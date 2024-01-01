Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить суп из сушеной морской капусты. Я использовала сушеную морскую капусту "Миек" — она отлично подходит для приготовления супов и салатов, купить ее можно в азиатских магазинах или заказать в интернете. Заменить "Миек" можно на водоросли "Вакаме", но учитывайте, что они готовятся по времени быстрее. Тофу выбирайте мягкий, но не шелковый. Блюдо получается полезным и сбалансированным по питательным веществам. Готовится такой суп достаточно быстро и просто.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Морская капуста Блюдо: Супы Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Вода 800 Миллилитров
- Морская капуста 20 Грамм (сушеная, водоросли "Миёк")
- Тофу 120 Грамм
- Соевый соус 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Кунжутное масло 1.5 Ст. ложки
- Чеснок 3 Зубчика
Количество порций 2
Калорийность
46 ккал
Калорийность
1 г
Белки
4 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп из сушеной морской капусты»
Подготовьте все ингредиенты.
Морскую капусту залейте теплой водой и оставьте набухать примерно на 20 минут.
После промойте морскую капусту в воде и отожмите. Порежьте капусту на кусочки среднего размера.
Тофу порежьте на кубики, а чеснок мелко порубите или пропустите через пресс.
В сотейнике разогрейте кунжутное масло и обжаривайте в нем морскую капусту 4-5 минут, периодически помешивая.
Добавьте измельченный чеснок и жарьте все вместе еще 1-2 минуты до раскрытия аромата чеснока.
Влейте воду в сотейник. Доведите до кипения. Добавьте соевый соус и соль по вкусу.
Добавьте в сотейник тофу и варите суп около 5 минут. Готовый суп подавайте сразу.
Суп из сушеной морской капусты готов, приятного вам аппетита!