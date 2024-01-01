ГлавнаяРецепты15 минут – и готово: гениальная намазка из сельди и плавленого сыра 15 минут – и готово: гениальная намазка из сельди и плавленого сыра На чтение: 1 минута Если после празднования Нового года у вас осталась селедка, превратите ее в вкусную намазку. Для нее нужны только самые простые ингредиенты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Эта намазка подойдет к лавашу, домашним гренкам, соленым крекерам или французскому багету. Она прекрасно дополнит утренние бутерброды, а также станет отличной закуской на праздничный стол, если подать ее в тарталетках. Стоит попробовать Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой Рецепт вкусного паштета из сельди Время: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 100 граммов филе сельди; – 100 граммов плавленого сыра; – 2 морковки; – 2 зубчика чеснока; – 2 перьев зеленого лука; – 1 пучок укропа; – 30 граммов грецких орехов. Приготовление: За час-полтора до приготовления промойте и поставьте вариться морковь. После охлаждения очистите ее от кожуры и порежьте кольцами. Помойте и обсушите бумажными полотенцами укроп и зеленый лук, после чего измельчите. Очистите чеснок и разделите его на две части. Нарежьте филе сельди. Измельчите грецкие орехи. Соедините в чаше блендера морковь, сельдь, плавленый сыр, чеснок, укроп и лук. Взбейте на средней скорости до однородной массы. Попробуйте паштет и при необходимости взбейте, чтобы масса стала еще мягче. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить вкусную запеканку из остатков капусты и сыра – это очень вкусно. Поделитесь с друзьями