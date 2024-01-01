ГлавнаяРецептыЛучший рецепт от похмелья: готовим простой куриный суп Лучший рецепт от похмелья: готовим простой куриный суп На чтение: 1 минута После празднования Нового года многие задумываются, какое блюдо может улучшить их самочувствие. Если эта история о вас, попытайтесь приготовить простой куриный суп. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Во время приготовления к празднику, вероятно, вы отваривали для салатов курятину, после чего остался бульон. Именно он и пригодится в этом рецепте. Стоит попробовать Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой Рецепт вкусного супа от похмелья Время: 1 час Порций: 6 Ингредиенты: – 2 литра куриного бульона; – 0,5 килограмма куриных потрохов; – 100 граммов вермишели; – 1 луковица; – 1 морковь; – 1 – 2 лавровых листа; – масло; – черный молотый перец; – соль. Приготовление: Куриные потроха тщательно промойте, удалите пленки и нарежьте кусочками. Измельченный лук и нарезанную соломкой морковь поджарьте на растительном масле. Бульон доведите до кипения, введите подготовленные желудочки и варите 10 минут. Затем добавьте сердца, овощную пассеровку и продолжайте варить еще 10 минут. После чего добавьте печень, лавровый лист и варите при слабом кипении еще около 10 минут. За 5 минут до готовности суп посолите, поперчите и всыпьте вермишель. Понравился рецепт? Узнайте, какое любимое блюдо президента Владимира Зеленского. Поделитесь с друзьями