Котлеты из свинины – одно из самых простых мясных блюд, которые можно приготовить для обеда и ужина. Проще и чаще всего котлеты готовят на сковороде. Для этого вам понадобится свиной фарш, лук, хлеб и специи. Хотите приготовить пышные, ароматные котлеты из свинины – это совсем не сложно. Предлагаем вам 10 рецептов котлет из свиного фарша, которые можно подать на обед с картофелем, овощами или кашами.

Сочные домашние котлеты из свиного фарша на сковороде

Ингредиенты –+4 порц.

Свинина 500 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Батон 20 гр.

Перец чёрный молотый по вкусу

Соль по вкусу

Сухари панировочные по вкусу

Шаги 40 мин.

Как приготовить вкусные и сочные котлеты из фарша свинины? Мясо помойте, промокните бумажными полотенцами и нарежьте крупными кубиками. Лук очистите от шелухи и разрежьте на 4 части. С батона срежьте корку и замочите мякоть в холодной воде на 10 минут. Затем отожмите хлеб от жидкости. Прокрутите мясо, лук и батон через мясорубку. Добавьте к полученной массе яйцо, соль и молотый перец. Фарш тщательно перемешайте. В тарелку всыпьте панировочные сухари. Из фарша сформируйте котлеты и обваляйте их в сухарях. Котлеты обжарьте на растительном масле до румяной корочки с двух сторон. Котлеты из свинины получаются мягкими и сочными. Подавайте их на стол в горячем виде.

Приятного аппетита!

Рубленные котлеты из свинины с крахмалом и майонезом

Котлеты из рубленой свинины готовятся просто, получаются вкусными и имеют аппетитный вид. Такое горячее блюдо будет отлично смотреться на праздничном столе и в будний день их будут уплетать за обе щеки дети и взрослые.

Время готовки: 4 часа.

Время приготовления: 60 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Яйца куриные – 2 шт.

Крахмал картофельный – 2 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Лук зеленый – 20 гр.

Петрушка – 20 гр.

Укроп – 20 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Свинину мелко нарежьте ножом. Переложите мясо в миску, добавьте крахмал, майонез, соль, молотый перец, яйцо, измельченную зелень, лук и чеснок.

2. Перемешайте все ингредиенты.

3. Фарш поместите в холодильник на 3 часа.

4. Затем пожарьте котлеты на растительном масле с двух сторон до готовности.

5. Подавайте рубленые котлеты в горячем виде с гарниром из картофеля или свежих овощей.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления котлет из фарша свинины с хлебом

Что такое котлеты знают все и многие называют их своим любимым блюдом. Как приготовить вкусный котлеты из фарша и хлеба, не пересушить их и сделать поджаристыми, мы расскажем в этом рецепте.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций: 5.

Ингредиенты:

Фарш свиной – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Молоко – 150 мл.

Хлеб – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Яйцо куриное – 1 шт.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

1. С хлеба срежьте корки и замочите его на 5-7 минут в молоке, затем разомните в кашицу и добавьте к фаршу. Лук и чеснок натрите на мелкой терке или прокрутите через мясорубку. Разбейте в миску куриное яйцо, посолите и приправьте по вкусу.

2. Фарш вымесите руками и отбейте о дно миски. Масса должна получится однородной и вязкой.

3. На разогретую сковороду влейте растительное масло. Сформируйте округлые котлеты и выложите их на раскаленное масло.

4. Обжарьте котлеты на среднем огне до красивой румяной корочки.

5. Когда котлеты будут готовы, переложите их на блюдо и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Нежные и мягкие котлеты из свинины на пару в мультиварке

Изумительные, натуральные, домашние котлеты из свинины на пару. Такие котлеты можно есть взрослым и детям. По своему вкусу к котлетам можно подобрать различные соусы и гарниры.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 5.

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Хлеб белый – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Свинину помойте и промокните салфетками, нарежьте ее крупными кубиками. Лук разрежьте на четыре части.

2. Хлеб замочите в холодной воде на 5 минут. В чашу блендера положите мясо, лук и хлеб. Измельчите ингредиенты.

3. Фарш переложите в миску, добавьте соль и молотый перец, перемешайте. Сформируйте небольшие котлеты.

4. В форму для приготовления на пару выложите котлеты. В чашу мультиварки влейте воду.

5. На мультиварке выберите программу «Варка на пару», таймер установите на 40 минут. Подавайте свиные котлеты на стол в горячем виде.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления котлет на косточке из свинины

На приготовление котлет уходит минимум времени, поэтому это блюдо так любят готовить хозяйки. Термин «котлета» имеет французское происхождение и обозначает «мясо на кости». Предлагаем вернуться к оригинальному рецепту и приготовить вкусные котлеты на косточке.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций: 2.

Ингредиенты:

Корейка свиная – 400 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Горчица – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 70 мл.

Майоран – 1 ч.л.

Карри – 1 ч.л.

Лук – для подачи.

Чеснок – 2-3 зуб.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

1. Кусочки корейки немного отбейте, посолите и приправьте по вкусу.

2. Приготовьте маринад. Смешайте в миске сухие приправы, измельченный чеснок, растительное масло и горчицу.

3. Мясо смажьте маринадом и оставьте его на полчаса.

4. Затем обжарьте мясо на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны. После этого убавьте огонь до минимального, накройте сковороду крышкой и тушите мясо 10-15 минут.

5. Для красивой подачи также обжарьте лук кольцами.

6. Когда котлеты на кости будут готовы, положите на них небольшой кусочек сливочного масла и подавайте вместе с обжаренным луком.

Приятного аппетита!

Как приготовить котлеты из свинины а-ля по-киевски в домашних условиях?

Рецепт котлет, немного похожих на знаменитые котлеты по-киевски. Процесс приготовления вкусного мясного блюда не займет много времени. Для него вам понадобится свиной фарш.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Фарш свиной – 500 гр.

Масло сливочное – 60-80 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Яйца куриные – 2 шт.

Мука – 0,5 ст.

Сухари панировочные – 0,5 ст.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Фарш, посолите, поперчите, тщательно вымесите его руками.

2. Из фарша сделайте небольшие лепешки, на каждую положите небольшой кусочек сливочного масла.

3. Смочите руки в холодной воде и слепите котлеты.

4. Котлеты сначала обваляйте в муке, затем обмокните во взбитых яйцах.

5. Далее обваляйте их в панировочных сухарях. Затем еще раз опустите в яичную массу и еще раз в панировочные сухари.

6. Обжарьте котлеты на большой количестве растительного масла со всех сторон по паре минут. Затем выложите котлеты на противень.

7. Запекайте котлеты в духовке при 180 градусах 15 минут. Подавайте свиные котлеты а-ля по-киевски в горячем виде.

Приятного аппетита!

Невероятно вкусные котлеты из свинины с томатно-сметанной подливкой

Котлеты с подливой хороши тем, что вы получаете не только мясное блюдо, но и отличный соус для гарнира. Для сочных ароматных котлет обязательным будет добавить в фарш немного измельченного чеснока и репчатого лука.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 3.

Ингредиенты:

Фарш свиной – 350 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Хлеб белый – 1 кусок.

Молоко – 10 мл.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Пере черный молотый – по вкусу.

Сухари панировочные – 0,5 ст.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. С хлеба срежьте корочки и замочите мякиш в молоке на 5 минут, затем разомните его руками и добавьте в фарш.

2. Лук и чеснок натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. Добавьте овощи в фарш, пополите, поперчите и хорошо перемешайте.

3. Из фарша сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.

4. Затем обжарьте котлеты на растительном масле до румяной корочки с двух сторон.

5. В миске смешайте сметану, томатную пасту и специи. Полученную смесь разведите стаканом теплой воды.

6. Затем смесь влейте на сковороду к котлетам. Доведите подливу до кипения, убавьте огонь до минимального, прикройте сковороду крышкой и тушите блюдо 15 минут.

7. В конце добавьте рубленую зелень и подавайте котлеты с подливой к любимому гарниру.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт приготовления котлет из свинины с манкой

Еще один рецепт вкусных свиных котлет. Благодаря добавлению манки в фарш котлеты хорошо держат форму и не разваливаются при жарке. К тому же котлеты будут иметь натуральный мясной вкус.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 4.

Ингредиенты:

Фарш свиной – 400 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Сухари панировочные – 80 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Крупа манная – 50 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Свиной фарш выложите в миску, добавьте к нему мелко нарезанный репчатый лук.

2. Добавьте в фарш одно яйцо, соль и молотый перец по вкусу. Фарш тщательно вымесите руками и отбейте о дно миски.

3. Далее всыпьте манную крупу.

4. Вымесите фарш до однородности, накройте миску пищевой пленкой и поместите в холодильник на час для набухания крупы.

5. В миску всыпьте панировочные сухари. Из фарша сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.

6. Обжарьте котлеты на растительном масле до золотистого цвета с двух сторон. Затем убавьте огонь, накройте сковороду крышкой и протушите котлеты 10-15 минут.

7. Котлеты подавайте в горячем виде с гарниром из картофеля, каш или овощей.

Приятного аппетита!

Как самостоятельно пожарить котлеты из свинины с сыром?

С помощью этого рецепта у вас получится быстро и вкусно приготовить вкусное мясное блюдо на ужин. Мясо и сыр – великолепно гармонирующие между собой продукты. К тому же расправленный сыр придает блюду приятную тягучесть и сливочный аромат.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций: 5.

Ингредиенты:

Фарш свиной – 500 гр.

Батон – 150 гр.

Молоко – 100 мл.

Сыр – 100 гр.

Сухари панировочные – 0,5 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Батон замочите в молоке на 5-7 минут. после этого разомните батон руками.

2. Смешайте свиной фарш с батоном, посолите и приправьте по вкусу.

3. Сыр нарежьте кубиками.

4. Из фарша сформируйте небольшие лепешки, на середину выложите немного сыра.

5. Заверните сырную начинку в фарш и слепите котлеты.

6. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях. Жарьте котлеты на растительном масле по 7-10 минут с каждой стороны.

7. Котлеты подавайте в горячем виды, пока сырная начинка мягкая и тягучая.

Приятного аппетита!

Свиные рубленые котлеты с майонезом

Свиные рубленые котлеты с майонезом – это несомненно очень сытное блюдо и классика кулинарии. Котлеты получаются вкусными, благодаря такому особому способу измельчения мяса. Поэтому неудивительно, что рубленые котлеты можно встретить в меню ресторанов и бистро.

Время готовки – 2 ч.40 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Свинина – 0,5 кг.

Яйцо куриное – 1 шт.

Майонез – 70 гр.

Мука – 15 гр.

Соль поваренная – 0,5 ч.л.

Чеснок – 3-4 зуб.

Паприка – 0,5 ч.л.

Приправа для мяса – 1 ч.л.

Масло растительное без запаха – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть свинины слегка подморозьте, тогда ее легче будет мелко нарезать. Мясо нарежьте очень мелко.

Шаг 2. Измельченное свиное мясо переложите в миску. Прямо к мясному фаршу пропустите через пресс очищенные зубчики чеснока, разбейте одно яйцо и всыпьте соль и специи. Перемешайте продукты.

Шаг 3. В рубленый фарш добавьте майонез.

Шаг 4. Также всыпьте немного муки.

Шаг 5. Хорошо перемешайте фарш и уберите его на 2 часа в холодильник.

Шаг 6. Прогрейте чугунную сковороду на сильном огне, вылейте на разогретую поверхность рафинированное растительное масло. При помощи столовой ложки выкладывайте свиной фарш и формируйте небольшие плоские котлетки. Жарьте на умеренном огне примерно 5 минут с одной стороны.

Шаг 7. Затем аккуратно переверните и готовьте еще 5 минут до румяной корочки. Далее сложите котлеты в одну емкость, можно протушить их на умеренном огне в сковороде на плите или отправить в микроволновку, где они дойдут до полной готовности.

Шаг 8. Подавайте свиные рубленые котлеты с гарниром из картофеля или макарон. Приятного аппетита!