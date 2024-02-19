ГлавнаяРецепты10 минут – и готова, не нужно даже мяса: рецепт универсальной подливы к гарнирам 10 минут – и готова, не нужно даже мяса: рецепт универсальной подливы к гарнирам На чтение: 1 минута Любой гарнир будет вкуснее с подливкой. Тем более, что готовить ее нужно считанные минуты. НОВОСТИ ВКУСНО Главное преимущество этого блюда – легкость приготовления, минимум времени и дешевые продукты. Основу подливки составляет томатный сок, поэтому вам нужно будет хорошо ориентироваться по консистенции. Вместо сока можно взять томатную пасту, предварительно разведя ее водой. Интересно Универсальная закуска из редиса: может быть как салат или бюджетная намазка на хлеб Этим соусом вы можете добавлять вкуса любимым гарнирам: кашам, макаронам или картофелю. Также в нем можно потушить тефтели, голубцы и другие вкусности. Рецепт подливки к гарнирам Время: 1 Порций: 15 – 20 минут Ингредиенты: – 1 морковь; – 1 лук; – 2 столовые ложки муки; – томатный сок 750 миллилитров; – приправы, сахар и зелень по вкусу. Приготовление: Моем, чистим нарезаем овощи, морковь грубо натираем. На сковороде разогреваем масло и жарим лук. Он должен стать прозрачным. Затем добавляем морковь, она должна стать золотистой и мягкой. Посыпаем зажарку мукой, постоянно помешиваем и готовим еще 2 минуты. Добавляем томатный сок. Накрываем крышкой и готовим в соответствии с тем, какой консистенции должен быть соус на ваш взгляд. Приятного аппетита! Так выглядит идеальный ужин – готовим курицу с лимоном и фетой. Поделитесь с друзьями