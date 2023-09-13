3 рецепта овощей по-корейски на зиму: не только морковь

Не только морковь отлично подходит для приготовления настоящего салата по-корейски.

Содержание

Зеленые помидоры по-корейски

Свекла по-корейски

Огурцы по-корейски

Попробуйте приготовить блюдо по одному из перечисленных рецептов, и вам точно понравится необычный пряный вкус.

Зеленые помидоры по-корейски

Возьмите 2-2,5 килограмма зеленых томатов, 1-2 луковицы, 1 острый перчик, 1 головку чеснока, 3 морковки и пучок петрушки или кинзы. Нарежьте помидоры кружками или четвертинками, лук, перец и чеснок — мелкими кусочками. Морковь натрите на специальной терке.

Обжарьте нашинкованный лук, добавьте его к овощам, перемешайте. Добавьте к полученной смеси 1 столовую ложку приправы для моркови по-корейски, 4 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки соли. Влейте 60 мл уксуса, разложите по банкам и закатайте.

Свекла по-корейски

Возьмите 1 кг свеклы, 2 луковицы, 200 мл растительного масла, 1 пакет приправы для моркови по-корейски, 100 мл уксуса.

Очищенную свеклу натрите на корейской терке, лук нашинкуйте и обжарьте.

Смешайте свеклу и лук, добавьте остальные ингредиенты, посолите, поперчите. Оставьте мариноваться на 2-3 часа. Разложите по банкам и закатайте.

Огурцы по-корейски

Возьмите 1,5 кг огурцов, 1-2 сладких перца, 3 морковки, 8 зубчиков чеснока, 1 столовую ложку приправы для моркови по-корейски и 2 столовые ложки уксуса.

Огурцы и перец нарежьте кусочками, морковь натрите на корейской терке. Чеснок измельчите, смешайте ингредиенты вместе, добавив уксус, приправу, 120 мл растительного масла, 1 столовую ложку соли и 2 столовые ложки сахара.

Разложите смесь по банкам, залейте оставшимся соком.