Жанры свадебной фотографии

Современная фотография достигла невероятных высот. Для получения потрясающих кадров мастера используют специальные приемы, программы для обработки уже отснятых изображений. Фотосессия свадьбы и праздничного банкета сегодня являет собой комплекс мероприятий, позволяющих получить для первого семейного альбома уникальные снимки, которые будут интересными и через много лет. Наши предки и не мечтали о таком стилистическом разнообразии. Сегодня молодожены получили возможность проявить собственную креативность или полностью довериться профессиональному фотографу, коим в Воронеже является Екатерина Курдюмова. Девушка имеет собственную фотостудию, большой опыт и массу всяческих нетривиальных идей в запасе. Дополнительная информация доступна на http://www.photovoronezh.ru/

Стильное свадебное фото можно в дальнейшем перенести на холст, чтобы повесить в доме молодых на самом почетном месте либо преподнести родителям жениха и невесты. Снимая свадьбы, современные фотографы работают в постановочных и репортажных жанрах. Иногда художники совмещают стили, предлагая клиентам большой пресс-волл с постановочными снимками и случайно пойманными кадрами. На свадьбе актуальной будет оборудованная фотозона, в которой каждый желающий может сняться с молодоженами и другими гостями.

Студийную фотосессию или фотосет на природе можно провести в формате Love story. Молодые люди будут позировать, двигаться, непринужденно общаться, то есть вести себя естественно. Поймать удачные кадры – это уже задача фотографа. Для свадебной фотосессии сегодня популярным является fashion стиль, состоящий из случайных кадров, в которых просматривается развитие сюжета в хронологии.

Креативные фотографии свадьбы рождаются уже после того, как материал отснят. Они получаются методом использования специальных фотографических приемов, например боке или ретро. Такие фото подвергаются обработке в фото-редакторах, где происходит наложение слоев, фильтров и прочих фотоэффектов. Большую популярность сегодня приобрели черно-белые снимки. Этот дизайнерский ход для свадебной фотосессии является очень удачным. Интересными получаются фотографии, на которых главные объекты изображены в полном цвете, а фон и все остальное делается черно-белым.

Профессиональный фотограф знает, где уместно использовать ретушь, мозаику и прочие спецэффекты, чтобы снимок получился гармоничным и одновременно оригинальным.