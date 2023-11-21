Описание приготовления:

В отличие от других цукатов, цукаты из физалиса на мой взгляд, более интересные и уникальные. В готовом виде они чем-то напоминают сушёный инжир, только более слаще и нежнее. Обычно это сладкое лакомство едят вместо конфет, но можно использовать цукаты и при приготовлении самой разнообразной выпечки: кексов, булочек, рулетов, маффинов, пирогов и т.д. Если у вас хороший урожай физалиса и вы раздумываете, что из него сделать, обратите внимание на этот рецепт. Приготовьте цукаты! Не пожалеете!

Основной ингредиент: Ягоды / Физалис Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Вода 300 Миллилитров

Сахар 1200 Грамм

Физалис 1 Килограмм

Лимонная кислота 3 Грамма

Сахарная пудра Грамм (по вкусу)

Количество порций 10

Калорийность

320 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

79 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Цукаты из физалиса»

Подготовьте все ингредиенты.

Физалис освободите от оболочки и тщательно промойте под проточной водой. Затем выложите в миску и залейте кипятком на несколько секунд. Кипяток слейте, а физалис сразу же залейте холодной водой, после чего промойте ещё раз.

Соедините воду и сахар. Поставьте на небольшой огонь и помешивая, дайте сахару раствориться.

В горячий сироп опустите подготовленный физалис. У меня крупные плоды, поэтому я разрезала их пополам, но если у вас сорт небольшого размера, то достаточно наколоть физалис у основания при помощи зубочистки.

Готовьте при слабом кипении около 5 минут, после чего снимите с плиты и оставьте при комнатной температуре на 5-6 часов. Можно оставить на ночь.

Затем добавьте лимонную кислоту и прогрейте ещё в течение 5-7 минут. Далее осторожно слейте горячий сироп и откиньте физалис на сито. Оставьте на 1,5-2 часа.

Отобрав целые и красивые плоды, разложите их на противне. Сверху прикройте пергаментом и для того, чтобы получились цукаты, хорошо их просушите. Можно оставить физалис сохнуть при комнатной температуре, а можно высушить в духовом шкафу при температуре от 35 до 40 градусов или в электросушилке. Маленький совет: если будете сушить естественным образом или в духовке, то лучше выложить физалис на силиконовый коврик и тогда у вас не возникнет сложностей с отставанием сладких цукатов от поверхности, к которой они могут местами довольно крепко пристать.

Вкусные и полезные цукаты из физалиса готовы. Перед тем, как убрать их на хранение, их необходимо обсыпать сахарной пудрой. Хорошо хранятся такие засахаренные плоды в обычной картонной коробке.

Приятного аппетита!