Чтобы сделать ваш дом более персонализированным, оформите его в соответствии с вашими предпочтениями, и он станет уютнее и теплее. Большинство людей ценят свою частную жизнь, а также стильность своего дома, а добиться такого эффекта помогут японские шторы.

Если вам нравится японский домашний декор, то такие шторы просто необходимы. Они выполняют множество функций, помимо того, что являются шторой. Они могут помочь вам оформить свой дом, разделить комнаты, использоваться в качестве великолепных занавесок и сделать много других удивительных вещей в вашем доме. Уникальные, красивые и успокаивающие узоры добавят немного японской культуры и элегантности вашему жилищу.

Визуально они похожи на тканевые перегородки. Они висят на дверях, окнах и на стенах, разделяющих две комнаты. Они бывают разных форм и размеров. Чаще всего используются для создания отсеков и зонирования больших помещений. Вы ищете что-то, что обеспечит прохладу в вашем доме в жаркую погоду или поможет сохранить тепло зимой? Вы можете использовать в своём доме японские шторы, которые не только станут украшением интерьера, но и защитят помещение от дыма, пыли и неприятных запахов.

Большинство традиционных японских занавесок изготавливаются из одной или двух вертикальных панелей. Стиль не сильно изменился с древних времен, поэтому они выглядят очень традиционно, тем не менее легко подходят ко многим современным интерьерам, делая их самобытными и элегантными.

Вы можете их выбрать в качестве декоративного элемента, обычно они короткие и понравятся вам, если вы хотите добавить немного традиционного японского колорита. Декоративные изделия изготовлены из хлопка и просты в управлении.

Как только вы выберете нужный вам тип японской шторы, вам нужно будет подобрать для нее подходящий стержень. По сути, вы можете использовать любые карнизы для занавесок. Если вы хотите традиционный стиль, можете приобрести карнизы для штор из прочного бамбукового стержня. Более современные выполнены из стали или пластика, и хорошо сочетаются с занавесками.

Как ухаживать за японскими шторами? Они требуют деликатной стирки в тёплой воде. Налейте воду в большую ёмкость и добавьте небольшое количество щадящего моющего средства. Не используйте отбеливатели, потому что они снизят качество изделия. Аккуратно опустите в воду на несколько минут: не трите и не сжимайте. Высушите и разгладьте её.

Если вас увлекает японская тематика, приобретите японские шторы, чтобы дополнить интерьер. Они не только добавляют свежести всему дому, но и считаются произведением искусства.