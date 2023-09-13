Это действительно одни из самых вкусных блинов, которые я когда-либо пробовала. Пеку их на праздники и просто так. Рецепт унаследовала от бабули и с радостью передам его уже своим взрослым дочуркам. У меня даже есть традиция: в один из свободных вечеров заготавливаю много блинов, чтобы часть заморозить на потом. Когда лень что-то готовить, достаю их из морозилки и отправляю в духовку. Быстро, просто и очень вкусно!

Поверьте, такие запеченные блины в виде милых треугольничков покорят любого. Я предпочитаю соленые начинки, а вот дети с мужем любят всё сладкое. Так и поделили: треть блинов кручу с ливером либо курицей, треть — с творогом и изюмом, а последнюю часть — с ягодами либо карамелизированным яблоком. Все сыты и довольны!

Запеченные блины с начинкой: советы по приготовлению

Чугунная сковорода — лучший вариант для жарки тонких блинов. Она равномерно нагревается и долго остается теплой. Также обязательно просеивайте муку: это насытит ее воздухом и поможет очистить от примесей и комочков. Тесто из такой муки становится очень легким и пышным. Его консистенция должна напоминать жидкую сметану или жирные сливки.

Ингредиенты

Пшеничная мука7 ст. л. Яйцо4 шт. Соль0,5 ч. л. Сахар1 ст. л. Молоко500 мл Соль1 щеп. Подсолнечное масло3 ст. л.

Приготовление

Яйца взбейте с солью и сахарным песком до однородности. Вылейте в смесь 50 мл молока, просейте муку с содой. Замешайте жидкое тесто для блинов, постепенно подливая молоко. В полученное тесто добавьте растительное масло, перемешайте компоненты. На горячей сковороде обжарьте тонкие блины с обеих сторон до золотистого цвета. Разрежьте каждый блинчик на три длинные полоски толщиной 3 см. На край каждой полоски положите любимую начинку (у меня ливер, обжаренный с луком). Сверните каждый блинчик треугольником. Переложите блины с начинкой в форму для выпечки, смазанную сливочным маслом. Сверху на первый слой блинчиков нарежьте сливочное масло. Так же поступите со всеми слоями (блины-масло, блины-масло). Накройте форму с блинами фольгой, запекайте в духовке при 180 градусах 20 минут.

Для этого рецепта блинчиков подойдет буквально любая начинка. К примеру, будет вкусно выпекать их с фаршем, грибами, сыром или ягодами. Напомним, ранее мы писали, как восстановить антипригарное покрытие на сковороде. Приятных вам кулинарных открытий!