Терапевт развеял миф об опасности фастфуда

Так ли вреден фастфуд, как мы считаем? Терапевт Артемий Липилин в беседе с изданием «Мослента» развеял главный миф о быстрой еде. По его словам, она ни в чем не уступает приготовленным дома блюдам.

Эксперт отметил, что по химическому составу фастфуд не отличается от любых других продуктов. Он может быть более сладким или более жирным, однако человеческому организму нет никакой разницы: он «заберет» полезные вещества из любой еды.

Липилин отметил, что для мозга фастфуд — лучшая пища, так как «топливом» для этого органа является глюкоза, которой в быстрой еде предостаточно.

При этом в продуктах фастфуда содержится больше легкоусвояемых жиров. При умеренном потреблении они преобразовываются в энергию и не откладываются в виде подкожного жира. Однако считать фастфуд главной причиной лишнего веса не стоит, так как на этом скорее сказывается малоподвижный образ жизни. Проблемы с ЖКТ также возникают из-за привычки есть фастфуд на бегу.

Терапевт заключил: не важно, что вы едите, главное, чтобы всего было в меру.