Заварной крем для медовика классический

Заварной крем для медовика – это важнейший компонент, который влияет на качество готового десерта и его вкус. Любимый многими заварной крем можно приготовить по-разному. Для вас мы приготовили кулинарную подборку из десяти простых рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.
Классический заварной крем для медовика на молоке
Классический заварной крем для медовика на молоке – это универсальное решение, которое подойдет как для любительских домашних десертов, так и для профессиональных. Такой популярный крем сделает торт невероятно вкусным, приятным и привлекательным. А приготовить его не так сложно, как может показаться.
Ингредиенты –+0.9 кг.
- Молоко коровье ½ л.
- Яйцо куриное 4 шт.
- Сахар-песок 200 гр.
- Мука 40 гр.
- Ванильный сахар 1 ч.л.
Шаги 30 мин.
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Как приготовить классический заварной крем для медовика на молоке? Отмерим нужные компоненты для приготовления нежнейшего крема.
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Выбираем подходящий сотейник или кастрюлю для варки крема. Сюда разбиваем куриные яйца и отправляем сахарный песок.
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Следующим этапом всыпаем к продуктам муку с ароматным ванильным сахаром. Его добавлять не обязательно, но с ним крем будет интереснее.
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Заливаем все компоненты в кастрюле холодным коровьем молоком. Размешиваем. Чтобы сделать это быстро и разбить все комочки, используйте миксер.
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Устанавливаем посуду с содержимым на плиту с умеренным нагревом. Нужно достигнуть закипания, не переставая помешивать.
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Таким образом после закипания провариваем массу еще 5-10 минут. Все это время вымешиваем венчиком. Доводим до густоты, убираем с огня и даем остыть. Достаточно остудить массу до температуры 40-50 градусов.
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Классический заварной крем для медовика готов. Приступайте к обмазыванию коржей!
Заварной крем для медовика на молоке с яйцами и маслом
Заварной крем для медовика на молоке с яйцами и маслом отличается особенной нежностью и воздушностью. Кроме того, такой продукт порадует привлекательной гладкой текстурой, что идеально подойдет для обмазывания коржей любимого многими медового торта.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 400 гр.
Ингредиенты:
- Молоко коровье – 1 ст.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар-песок – 60 гр.
- Масло сливочное – 20 гр.
- Мука – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Выбираем вместительную емкость для вымешивания продуктов. Разбиваем сюда яйцо, отправляем сахарный песок и муку. Размешиваем ингредиенты между собой, стараясь достичь максимальной однородности.
- Отмеряем один стакан молока объемом 250 миллилитров. Сперва в нашу заготовку вливаем 50 миллилитров холодного молока и размешиваем.
- Оставшиеся 200 миллилитров молока доводим до кипения на плите.
- В посуду с горячим молоком вливаем основную массу тонкой струей. Делаем это, постоянно помешивая. Далее всю массу прогреваем на уменьшенном огне три минуты.
- Убираем крем с плиты и сразу опускаем в него кусок сливочного масла. Приступаем к размешиванию.
- Вымешиваем нежный однородный крем и даем ему слегка остыть. На это время массу можно прикрыть пищевой пленкой.
- Заварной крем для медовика на молоке с яйцами и маслом готов. Используйте по назначению!
Заварной крем со сгущенкой для медовика
Заварной крем со сгущенкой для медовика получается очень вкусным, воздушным и привлекательным. Готовится такой продукт очень просто, поэтому идея подойдет не только для опытных кондитеров, но и для новичков. Пышная текстура сделает ваш медовик более воздушным и аппетитным.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 850 гр.
Ингредиенты:
- Молоко коровье – 300 мл.
- Молоко сгущенное – 200 гр.
- Масло сливочное – 180 гр.
- Яичный желток – 3 шт.
- Сахар-песок – 60 гр.
- Мука – 30 гр.
- Сахар ванильный – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
- Выбираем нужные продукты из нашего списка выше.
- В небольшую кастрюлю или другую металлическую емкость вливаем коровье молоко. Ставим продукт на небольшой огонь, доводим до кипения и сразу убираем с плиты.
- Выбираем глубокую удобную для размешивания миску. В нее отправляем муку, яичные желтки, обычный сахар и ароматизированный ванильный.
- Тщательно размешиваем продукты и тонкой струей вливаем сюда горячее молоко. Размешиваем, пока не разобьем все комочки и не получим однородную массу.
- Переливаем массу обратно в сотейник или кастрюлю. Ставим на небольшой огонь и прогреваем, не переставая помешивать. Готовим крем до загустения.
- Переливаем готовый заварной продукт обратно во вместительную миску. Плотно прижимаем крем пищевой пленкой и оставляем до остывания.
- В остывший крем погружаем кусок сливочного масла. Масло должно быть комнатной температуры. Взбиваем продукты до получения пышной массы.
- Вливаем в массу сгущенное молоко и продолжаем взбивать до пышности.
- Заварной крем со сгущенкой для медовика готов. Оформляйте торт!
Заварной крем для медовика с кукурузным крахмалом
Заварной крем для медовика с кукурузным крахмалом получается очень густым, пышным и привлекательным. Такой сладкий полуфабрикат идеально подойдет для знаменитого торта медовик. Кроме того, аппетитный крем готовится из самых простых и доступных ингредиентов.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 1000 гр.
Ингредиенты:
- Молоко коровье – 400 мл.
- Яичный желток – 6 шт.
- Крахмал кукурузный – 50 гр.
- Сливки 20% – 100 мл.
- Сахар-песок – 140 гр.
- Лимон – 1 шт.
Процесс приготовления:
- Берем нужные продукты, указанные в списке. Удобным для вас способом отделяем куриные желтки от белков. Вторые нам не понадобятся для крема.
- Соединяем молоко с 20% сливками. Сразу вливаем в металлическую емкость, которую можно ставить на плиту. С половины лимона снимаем цедру и погружаем ее в молоко со сливками. Также добавляем часть сахара – 50 грамм. Прогреваем заготовку, но до кипения не доводим.
- Отдельно взбиваем яичные желтки с оставшимся сахаром – 90 грамм. Взбиваем около пяти минут до заметного увеличения массы.
- К взбитым желткам отправляем кукурузный крахмал. Делаем это постепенно порциями и постоянно размешиваем.
- Вливаем один черпак горячего молока в емкость с яичной массой, размешиваем ручным венчиком. Затем вливаем яичную массу в нагретое молоко, которое у нас осталось. Размешиваем до получения однородной массы. Повторно ставим на огонь.
- Варим, не прекращая размешивать, до полного загустения продукта. Кипения не достигаем. Готовность крема проверяем венчиком, которым проводим по его поверхности. След должен держаться около пяти секунд.
- Закрываем горячий крем пищевой пленкой и оставляем до полного остывания. Пленку прижимаем в контакт к крему.
- Заварной крем для медовика с кукурузным крахмалом готов. Используйте для обмазывания коржей.
Заварной крем без яиц для медовика
Заварной крем без яиц для медовика – это простая и интересная кулинарная идея для вашего вкуснейшего домашнего торта. Готовый крем выйдет в меру сладким, очень нежным и воздушным. Используйте рецепт, если у вас в холодильнике не обнаружилось яиц или вы просто их не едите.
Время готовки – 25 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 800 гр.
Ингредиенты:
- Вода – 1 ст.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Мука – 2 ст.л.
- Масло сливочное – 230 гр.
- Сахар ванильный – 2 ч.л.
Процесс приготовления:
- Сливочное масло размягчаем. Можно подержать его при комнатной температуре, оно должно стать мягким, но не растопленным. Далее продукт нарезаем кусочками, перемешиваем с ванильным сахаром.
- В кастрюлю засыпаем сахарный песок. Заливаем продукт половиной стакана воды, ставим на огонь, хорошо прогреваем, непрерывно помешивая, чтобы растворились все сахарные кристаллики.
- Затем муку заливаем второй половиной стакана воды, размешиваем до однородности.
- Эту массу постепенно вводим в разогретый сахарный сироп, не переставая активно помешивать.
- Полученную смесь провариваем, также помешивая. Доводим до состояния кашицы или густой сметаны. Затем массу необходимо слегка остудить.
- Остывшую заготовку соединяем с размягченным сливочным маслом и ванильным сахаром.
- Взбиваем до пышного белого крема. Необходимо получить однородную воздушную массу.
- Заварной крем без яиц для медовика готов. Приступайте к обмазыванию коржей!
Заварной крем Пломбир для медовика
Заварной крем Пломбир для медовика отличается удивительным нежным вкусом и незабываемым ароматом. Такой крем сделает ваш домашний торт по-настоящему особенным. Используйте нашу пошаговую идею для приготовления вкуснейшего классического заварного «пломбира».
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 1000 гр.
Ингредиенты:
- Молоко коровье – 400 мл.
- Сахар-песок – 160 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Крахмал кукурузный – 30 гр.
- Сливки 33% – 200 мл.
- Масло сливочное – 100 гр.
Процесс приготовления:
- В удобную для взбивания посуду отправляем яйцо, сахар и крахмал. С помощью ручного венчика доводим до однородной консистенции. В это время подогреваем молоко. Учитывайте, что кипятить его не нужно.
- Вливаем небольшое количество горячего молока в яичную смесь и интенсивно размешиваем. Такое простое действие позволит яичной смеси в дальнейшем без комочков соединиться с общим количеством молока.
- Вливаем яичную смесь в молоко, возвращаем все на пониженный огонь и при постоянном помешивании прогреваем до загустения.
- Снимаем заготовку с огня, добавляем сливочное масло и размешиваем до полной гладкости.
- Полностью остужаем основу крема, плотно накрыв пищевой пленкой. Она должна касаться поверхности крема.
- Взбиваем жирные сливки до плотных пиков в отдельной емкости.
- Добавляем к взбитым сливкам полностью остывшую заварную основу.
- Перемешиваем венчиком или на низкой скорости миксера.
- Заварной крем Пломбир для медовика готов. Используйте в приготовлении торта!
Заварной крем для медовика со сливками
Заварной крем для медовика со сливками характеризуется особенной нежностью, легкостью и воздушностью. Кроме того, такой продукт порадует привлекательной гладкой текстурой, что идеально подойдет для обмазывания коржей. Такая кулинарная вариация идеально подойдет для тех, кто не любит слишком сладкие и жирные крема.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 700 гр.
Ингредиенты:
- Молоко коровье – 400 мл.
- Сливки 20% – 80 мл.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 60 гр.
- Мука – 50 гр.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Выбираем подходящую для варки крема кастрюлю или же сотейник. Сюда отправляем куриное яйцо, обычный сахарный песок и ароматизированный ванильный сахар.
- Взбиваем продукты до однородности. Используйте миксер и на процесс уйдет не более трех-четырех минут.
- Просеиваем в полученную массу муку.
- Постепенно сюда подливаем молоко и каждый раз активно вымешиваем содержимое.
- Ставим массу в кастрюле на плиту, доводим до кипения и после убираем с огня. Остужаем. В процессе нагрева важно постоянно вымешивать крем.
- Погружаем в остывшую заготовку 20% сливки и сметану.
- Взбиваем массу с помощью миксера еще пару минут.
- Заварной крем для медовика со сливками готов. Используйте по назначению!
ПП заварной крем для медовика
ПП заварной крем для медовика – это интересный кулинарный рецепт, который отличается пониженной калорийностью и не содержит сахар. Берите на заметку, если вы следите за своей фигурой и питанием. С таким вкусным и полезным кремом не придется отказываться от любимых десертов.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 500 гр.
Ингредиенты:
- Молоко коровье – 400 мл.
- Яйцо – 2 шт.
- Крахмал – 20 гр.
- Сахарозаменитель – 5 гр.
- Ванилин – 1 гр.
- Соль – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
- Отмерим все нужные продукты по списку. Сахарозаменитель выбирайте по вкусу. Например, стевию.
- Переливаем молоко в металлическую посуду и прогреваем на плите.
- В отдельную вместительную емкость разбиваем куриные яйца.
- Отправляем к ним крахмал и ванилин.
- Всыпаем сахарозаменитель. Его добавляем в небольшом количестве, так как он гораздо слаще обычного сахар.
- Добавляем к продуктам соль.
- Взбиваем продукты для получения однорого состава и разбивания всех комочков. Для ускорения процесса можно использовать миксер.
- Во взбитую заготовку вливаем прогретое молоко, при этом постоянно активно вымешиваем содержимое.
- Переливаем всю массу в сотейник и прогреваем до загустения, постоянно размешивая венчиком.
- Убираем крем с плиты, плотно накрываем его пищевой пленкой и оставляем для остывания.
- ПП заварной крем для медовика готов. Приступайте к приготовлению десерта!
Шоколадный заварной крем для медовика
Шоколадный заварной крем для медовика – это оригинальная идея для вашего домашнего десерта. Такой привлекательный и невероятно вкусный крем сделает ваш медовик по-настоящему особенным и неповторимым. Густота и пышность продукта позволяет использовать его как для промазывания коржей, так и для украшения.
Время готовки – 20 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 700 гр.
Ингредиенты:
- Молоко коровье – 0,5 л.
- Какао-порошок – 2 ст.л.
- Крахмал – 3 ст.л.
- Сахар-песок – 100 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Масло сливочное – 50 гр.
Процесс приготовления:
- Сухие продукты рекомендуется просеять, поэтому подготовим металлическое сито. Так в кастрюлю или сотейник просеиваем какао с крахмалом.
- К просеянным сухим продуктам также отправляем сахар.
- Размешиваем сухие компоненты и разбиваем сюда куриное яйцо.
- Хорошенько все размешиваем. Удобно использовать обычный ручной венчик.
- Постепенно вливаем в заготовку молоко. Продолжаем активно вымешивать.
- Ставим массу на огонь и прогреваем, не прекращая работать венчиком. Нужно получить гладкий однородный крем.
- Далее выключаем огонь и в заготовку погружаем сливочное масло. Старательно вмешиваем его в крем.
- Плотно закрываем заготовку пищевой пленкой и оставляем остужаться. Пленку стелем прямо на поверхность крема.
- Шоколадный заварной крем для медовика готов!
Заварной крем на желтках для медовика
Заварной крем на желтках для медовика получается невероятно густым, пышным и привлекательным. Такой сладкий полуфабрикат идеально подойдет для знаменитого торта медовик. Кроме того, аппетитный крем готовится из самых простых и доступных ингредиентов.
Время готовки – 30 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 800 гр.
Ингредиенты:
- Молоко коровье – 1,5 ст.
- Мука – 1 ст.л.
- Яичный желток – 3 шт.
- Масло сливочное – 350 гр.
- Пудра сахарная – 1 ст.
- Ванилин – 1 гр.
Процесс приготовления:
- Столовую ложку муки высыпаем в молоко и растворяем сухой продукт.
- Отделяем яичные желтки, добавляем к ним несколько столовых ложек молока с мукой. Взбиваем до однородности. На время убираем в сторону.
- Варим молочную массу с мукой на слабом огне в металлической посуде при постоянном помешивании до консистенции густой сметаны. На это уйдет 8-10 минут.
- Добавляем яичные желтки, смешанные с молоком, размешиваем и продолжать варить до однородности. Остужаем.
- Смешиваем сливочное масло, сахарную пудру и ванилин. Растираем все это до полной гладкости.
- Добавляем хорошо охлажденную мучную смесь и все хорошенько взбиваем миксером.
- Заварной крем на желтках для медовика готов. Приступайте к дальнейшему процессу приготовления!