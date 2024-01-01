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Лучший рецепт от похмелья: готовим простой куриный суп

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Лучший рецепт от похмелья: готовим простой куриный суп

После празднования Нового года многие задумываются, какое блюдо может улучшить их самочувствие. Если эта история о вас, попытайтесь приготовить простой куриный суп.

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Во время приготовления к празднику, вероятно, вы отваривали для салатов курятину, после чего остался бульон. Именно он и пригодится в этом рецепте.

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Рецепт вкусного супа от похмелья

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 2 литра куриного бульона;
– 0,5 килограмма куриных потрохов;
– 100 граммов вермишели;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 – 2 лавровых листа;
– масло;
– черный молотый перец;
– соль.

Приготовление:

  1. Куриные потроха тщательно промойте, удалите пленки и нарежьте кусочками.
  2. Измельченный лук и нарезанную соломкой морковь поджарьте на растительном масле.
  3. Бульон доведите до кипения, введите подготовленные желудочки и варите 10 минут.
  4. Затем добавьте сердца, овощную пассеровку и продолжайте варить еще 10 минут.
  5. После чего добавьте печень, лавровый лист и варите при слабом кипении еще около 10 минут.
  6. За 5 минут до готовности суп посолите, поперчите и всыпьте вермишель.

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