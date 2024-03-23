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Пышные зразы за 25 минут. Не успеваю жарить, съедают сразу: всё дело в начинке

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Пышные зразы за 25 минут. Не успеваю жарить, съедают сразу: всё дело в начинке

Картофельные зразы — это одно из гениальных и невероятно простых блюд, которое может приготовить даже начинающий кулинар. Для картофельных зраз нужно минимум ингредиентов, причем самых бюджетных.

Откуда пришли к нам картофельные зразы? Многие знают, что зразы похожи на драники. Драники в свою очередь являются блюдом белорусской кухни. Зразы же появились в Польше.

Есть предположение, что белорусские драники появились из-за зраз. Белорусы переняли рецепт и слегка его модернизировали.

Расскажем, как приготовить картофельные зразы.

Ингредиенты для картофельных зраз:

  • картофель — 3 шт.;
  • яйцо — 2 шт.;
  • мука — 3 ст.л.;
  • соль — ½ ч.л.;
  • черный перец — щепотка;
  • укроп — пучок;
  • сыр моцарелла.

Приготовление картофельных зраз:

Отвариваем до готовности картофель, очищаем и натираем на мелкой терке. Добавляем к картофельной массе яйца, муку, соль и перец, тщательно перемешиваем.

Шинкуем мелко укроп, высыпаем к массе и снова перемешиваем. Нарезаем на небольшие кусочки сыр. Мокрыми руками формуем лепешки из теста, куда выкладываем сыр и запечатываем его внутри.

Пышные зразы за 25 минут. Не успеваю жарить, съедают сразу: всё дело в начинке

В сковороде на растопленном сливочном масле обжариваем зразы с обеих сторон по 3-4 минуты.

Пышные зразы за 25 минут. Не успеваю жарить, съедают сразу: всё дело в начинке

Далее на медленном огне томим зразы под крышкой 12 минут.

Пышные зразы за 25 минут. Не успеваю жарить, съедают сразу: всё дело в начинке

Также зразы можно томить в духовке при 170 градусах 12 минут. Получаются ароматные вкусные зразы с сырной начинкой.

 

 

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