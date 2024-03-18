Заварной крем для медовика классический

Заварной крем для медовика – это важнейший компонент, который влияет на качество готового десерта и его вкус. Любимый многими заварной крем можно приготовить по-разному. Для вас мы приготовили кулинарную подборку из десяти простых рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классический заварной крем для медовика на молоке

Классический заварной крем для медовика на молоке – это универсальное решение, которое подойдет как для любительских домашних десертов, так и для профессиональных. Такой популярный крем сделает торт невероятно вкусным, приятным и привлекательным. А приготовить его не так сложно, как может показаться.

Ингредиенты –+0.9 кг.

Молоко коровье ½ л.

Яйцо куриное 4 шт.

Сахар-песок 200 гр.

Мука 40 гр.

Ванильный сахар 1 ч.л.

Шаги 30 мин.

Как приготовить классический заварной крем для медовика на молоке? Отмерим нужные компоненты для приготовления нежнейшего крема. Выбираем подходящий сотейник или кастрюлю для варки крема. Сюда разбиваем куриные яйца и отправляем сахарный песок. Следующим этапом всыпаем к продуктам муку с ароматным ванильным сахаром. Его добавлять не обязательно, но с ним крем будет интереснее. Заливаем все компоненты в кастрюле холодным коровьем молоком. Размешиваем. Чтобы сделать это быстро и разбить все комочки, используйте миксер. Устанавливаем посуду с содержимым на плиту с умеренным нагревом. Нужно достигнуть закипания, не переставая помешивать. Таким образом после закипания провариваем массу еще 5-10 минут. Все это время вымешиваем венчиком. Доводим до густоты, убираем с огня и даем остыть. Достаточно остудить массу до температуры 40-50 градусов. Классический заварной крем для медовика готов. Приступайте к обмазыванию коржей!

Заварной крем для медовика на молоке с яйцами и маслом

Заварной крем для медовика на молоке с яйцами и маслом отличается особенной нежностью и воздушностью. Кроме того, такой продукт порадует привлекательной гладкой текстурой, что идеально подойдет для обмазывания коржей любимого многими медового торта.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 400 гр.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 60 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Мука – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Выбираем вместительную емкость для вымешивания продуктов. Разбиваем сюда яйцо, отправляем сахарный песок и муку. Размешиваем ингредиенты между собой, стараясь достичь максимальной однородности. Отмеряем один стакан молока объемом 250 миллилитров. Сперва в нашу заготовку вливаем 50 миллилитров холодного молока и размешиваем. Оставшиеся 200 миллилитров молока доводим до кипения на плите. В посуду с горячим молоком вливаем основную массу тонкой струей. Делаем это, постоянно помешивая. Далее всю массу прогреваем на уменьшенном огне три минуты. Убираем крем с плиты и сразу опускаем в него кусок сливочного масла. Приступаем к размешиванию. Вымешиваем нежный однородный крем и даем ему слегка остыть. На это время массу можно прикрыть пищевой пленкой. Заварной крем для медовика на молоке с яйцами и маслом готов. Используйте по назначению!

Заварной крем со сгущенкой для медовика

Заварной крем со сгущенкой для медовика получается очень вкусным, воздушным и привлекательным. Готовится такой продукт очень просто, поэтому идея подойдет не только для опытных кондитеров, но и для новичков. Пышная текстура сделает ваш медовик более воздушным и аппетитным.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 850 гр.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 300 мл.

Молоко сгущенное – 200 гр.

Масло сливочное – 180 гр.

Яичный желток – 3 шт.

Сахар-песок – 60 гр.

Мука – 30 гр.

Сахар ванильный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Выбираем нужные продукты из нашего списка выше. В небольшую кастрюлю или другую металлическую емкость вливаем коровье молоко. Ставим продукт на небольшой огонь, доводим до кипения и сразу убираем с плиты. Выбираем глубокую удобную для размешивания миску. В нее отправляем муку, яичные желтки, обычный сахар и ароматизированный ванильный. Тщательно размешиваем продукты и тонкой струей вливаем сюда горячее молоко. Размешиваем, пока не разобьем все комочки и не получим однородную массу. Переливаем массу обратно в сотейник или кастрюлю. Ставим на небольшой огонь и прогреваем, не переставая помешивать. Готовим крем до загустения. Переливаем готовый заварной продукт обратно во вместительную миску. Плотно прижимаем крем пищевой пленкой и оставляем до остывания. В остывший крем погружаем кусок сливочного масла. Масло должно быть комнатной температуры. Взбиваем продукты до получения пышной массы. Вливаем в массу сгущенное молоко и продолжаем взбивать до пышности. Заварной крем со сгущенкой для медовика готов. Оформляйте торт!

Заварной крем для медовика с кукурузным крахмалом

Заварной крем для медовика с кукурузным крахмалом получается очень густым, пышным и привлекательным. Такой сладкий полуфабрикат идеально подойдет для знаменитого торта медовик. Кроме того, аппетитный крем готовится из самых простых и доступных ингредиентов.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1000 гр.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 400 мл.

Яичный желток – 6 шт.

Крахмал кукурузный – 50 гр.

Сливки 20% – 100 мл.

Сахар-песок – 140 гр.

Лимон – 1 шт.

Процесс приготовления:

Берем нужные продукты, указанные в списке. Удобным для вас способом отделяем куриные желтки от белков. Вторые нам не понадобятся для крема. Соединяем молоко с 20% сливками. Сразу вливаем в металлическую емкость, которую можно ставить на плиту. С половины лимона снимаем цедру и погружаем ее в молоко со сливками. Также добавляем часть сахара – 50 грамм. Прогреваем заготовку, но до кипения не доводим. Отдельно взбиваем яичные желтки с оставшимся сахаром – 90 грамм. Взбиваем около пяти минут до заметного увеличения массы. К взбитым желткам отправляем кукурузный крахмал. Делаем это постепенно порциями и постоянно размешиваем. Вливаем один черпак горячего молока в емкость с яичной массой, размешиваем ручным венчиком. Затем вливаем яичную массу в нагретое молоко, которое у нас осталось. Размешиваем до получения однородной массы. Повторно ставим на огонь. Варим, не прекращая размешивать, до полного загустения продукта. Кипения не достигаем. Готовность крема проверяем венчиком, которым проводим по его поверхности. След должен держаться около пяти секунд. Закрываем горячий крем пищевой пленкой и оставляем до полного остывания. Пленку прижимаем в контакт к крему. Заварной крем для медовика с кукурузным крахмалом готов. Используйте для обмазывания коржей.

Заварной крем без яиц для медовика

Заварной крем без яиц для медовика – это простая и интересная кулинарная идея для вашего вкуснейшего домашнего торта. Готовый крем выйдет в меру сладким, очень нежным и воздушным. Используйте рецепт, если у вас в холодильнике не обнаружилось яиц или вы просто их не едите.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

Вода – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Мука – 2 ст.л.

Масло сливочное – 230 гр.

Сахар ванильный – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Сливочное масло размягчаем. Можно подержать его при комнатной температуре, оно должно стать мягким, но не растопленным. Далее продукт нарезаем кусочками, перемешиваем с ванильным сахаром. В кастрюлю засыпаем сахарный песок. Заливаем продукт половиной стакана воды, ставим на огонь, хорошо прогреваем, непрерывно помешивая, чтобы растворились все сахарные кристаллики. Затем муку заливаем второй половиной стакана воды, размешиваем до однородности. Эту массу постепенно вводим в разогретый сахарный сироп, не переставая активно помешивать. Полученную смесь провариваем, также помешивая. Доводим до состояния кашицы или густой сметаны. Затем массу необходимо слегка остудить. Остывшую заготовку соединяем с размягченным сливочным маслом и ванильным сахаром. Взбиваем до пышного белого крема. Необходимо получить однородную воздушную массу. Заварной крем без яиц для медовика готов. Приступайте к обмазыванию коржей!

Заварной крем Пломбир для медовика

Заварной крем Пломбир для медовика отличается удивительным нежным вкусом и незабываемым ароматом. Такой крем сделает ваш домашний торт по-настоящему особенным. Используйте нашу пошаговую идею для приготовления вкуснейшего классического заварного «пломбира».

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1000 гр.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 400 мл.

Сахар-песок – 160 гр.

Яйцо – 1 шт.

Крахмал кукурузный – 30 гр.

Сливки 33% – 200 мл.

Масло сливочное – 100 гр.

Процесс приготовления:

В удобную для взбивания посуду отправляем яйцо, сахар и крахмал. С помощью ручного венчика доводим до однородной консистенции. В это время подогреваем молоко. Учитывайте, что кипятить его не нужно. Вливаем небольшое количество горячего молока в яичную смесь и интенсивно размешиваем. Такое простое действие позволит яичной смеси в дальнейшем без комочков соединиться с общим количеством молока. Вливаем яичную смесь в молоко, возвращаем все на пониженный огонь и при постоянном помешивании прогреваем до загустения. Снимаем заготовку с огня, добавляем сливочное масло и размешиваем до полной гладкости. Полностью остужаем основу крема, плотно накрыв пищевой пленкой. Она должна касаться поверхности крема. Взбиваем жирные сливки до плотных пиков в отдельной емкости. Добавляем к взбитым сливкам полностью остывшую заварную основу. Перемешиваем венчиком или на низкой скорости миксера. Заварной крем Пломбир для медовика готов. Используйте в приготовлении торта!

Заварной крем для медовика со сливками

Заварной крем для медовика со сливками характеризуется особенной нежностью, легкостью и воздушностью. Кроме того, такой продукт порадует привлекательной гладкой текстурой, что идеально подойдет для обмазывания коржей. Такая кулинарная вариация идеально подойдет для тех, кто не любит слишком сладкие и жирные крема.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 400 мл.

Сливки 20% – 80 мл.

Сахар-песок – 150 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 60 гр.

Мука – 50 гр.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Выбираем подходящую для варки крема кастрюлю или же сотейник. Сюда отправляем куриное яйцо, обычный сахарный песок и ароматизированный ванильный сахар. Взбиваем продукты до однородности. Используйте миксер и на процесс уйдет не более трех-четырех минут. Просеиваем в полученную массу муку. Постепенно сюда подливаем молоко и каждый раз активно вымешиваем содержимое. Ставим массу в кастрюле на плиту, доводим до кипения и после убираем с огня. Остужаем. В процессе нагрева важно постоянно вымешивать крем. Погружаем в остывшую заготовку 20% сливки и сметану. Взбиваем массу с помощью миксера еще пару минут. Заварной крем для медовика со сливками готов. Используйте по назначению!

ПП заварной крем для медовика

ПП заварной крем для медовика – это интересный кулинарный рецепт, который отличается пониженной калорийностью и не содержит сахар. Берите на заметку, если вы следите за своей фигурой и питанием. С таким вкусным и полезным кремом не придется отказываться от любимых десертов.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 500 гр.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 400 мл.

Яйцо – 2 шт.

Крахмал – 20 гр.

Сахарозаменитель – 5 гр.

Ванилин – 1 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Отмерим все нужные продукты по списку. Сахарозаменитель выбирайте по вкусу. Например, стевию. Переливаем молоко в металлическую посуду и прогреваем на плите. В отдельную вместительную емкость разбиваем куриные яйца. Отправляем к ним крахмал и ванилин. Всыпаем сахарозаменитель. Его добавляем в небольшом количестве, так как он гораздо слаще обычного сахар. Добавляем к продуктам соль. Взбиваем продукты для получения однорого состава и разбивания всех комочков. Для ускорения процесса можно использовать миксер. Во взбитую заготовку вливаем прогретое молоко, при этом постоянно активно вымешиваем содержимое. Переливаем всю массу в сотейник и прогреваем до загустения, постоянно размешивая венчиком. Убираем крем с плиты, плотно накрываем его пищевой пленкой и оставляем для остывания. ПП заварной крем для медовика готов. Приступайте к приготовлению десерта!

Шоколадный заварной крем для медовика

Шоколадный заварной крем для медовика – это оригинальная идея для вашего домашнего десерта. Такой привлекательный и невероятно вкусный крем сделает ваш медовик по-настоящему особенным и неповторимым. Густота и пышность продукта позволяет использовать его как для промазывания коржей, так и для украшения.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 0,5 л.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Крахмал – 3 ст.л.

Сахар-песок – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Сухие продукты рекомендуется просеять, поэтому подготовим металлическое сито. Так в кастрюлю или сотейник просеиваем какао с крахмалом. К просеянным сухим продуктам также отправляем сахар. Размешиваем сухие компоненты и разбиваем сюда куриное яйцо. Хорошенько все размешиваем. Удобно использовать обычный ручной венчик. Постепенно вливаем в заготовку молоко. Продолжаем активно вымешивать. Ставим массу на огонь и прогреваем, не прекращая работать венчиком. Нужно получить гладкий однородный крем. Далее выключаем огонь и в заготовку погружаем сливочное масло. Старательно вмешиваем его в крем. Плотно закрываем заготовку пищевой пленкой и оставляем остужаться. Пленку стелем прямо на поверхность крема. Шоколадный заварной крем для медовика готов!

Заварной крем на желтках для медовика

Заварной крем на желтках для медовика получается невероятно густым, пышным и привлекательным. Такой сладкий полуфабрикат идеально подойдет для знаменитого торта медовик. Кроме того, аппетитный крем готовится из самых простых и доступных ингредиентов.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 1,5 ст.

Мука – 1 ст.л.

Яичный желток – 3 шт.

Масло сливочное – 350 гр.

Пудра сахарная – 1 ст.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления: