15 минут – и готово: гениальная намазка из сельди и плавленого сыра

Если после празднования Нового года у вас осталась селедка, превратите ее в вкусную намазку. Для нее нужны только самые простые ингредиенты.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Эта намазка подойдет к лавашу, домашним гренкам, соленым крекерам или французскому багету. Она прекрасно дополнит утренние бутерброды, а также станет отличной закуской на праздничный стол, если подать ее в тарталетках.

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Рецепт вкусного паштета из сельди

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов филе сельди;

– 100 граммов плавленого сыра;

– 2 морковки;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 перьев зеленого лука;

– 1 пучок укропа;

– 30 граммов грецких орехов.

Приготовление:

За час-полтора до приготовления промойте и поставьте вариться морковь. После охлаждения очистите ее от кожуры и порежьте кольцами. Помойте и обсушите бумажными полотенцами укроп и зеленый лук, после чего измельчите. Очистите чеснок и разделите его на две части. Нарежьте филе сельди. Измельчите грецкие орехи. Соедините в чаше блендера морковь, сельдь, плавленый сыр, чеснок, укроп и лук. Взбейте на средней скорости до однородной массы. Попробуйте паштет и при необходимости взбейте, чтобы масса стала еще мягче.

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