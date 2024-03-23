Пышные зразы за 25 минут. Не успеваю жарить, съедают сразу: всё дело в начинке

Картофельные зразы — это одно из гениальных и невероятно простых блюд, которое может приготовить даже начинающий кулинар. Для картофельных зраз нужно минимум ингредиентов, причем самых бюджетных.
Откуда пришли к нам картофельные зразы? Многие знают, что зразы похожи на драники. Драники в свою очередь являются блюдом белорусской кухни. Зразы же появились в Польше.
Есть предположение, что белорусские драники появились из-за зраз. Белорусы переняли рецепт и слегка его модернизировали.
Расскажем, как приготовить картофельные зразы.
Ингредиенты для картофельных зраз:
- картофель — 3 шт.;
- яйцо — 2 шт.;
- мука — 3 ст.л.;
- соль — ½ ч.л.;
- черный перец — щепотка;
- укроп — пучок;
- сыр моцарелла.
Приготовление картофельных зраз:
Отвариваем до готовности картофель, очищаем и натираем на мелкой терке. Добавляем к картофельной массе яйца, муку, соль и перец, тщательно перемешиваем.
Шинкуем мелко укроп, высыпаем к массе и снова перемешиваем. Нарезаем на небольшие кусочки сыр. Мокрыми руками формуем лепешки из теста, куда выкладываем сыр и запечатываем его внутри.
В сковороде на растопленном сливочном масле обжариваем зразы с обеих сторон по 3-4 минуты.
Далее на медленном огне томим зразы под крышкой 12 минут.
Также зразы можно томить в духовке при 170 градусах 12 минут. Получаются ароматные вкусные зразы с сырной начинкой.