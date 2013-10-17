Запчасти для садово-парковой техники

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Бензиновая пила высокофункциональный и практичный инструмент, когда нужен распил древесины в значительных объемах, да и у каждого порядочного садовника и загородного жителя, точно есть подобный прибор. Жители дачных участков не пользуются бензиновой пилой каждый день, благодаря этому честно оценить состояние цепи и степень ее заточки получается собственно тогда, когда нужно спилить большой сук или разрезать пару кубов дров. Также после нескольких лет использования данным электроинструментом вам понадобятся запчасти до бензопилы Хускварна, чтобы обслуживать и ремонтировать.

Так как это не объект острой необходимости на даче, то многие относятся к заточке цепи бензиновые пилы не так серьезно, как положено. Приобретать оборудование для заточки цепи экономически неразумно, благодаря этому сделать станок для заточки цепей бензиновых пил собственными руками – едва ли не один выход, не считая замены цепи.

Станки для заточки цепи

По традиции, цепи затачивают традиционными напильниками и системой направляющих, но раз мы поставили себе задача заточить ее на станке, тогда рассмотрим подробно про то, как это осуществить и какие могут быть заточные станки для цепей.

Заточку цепи напильником можно проводить не постоянно, Так как на протяжении какого-то времени пропадает геометрия зуба. Благодаря этому от использования станка нам все равно отказаться не получится. Станок имеет трудную конструкцию и позволит филигранно заправить цепь с нетронутыми параметрами всех режущих зубьев.

Мобильный станок

Все станки для заточки цепей разделяют на стационарного типа и мобильные. Мобильные имеют маленький вес, благодаря этому при заточке одеваются прямо на шину пилы. Станки такого типа помогают по максимуму точно направить заточной инструмент и избежать даже малейших огрехов в углах заточки. Рассмотрим очередность и порядок операций при заточке ручным мобильным станком (рекомендуем также почитать Напильник для заточки цепи бензиновые пилы).

Ослабляем зажим цепи. Устанавливаем цепь таким образом, чтобы звенья смотрели в сторону заточного полотнища. Выставляем угол, под которым произойдет заточка. Затачиваем зубья цепи, меняя назначение движения заточного полотнища от зуба к зубу.

Главная часть мобильных станков похожа на привычную лучковую пилу, только полотнище заменил круглый напильник. Ценность этого метода в том, что при правке цепи мы ровняем все кромки для резки под один, единый для всей цепи размер, по одному зубу, по которой мы с самого начала настроили ручной станок. Заточку производим несколькими движениями, приступая потом к следующему зубу, при этом все настройки будут сохранены, и у нас выходит цепь с замечательно заточенными зубьями.

Сделать такой станок для заточки цепей бензиновых пил собственными руками неимоверно тяжело без нужного фрезерного и токарного оборудования, но можеть быть. Путем выбора нужных креплений и фиксаторов, которые обеспечивают необходимую точность. Насколько это лучше – остальными вопросами, Так как мобильный станок не дорог и реализовуется в любом магазине с инструментом.

Стационарный станок

Стационарный станок очень прост в работе, удобный в настройках, но достаточно не простой по конструкции. Его использование резонно исключительно в том случае, если например Вы держите мастерскую по заточке цепей. Но пользоваться им на самом деле весьма удобно – нужно только по всем правилам задать начальные параметры, подвести диск к затачиваемой кромке и запустить станок. Другое он создаст сам. Бывают даже модели, которые автоматично зажимают тиски при подведении заточного диска.