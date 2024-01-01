Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить суп из сушеной морской капусты. Я использовала сушеную морскую капусту "Миек" — она отлично подходит для приготовления супов и салатов, купить ее можно в азиатских магазинах или заказать в интернете. Заменить "Миек" можно на водоросли "Вакаме", но учитывайте, что они готовятся по времени быстрее. Тофу выбирайте мягкий, но не шелковый. Блюдо получается полезным и сбалансированным по питательным веществам. Готовится такой суп достаточно быстро и просто.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Морская капуста Блюдо: Супы Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Вода 800 Миллилитров

Морская капуста 20 Грамм (сушеная, водоросли "Миёк")

Тофу 120 Грамм

Соевый соус 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Кунжутное масло 1.5 Ст. ложки

Чеснок 3 Зубчика

Количество порций 2

Калорийность

46 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп из сушеной морской капусты»

Подготовьте все ингредиенты.

Морскую капусту залейте теплой водой и оставьте набухать примерно на 20 минут.

После промойте морскую капусту в воде и отожмите. Порежьте капусту на кусочки среднего размера.

Тофу порежьте на кубики, а чеснок мелко порубите или пропустите через пресс.

В сотейнике разогрейте кунжутное масло и обжаривайте в нем морскую капусту 4-5 минут, периодически помешивая.

Добавьте измельченный чеснок и жарьте все вместе еще 1-2 минуты до раскрытия аромата чеснока.

Влейте воду в сотейник. Доведите до кипения. Добавьте соевый соус и соль по вкусу.

Добавьте в сотейник тофу и варите суп около 5 минут. Готовый суп подавайте сразу.

Суп из сушеной морской капусты готов, приятного вам аппетита!