такое горячее блюдо будет отлично смотреться на праздничном столе и в будний день их будут уплетать за обе щеки дети и взрослые.
Время готовки: 4 часа.
Время приготовления: 60 мин.
Порций: 4.
Ингредиенты:
- Свинина – 500 гр.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Крахмал картофельный – 2 ст.л.
- Майонез – 2 ст.л.
- Лук зеленый – 20 гр.
- Петрушка – 20 гр.
- Укроп – 20 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
1. Свинину мелко нарежьте ножом. Переложите мясо в миску, добавьте крахмал, майонез, соль, молотый перец, яйцо, измельченную зелень, лук и чеснок.
2. Перемешайте все ингредиенты.
3. Фарш поместите в холодильник на 3 часа.
4. Затем пожарьте котлеты на растительном масле с двух сторон до готовности.
5. Подавайте рубленые котлеты в горячем виде с гарниром из картофеля или свежих овощей.
Приятного аппетита!
Пошаговый рецепт приготовления котлет из фарша свинины с хлебом
Что такое котлеты знают все и многие называют их своим любимым блюдом. Как приготовить вкусный котлеты из фарша и хлеба, не пересушить их и сделать поджаристыми, мы расскажем в этом рецепте.
Время готовки: 40 мин.
Время приготовления: 40 мин.
Порций: 5.
Ингредиенты:
- Фарш свиной – 500 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Молоко – 150 мл.
- Хлеб – 100 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Масло растительное – 50 мл.
Процесс приготовления:
1. С хлеба срежьте корки и замочите его на 5-7 минут в молоке, затем разомните в кашицу и добавьте к фаршу. Лук и чеснок натрите на мелкой терке или прокрутите через мясорубку. Разбейте в миску куриное яйцо, посолите и приправьте по вкусу.
2. Фарш вымесите руками и отбейте о дно миски. Масса должна получится однородной и вязкой.
3. На разогретую сковороду влейте растительное масло. Сформируйте округлые котлеты и выложите их на раскаленное масло.
4. Обжарьте котлеты на среднем огне до красивой румяной корочки.
5. Когда котлеты будут готовы, переложите их на блюдо и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
Нежные и мягкие котлеты из свинины на пару в мультиварке
Изумительные, натуральные, домашние котлеты из свинины на пару. Такие котлеты можно есть взрослым и детям. По своему вкусу к котлетам можно подобрать различные соусы и гарниры.
Время готовки: 60 мин.
Время приготовления: 20 мин.
Порций: 5.
Ингредиенты:
- Свинина – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Хлеб белый – 50 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Свинину помойте и промокните салфетками, нарежьте ее крупными кубиками. Лук разрежьте на четыре части.
2. Хлеб замочите в холодной воде на 5 минут. В чашу блендера положите мясо, лук и хлеб. Измельчите ингредиенты.
3. Фарш переложите в миску, добавьте соль и молотый перец, перемешайте. Сформируйте небольшие котлеты.
4. В форму для приготовления на пару выложите котлеты. В чашу мультиварки влейте воду.
5. На мультиварке выберите программу «Варка на пару», таймер установите на 40 минут. Подавайте свиные котлеты на стол в горячем виде.
Приятного аппетита!
Пошаговый рецепт приготовления котлет на косточке из свинины
На приготовление котлет уходит минимум времени, поэтому это блюдо так любят готовить хозяйки. Термин «котлета» имеет французское происхождение и обозначает «мясо на кости». Предлагаем вернуться к оригинальному рецепту и приготовить вкусные котлеты на косточке.
Время готовки: 80 мин.
Время приготовления: 20 мин.
Порций: 2.
Ингредиенты:
- Корейка свиная – 400 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Горчица – 1 ч.л.
- Масло подсолнечное – 70 мл.
- Майоран – 1 ч.л.
- Карри – 1 ч.л.
- Лук – для подачи.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Масло сливочное – 20 гр.
Процесс приготовления:
1. Кусочки корейки немного отбейте, посолите и приправьте по вкусу.
2. Приготовьте маринад. Смешайте в миске сухие приправы, измельченный чеснок, растительное масло и горчицу.
3. Мясо смажьте маринадом и оставьте его на полчаса.
4. Затем обжарьте мясо на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны. После этого убавьте огонь до минимального, накройте сковороду крышкой и тушите мясо 10-15 минут.
5. Для красивой подачи также обжарьте лук кольцами.
6. Когда котлеты на кости будут готовы, положите на них небольшой кусочек сливочного масла и подавайте вместе с обжаренным луком.
Приятного аппетита!
Как приготовить котлеты из свинины а-ля по-киевски в домашних условиях?
Рецепт котлет, немного похожих на знаменитые котлеты по-киевски. Процесс приготовления вкусного мясного блюда не займет много времени. Для него вам понадобится свиной фарш.
Время готовки: 60 мин.
Время приготовления: 30 мин.
Порций: 4.
Ингредиенты:
- Фарш свиной – 500 гр.
- Масло сливочное – 60-80 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Мука – 0,5 ст.
- Сухари панировочные – 0,5 ст.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
1. Фарш, посолите, поперчите, тщательно вымесите его руками.
2. Из фарша сделайте небольшие лепешки, на каждую положите небольшой кусочек сливочного масла.
3. Смочите руки в холодной воде и слепите котлеты.
4. Котлеты сначала обваляйте в муке, затем обмокните во взбитых яйцах.
5. Далее обваляйте их в панировочных сухарях. Затем еще раз опустите в яичную массу и еще раз в панировочные сухари.
6. Обжарьте котлеты на большой количестве растительного масла со всех сторон по паре минут. Затем выложите котлеты на противень.
7. Запекайте котлеты в духовке при 180 градусах 15 минут. Подавайте свиные котлеты а-ля по-киевски в горячем виде.
Приятного аппетита!
Невероятно вкусные котлеты из свинины с томатно-сметанной подливкой
Котлеты с подливой хороши тем, что вы получаете не только мясное блюдо, но и отличный соус для гарнира. Для сочных ароматных котлет обязательным будет добавить в фарш немного измельченного чеснока и репчатого лука.
Время готовки: 60 мин.
Время приготовления: 30 мин.
Порций: 3.
Ингредиенты:
- Фарш свиной – 350 гр.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Хлеб белый – 1 кусок.
- Молоко – 10 мл.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Пере черный молотый – по вкусу.
- Сухари панировочные – 0,5 ст.
- Зелень – по вкусу.
Процесс приготовления:
1. С хлеба срежьте корочки и замочите мякиш в молоке на 5 минут, затем разомните его руками и добавьте в фарш.
2. Лук и чеснок натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. Добавьте овощи в фарш, пополите, поперчите и хорошо перемешайте.
3. Из фарша сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.
4. Затем обжарьте котлеты на растительном масле до румяной корочки с двух сторон.
5. В миске смешайте сметану, томатную пасту и специи. Полученную смесь разведите стаканом теплой воды.
6. Затем смесь влейте на сковороду к котлетам. Доведите подливу до кипения, убавьте огонь до минимального, прикройте сковороду крышкой и тушите блюдо 15 минут.
7. В конце добавьте рубленую зелень и подавайте котлеты с подливой к любимому гарниру.
Приятного аппетита!
Простой и вкусный рецепт приготовления котлет из свинины с манкой
Еще один рецепт вкусных свиных котлет. Благодаря добавлению манки в фарш котлеты хорошо держат форму и не разваливаются при жарке. К тому же котлеты будут иметь натуральный мясной вкус.
Время готовки: 45 мин.
Время приготовления: 30 мин.
Порций: 4.
Ингредиенты:
- Фарш свиной – 400 гр.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сухари панировочные – 80 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Крупа манная – 50 гр.
- Масло растительное – 100 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
1. Свиной фарш выложите в миску, добавьте к нему мелко нарезанный репчатый лук.
2. Добавьте в фарш одно яйцо, соль и молотый перец по вкусу. Фарш тщательно вымесите руками и отбейте о дно миски.
3. Далее всыпьте манную крупу.
4. Вымесите фарш до однородности, накройте миску пищевой пленкой и поместите в холодильник на час для набухания крупы.
5. В миску всыпьте панировочные сухари. Из фарша сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.
6. Обжарьте котлеты на растительном масле до золотистого цвета с двух сторон. Затем убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и протушите котлеты 10-15 минут.
7. Котлеты подавайте в горячем виде с гарниром из картофеля, каш или овощей.
Приятного аппетита!
Как самостоятельно пожарить котлеты из свинины с сыром?
С помощью этого рецепта у вас получится быстро и вкусно приготовить вкусное мясное блюдо на ужин. Мясо и сыр – великолепно гармонирующие между собой продукты. К тому же расправленный сыр придает блюду приятную тягучесть и сливочный аромат.
Время готовки: 50 мин.
Время приготовления: 30 мин.
Порций: 5.
Ингредиенты:
- Фарш свиной – 500 гр.
- Батон – 150 гр.
- Молоко – 100 мл.
- Сыр – 100 гр.
- Сухари панировочные – 0,5 ст.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
1. Батон замочите в молоке на 5-7 минут. после этого разомните батон руками.
2. Смешайте свиной фарш с батоном, посолите и приправьте по вкусу.
3. Сыр нарежьте кубиками.
4. Из фарша сформируйте небольшие лепешки, на середину выложите немного сыра.
5. Заверните сырную начинку в фарш и слепите котлеты.
6. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях. Жарьте котлеты на растительном масле по 7-10 минут с каждой стороны.
7. Котлеты подавайте в горячем виды, пока сырная начинка мягкая и тягучая.
Приятного аппетита!
Свиные рубленые котлеты с майонезом
Свиные рубленые котлеты с майонезом – это несомненно очень сытное блюдо и классика кулинарии. Котлеты получаются вкусными, благодаря такому особому способу измельчения мяса. Поэтому неудивительно, что рубленые котлеты можно встретить в меню ресторанов и бистро.
Время готовки – 2 ч.40 мин.
Время приготовления – 30-40 мин.
Порции – 5-6.
Ингредиенты:
- Свинина – 0,5 кг.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Майонез – 70 гр.
- Мука – 15 гр.
- Соль поваренная – 0,5 ч.л.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Паприка – 0,5 ч.л.
- Приправа для мяса – 1 ч.л.
- Масло растительное без запаха – 2-3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мякоть свинины слегка подморозьте, тогда ее легче будет мелко нарезать. Мясо нарежьте очень мелко.
Шаг 2. Измельченное свиное мясо переложите в миску. Прямо к мясному фаршу пропустите через пресс очищенные зубчики чеснока, разбейте одно яйцо и всыпьте соль и специи. Перемешайте продукты.
Шаг 3. В рубленый фарш добавьте майонез.
Шаг 4. Также всыпьте немного муки.
Шаг 5. Хорошо перемешайте фарш и уберите его на 2 часа в холодильник.
Шаг 6. Прогрейте чугунную сковороду на сильном огне, вылейте на разогретую поверхность рафинированное растительное масло. При помощи столовой ложки выкладывайте свиной фарш и формируйте небольшие плоские котлетки. Жарьте на умеренном огне примерно 5 минут с одной стороны.
Шаг 7. Затем аккуратно переверните и готовьте еще 5 минут до румяной корочки. Далее сложите котлеты в одну емкость, можно протушить их на умеренном огне в сковороде на плите или отправить в микроволновку, где они дойдут до полной готовности.
Шаг 8. Подавайте свиные рубленые котлеты с гарниром из картофеля или макарон. Приятного аппетита!