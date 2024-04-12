Шашлык на минералке с уксусом

Какой же это пикник без шашлыка? Если вы тоже не представляете вылазку на природу без жареного мясца, быстрее сохраняйте наш сегодняшний рецепт. Мы гарантируем: румяный шашлык на минералке обязательно станет королем вашего пикника.

Особенность этого рецепта заключается в маринаде на основе газированной воды. Она содержит в своем составе углекислый газ, который помогает размягчить мясо и придать ему нежность. Также минералка способствует сохранению влаги в свинине во время жарки. Это особенно важно при приготовлении шашлыка, ведь так мясо не пересушится и останется сочным.

Идеальный свиной шашлык на минералке: выбор мяса

Чтобы ваш пикник прошел волшебно и при жарке мяса не возникло никаких проблем, советуем вам взять свиной ошеек. Он отличается мягкостью и сочностью. А маринад из газированной воды помогает еще больше усилить эти качества.

Ингредиенты

Свиной ошеек750 г Газированная вода125 г Уксус1 ст. л. Лук2 шт. Приправа для мяса1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Очистите репчатый лук от шелухи. Нарежьте его полукольцами. Хорошенько промойте свиной ошеек. Обсушите его. Нарежьте мясо крупными кусочками.В глубокую миску выложите свинину. Добавьте к ней приправу для шашлыка, соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Выложите к мясу репчатый лук. Снова всё перемешайте. Залейте мясо с луком минеральной водой. Добавьте столовый уксус. Хорошенечко перемешайте все ингредиенты.Накройте свинину тарелкой. Сверху установите банку с водой. Отправьте мясо в холодильник мариноваться на 2 часа под гнетом. После уберите тарелку. Снова тщательно перемешайте ошеек с луком. Затем постарайтесь аккуратно нанизать свинину на шампуры.Подготовьте мангал с жаром. Выложите на него шампуры с мясом. Обжарьте шашлык до готовности.

По сравнению с традиционными маринадами, такими как кефир или томатный сок, газированная вода быстрее проникает в волокна мяса, делая его нежнее. Благодаря этому маринование в минералке требует значительно меньше времени и усилий. Это может быть особенно полезно, если у вас ограничено время на подготовку. Опробуйте сегодняшний рецепт и насладитесь великолепным вкусом свиного шашлыка прямо с мангала.