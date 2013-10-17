Южный берег Крыма: особенности географического положения

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Прибрежная полоса, протяженностью более ста километров, которую омывает Черное море – это и есть Южный берег Крыма. Особенностями географического положения можно назвать достаточно высокое и длительное стояние солнца, что обеспечивает высокую температуру большую часть дней в году.



Море и солнце

Влияние Черного моря и свежесть гор на фоне субтропического климата делает воздух лечебным. На всей протяженности Южного берега Крыма расположены не только курорты, но и санатории, которые принимают на лечение больных с заболеваниями органов дыхания. Море у побережья имеет разную глубину, поэтому и вода нагревается неравномерно.

Главные особенности географического положения Южного берега Крыма

Главные особенности географического положения Южного берега Крыма в том, что на всей протяженности, от западного мыса Айя до Феодосии, здесь абсолютно разные виды ландшафта и растений. Климат на разных частях побережья также свой особенный, обусловленный окружающей средой.

В холодное время года теплое море смягчает морозы, а горы оберегают от ветра, поэтому даже зимой чувствуется комфорт. Летом влажность приносит прохладу, поэтому нет ощущения зноя. Свежестью наполняют воздух растения, произрастающие на побережье.

Лечение и отдых

На протяжении всего Южного берега Крыма расположены города – курорты, пользующиеся популярностью среди туристов и не уступающие европейским стандартам. Здравницы привлекают сюда больных с заболеваниями сердца, легких и нервной системы.

Наиболее распространенные среди туристов курорты с различными особенностями

• Ялта;

• Алупка;

• Алушта;

• Гурзуф.

Ялта – это наиболее известный из всего Южного побережья курорт. Рано наступающая весна преображает все вокруг цветением многочисленных фруктовых деревьев. Большая часть туристов стремится приехать на отдых в конце лета, когда начинается сбор винограда и персиков. Количество отдыхающих за сезон переваливает за два миллиона в сезон.

Приморский город Алупка находится недалеко от Ялты. По климату эти местности схожи. Однако в Алупке выпадает намного больше осадков, чем в любой другой части всего Южного побережья.

Алушта – самый прохладный из курортных городков. Он расположен в обширной долине. Потоки воздуха, идущие с гор, влияют на климат курорта и имеют освежающее воздействие. Несмотря на прохладу, море здесь нагревается значительно быстрее из-за мелководности побережья.

Курортный поселок Гурзуф по климату походит на Ялту и находится недалеко от нее. Известен пионерским лагерем «Артек», который расположился у подножия одной из гор.

Природа создания

Нельзя не сказать, что рельеф Южного побережья образовался от деятельности подземных и поверхностных вод и ветров. Тектонические сдвиги и землетрясения привели к опущению южного берега полуострова и поднятию Крымских гор, которые стали защитой побережья от сильных ветров.

Стихия – это единственный архитектор, который неустанно трудится над созданием новых образов. Обвалы и оползни, вулканические массы и разломы – все, что привлекает на Южное побережье Крыма туристов, возникало здесь с помощью активных внутренних и внешних процессов. Природа сама создала естественный музей и подарила его людям.