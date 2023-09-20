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Творожная запеканка «Чизкейк»

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Творожная запеканка «Чизкейк»

Описание приготовления:

Творожная запеканка при выпечке очень сильно поднимается, но потом опустится и это нормально. Она готова, когда серединка перестанет дрожать, но не передержите, она станет суховатой. Шоколадную крошку от печенья можно заменить любым измельченным печеньем, в творожный слой можно добавить орешки или сухофрукты.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 500 Грамм (не зернистый, жирный)
  • Манка 50 Грамм
  • Молоко 250 Миллилитров
  • Яйцо 4 Штуки
  • Сахар 150 Грамм
  • Крошка из печенья 50 Грамм (шоколадная)
  • Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
  • Ванильный сахар 15 Грамм
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 5

Калорийность

194 ккал

Калорийность

10 г

Белки

8 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожная запеканка "Чизкейк"»

Творожная запеканка "Чизкейк"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожной запеканки "Чизкейк".

Творожная запеканка "Чизкейк"

Молоко доведите до кипения, мешая, всыпьте манку и, перемешивая, сварите густую кашу. Снимите ее с огня и остудите.

Творожная запеканка "Чизкейк"

Яйца разделите на белки и желтки. Желтки выложите в миску и всыпьте сахар. Разотрите все венчиком до однородной массы.

Творожная запеканка "Чизкейк"

Добавьте в желтки творог, ванильный сахар и щепотку соли. Все хорошо перемешайте.

Творожная запеканка "Чизкейк"

Остывшую манную кашу выложите в творожную массу и все хорошо взбейте до однородной массы без комочков.

Творожная запеканка "Чизкейк"

Яичные белки взбейте в пышную, устойчивую пену. Добавьте белки в творожную основу и очень аккуратно, сверху вниз, перемешайте до однородности.

Творожная запеканка "Чизкейк"

Форму для запекания смажьте растительным маслом и переложите творожную основу, разровняйте.

Творожная запеканка "Чизкейк"

Сверху посыпьте будущий чизкейк крошкой и немного прижмите рукой, не утопляя его совсем.

Творожная запеканка "Чизкейк"

Форму с запеканкой поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут, до готовности. Готовую запеканку полностью остудите и подавайте к столу.

Творожная запеканка "Чизкейк"

Приятного аппетита!

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