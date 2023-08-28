8 правил, которые моряк должен обязательно соблюдать

Стрессы и критические ситуации – это довольно частое явление на борту корабля. Именно по этой причине крюинг в Украине проводится максимально тщательно, чтобы взять на борт только самый стойких, способных выдержать физические и психологические нагрузки. Но даже профессионалы при чрезмерных нагрузках допускают ошибки. Рассмотрим основные правила, которые должен учитывать моряк.

ТОП 8 правил для моряков

Выполнение неуместных или незаконных приказов

Над рядовыми моряками и офицерами всегда есть тот, кто будет давать приказы. Если вы хотите избежать проблем, убедитесь, что ориентируетесь в основных морских законах и конвенциях: SOLAS, MARPOL, COLREG, ISPS, STCW и т.д. Если приказ нарушает эти правила, вы не должны его выполнять. Это не только может свести на нет вашу карьеру, но и привести в тюрьму. При потенциальной угрозе для судна или команды, всегда уточняйте приказ у старших.

Всегда рассказывайте о проблемах и ошибках

На суднах всегда присутствует человеческий фактор, поэтому ошибки неизбежны. Обязательно нужно их доложить начальнику для принятия необходимых шагов. Если скрывать ошибку, это может привести к чрезвычайной ситуации, которая станет причиной серьезных последствий.

Ведите правильные записи

Для всех операторов документирование – это первостепенная задача. Именно они станут доказательством, что конкретное судно работает в полном соответствии с международными правилами. Вместе с этим, записи дают возможность решать будущие проблемы. Используются для рассмотрения страховых претензий при повреждениях или несчастном случае. Нужно убедиться в том, что все записи достоверные.

Никогда не игнорируйте тревогу

На всех торговых судах есть звуковые и визуальные сигналы тревоги, которые предупреждают о чрезвычайной ситуации. И они необходимы, чтобы оперативно устранить аварийную ситуацию. Даже в том случае, если вы считаете, что сигнал тревоги тренировочный, вы должны на него реагировать. Слышите сигнал тревоги – действуйте! Даже при небольших задержка высока вероятность серьезных последствий, включая гибель членов экипажа.

Каюта – ваша крепость

Каюта – это единственное личное пространство, которое у вас есть. Не рекомендуется позволять кому-то входить в нее без вашего присутствия или согласия. Дело в том, что член экипажа может у вас в каюте перевозить какие-то вещи, которые запрещены законодательством определенной страны. И если этот предмет будет обнаружен, это чревато судебным преследованием или тюрьмой.

Вы – не перевозчик

Когда отправляетесь в рейс, часто друзья и знакомые просят перевести какие-то вещи. Ни в коем случае не нужно перевозить те вещи, которые не проверили лично – открывайте посылку в присутствии знакомых. К тому же, всегда помните о таможенных правилах страны, в которую планируете перевозить. Если игнорировать такие просьбы, вы можете избежать множества проблем. На форумах моряков достаточно часто обсуждают ситуации, когда при перевозке получали массу проблем.

Физическому насилию не место на судне

Судно – это интернациональное место, где иногда происходят конфликты. Из-за разных взглядов на политику, вероисповедание или отличие в мировоззрении. Ваша задача – избегать их, а тем более – не участвовать в физическом насилии. Драка может привести к тюремному заключению или просто вы досрочно завершите карьеру.

Никаких наркотиков и алкоголя

Независимо от того, вы работаете на палубе или в машинном отделении, не должны быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. И даже в том случае, если сменщик находится под действием алкоголя или наркотиков, не позволяйте ему приступить к работе. Нарушение этого правила может привести к отстранению от работы.

И это только основные правила, соблюдение которых будут гарантировать быструю карьеру и беспроблемную службу на судне.