Описание приготовления:

Творожная запеканка при выпечке очень сильно поднимается, но потом опустится и это нормально. Она готова, когда серединка перестанет дрожать, но не передержите, она станет суховатой. Шоколадную крошку от печенья можно заменить любым измельченным печеньем, в творожный слой можно добавить орешки или сухофрукты.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

Творог 500 Грамм (не зернистый, жирный)

Манка 50 Грамм

Молоко 250 Миллилитров

Яйцо 4 Штуки

Сахар 150 Грамм

Крошка из печенья 50 Грамм (шоколадная)

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Ванильный сахар 15 Грамм

Соль 1 Щепотка

Количество порций 5

Калорийность

194 ккал

Калорийность

10 г

Белки

8 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожная запеканка "Чизкейк"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожной запеканки "Чизкейк".

Молоко доведите до кипения, мешая, всыпьте манку и, перемешивая, сварите густую кашу. Снимите ее с огня и остудите.

Яйца разделите на белки и желтки. Желтки выложите в миску и всыпьте сахар. Разотрите все венчиком до однородной массы.

Добавьте в желтки творог, ванильный сахар и щепотку соли. Все хорошо перемешайте.

Остывшую манную кашу выложите в творожную массу и все хорошо взбейте до однородной массы без комочков.

Яичные белки взбейте в пышную, устойчивую пену. Добавьте белки в творожную основу и очень аккуратно, сверху вниз, перемешайте до однородности.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и переложите творожную основу, разровняйте.

Сверху посыпьте будущий чизкейк крошкой и немного прижмите рукой, не утопляя его совсем.

Форму с запеканкой поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут, до готовности. Готовую запеканку полностью остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!