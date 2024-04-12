5 неожиданных трюков с майонезом, о которых вы точно не знали: их стоит попробовать повторить

Майонез для большинства людей – это заправка для салатов или соус для бутербродов.
А разве у него нет другого применения? Поэтому стоит вспомнить несколько универсальных трюков, которые точно стоит повторить с майонезом.
Заменитель масла в выпечке
В кулинарии нашлось место и майонезу. Вместо обычного масла в тесте для выпечки можно добавить майонез.
Его плотная текстура и нежный вкус прекрасно сочетаются с тестом, придавая выпечке невероятную мягкость и аромат.
Приправа для мяса
Майонез также может выступать в роли маринада для мяса.
Перед тем как отправить мясо на гриль или в духовку, опытные кулинары натирают его слоем майонеза. Это помогает сохранить соки и добавляет нежности блюду.
Необычный ингредиент салатных заправок
Для придания салатам более насыщенного вкуса и кремовой текстуры можно добавить немного майонеза в вашу любимую заправку.
Это придаст салату аппетитный вид и насыщенный вкус. Конечно, здесь еще стоит помнить о разумных пропорциях.
Улучшение текстуры соусов
Майонез также может использоваться для улучшения текстуры соусов.
Добавив немного майонеза в соус, можно добиться более густой и кремообразной консистенции, что сделает его идеальным дополнением к различным блюдам.
Мягкие и сочные кексы
И наконец, майонез может стать секретным ингредиентом для приготовления кексов и маффинов.
Добавление майонеза в тесто придает выпечке невероятную мягкость и влажность, делая кексы невероятно сочными и ароматными.
Конечно, еще стоит помнить о разумных пропорциях, излишнее количество майонеза может привести к неоднозначным последствиям.
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