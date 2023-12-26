Описание приготовления:

Красочный торт на Новый год можно приготовить и в домашних условиях без видимых усилий. Вам потребуется немного ингредиентов, но вы точно будете знать, из чего изготовлен такой десерт. Подавайте лакомство с горячими напитками: взрослым — глинтвейном, кофе, детям — чаем, молоком.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Мука / Яйца / Какао Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйцо куриное 6 Штук

Сахар 2,5 Стакана (2 ст. — в тесто, 0,5 ст. — в крем)

Мука пшеничная 2 Стакана

Какао-порошок 6 Ст. ложек

Загуститель для сметаны 1,5 Штуки (пакетика)

Сметана 600 Миллилитров (любой жирности)

Соль 2 Щепотки

Масло растительное 2 Чайных ложки (для смазывания формы)

Гранат 1 Штука (для украшения)

Лимонный сок 1 Чайная ложка

Количество порций 5

Как приготовить «Шоколадный торт на Новый год»

Подготовьте указанные ингредиенты.

Вбейте в емкость кухонного комбайна или миксера три куриных яйца, всыпьте 1 стакан сахара и щепотку соли. Взбейте примерно 4-5 минут на самой высокой скорости до побеления массы и увеличения ее в три раза.

Затем всыпьте в яичную массу 3 ст.л. какао в порошке и пшеничную муку. Силиконовой лопаткой или венчиком аккуратно вмешайте сухие составляющие.

Цвет теста напрямую будет зависеть от цвета какао в порошке. Чем темнее какао, тем темнее получится корж.

Смажьте форму для выпекания растительным маслом. Лучше всего выпекать коржи в мультиварке, если у вас под рукой есть такая техника. Перелейте тесто в смазанную форму. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30-35 минут или в мультиварке на режиме "Выпечка" 50 минут.

Готовый корж аккуратно извлеките из формы.

Вынесите его на холод для остывания. Таким же образом испеките второй шоколадный корж.

Когда коржи остынут, разрежьте их горизонтально, чтобы у вас получилось 4 коржа. В емкость блендера или миксера выложите сметану любой жирности, всыпьте 0,5 ст. сахара и лимонный сок, всыпьте загуститель для сметаны или для сливок. Взбейте все примерно 5-6 минут до густоты.

На тарелку выложите первый корж и пропитайте его сиропом или вареньем, сладкой водой с сахаром и т.д. Выложите четверть сметанного крема и распределите по нему. По желанию можете выложить кусочки апельсина или мандарина, если любите фруктовые начинки в тортах.

Таким образом соберите весь торт и вынесите его на холод для пропитки примерно на 1-2 часа.

При подаче к столу украсьте десерт по своему вкусу, нарежьте на порции.