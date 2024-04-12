Шашлык на минералке с уксусом

Какой же это пикник без шашлыка? Если вы тоже не представляете вылазку на природу без жареного мясца, быстрее сохраняйте наш сегодняшний рецепт. Мы гарантируем: румяный шашлык на минералке обязательно станет королем вашего пикника.
Особенность этого рецепта заключается в маринаде на основе газированной воды. Она содержит в своем составе углекислый газ, который помогает размягчить мясо и придать ему нежность. Также минералка способствует сохранению влаги в свинине во время жарки. Это особенно важно при приготовлении шашлыка, ведь так мясо не пересушится и останется сочным.
Идеальный свиной шашлык на минералке: выбор мяса
Чтобы ваш пикник прошел волшебно и при жарке мяса не возникло никаких проблем, советуем вам взять свиной ошеек. Он отличается мягкостью и сочностью. А маринад из газированной воды помогает еще больше усилить эти качества.
Ингредиенты
Свиной ошеек750 г Газированная вода125 г Уксус1 ст. л. Лук2 шт. Приправа для мяса1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
- Очистите репчатый лук от шелухи. Нарежьте его полукольцами. Хорошенько промойте свиной ошеек. Обсушите его. Нарежьте мясо крупными кусочками.В глубокую миску выложите свинину. Добавьте к ней приправу для шашлыка, соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешайте.
Выложите к мясу репчатый лук. Снова всё перемешайте. Залейте мясо с луком минеральной водой. Добавьте столовый уксус. Хорошенечко перемешайте все ингредиенты.Накройте свинину тарелкой. Сверху установите банку с водой. Отправьте мясо в холодильник мариноваться на 2 часа под гнетом.
После уберите тарелку. Снова тщательно перемешайте ошеек с луком. Затем постарайтесь аккуратно нанизать свинину на шампуры.Подготовьте мангал с жаром. Выложите на него шампуры с мясом. Обжарьте шашлык до готовности.
По сравнению с традиционными маринадами, такими как кефир или томатный сок, газированная вода быстрее проникает в волокна мяса, делая его нежнее. Благодаря этому маринование в минералке требует значительно меньше времени и усилий. Это может быть особенно полезно, если у вас ограничено время на подготовку. Опробуйте сегодняшний рецепт и насладитесь великолепным вкусом свиного шашлыка прямо с мангала.