Зимняя военная форма и спецодежда

Спецодежда электротехнического персонала

Сегодня любое современное предприятие, будь то электростанция, промышленный завод или коммунальная организация, нуждается в услугах электротехнического персонала. Специалисты этой сферы вынуждены каждодневно выполнять опасную работу, связанную с угрозой воздействия электрического тока. Порой, напряжение может достигать нескольких тысяч вольт. Качественное производство зимней военной формы по этой ссылке https://voentorg.ua/ru/odezhda-golovnye-ubory/zimnyaya-odezhda.

Защиту электротехническому персоналу обеспечивает специальная одежда, без которой допуск к рабочему месту строго воспрещен. Ее обязательными элементами являются: особый костюм; каска со щитом; прорезиненная рабочая обувь; диэлектрические рабочие перчатки.

Из чего делают диэлектрическую рабочую одежду?

Костюм, обеспечивающий защиту от электротока, производят из натуральных хлопковых тканей, которые обладают экранирующим эффектом. Также в структуру материала внедряют ингибиторы горения, благодаря чему он становится огнестойким, не позволяя человеку пострадать от открытого огня или высоких температур.

Рабочая обувь для электротехнического персонала должна быть антистатичной и устойчивой к высоким температурам. Нельзя, чтобы в ней присутствовали металлические элементы либо синтетические вставки. Такую обувь сегодня изготавливают из натуральной кожи с применением термостойких нитей. Также используют резиновые галоши и боты.

Диэлектрические рабочие перчатки могут быть изготовлены из высокопрочного пара-арамидного волокна кевлара либо резины. Важно, чтобы они не имели металлических элементов. Они должны быть свободными, благодаря чему в морозное время можно надеть под них теплые перчатки. Обязательно следует проверять отсутствие повреждений на поверхности материала.

Существуют и другие средства защиты от электрического воздействия: специальное белье под костюм, подшлемники, каски. Обычно их делают из трикотажной ткани на основе шерсти, хлопка и других волокон, обладающих свойством вытеснять кислород.

Как хранить средства защиты от электричества?

Очень важно соблюдать правила хранения рабочей одежды, предназначенной для защиты от электричества. Нельзя допускать ее механических повреждений, иначе она станет непригодной и придется приобретать другую. Одежда должна храниться в закрытом помещении, где чисто, сухо и отсутствует опасность химических, термических и световых воздействий.

Диэлектрическая рабочая обувь и перчатки из резины требуют индивидуального ухода. Их нужно хранить отдельно от любых других средств защиты и посторонних предметов в сухом и теплом месте. Они не терпят температуры ниже -30°С.

Кроме того, изделия следует регулярно промывать мыльным либо содовым раствором и тщательно просушивать. Так они прослужат вам долго.