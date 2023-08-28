8 правил, которые моряк должен обязательно соблюдать

Стрессы и критические ситуации – это довольно частое явление на борту корабля. Именно по этой причине крюинг в Украине проводится максимально тщательно, чтобы взять на борт только самый стойких, способных выдержать физические и психологические нагрузки. Но даже профессионалы при чрезмерных нагрузках допускают ошибки. Рассмотрим основные правила, которые должен учитывать моряк.
ТОП 8 правил для моряков
- Выполнение неуместных или незаконных приказов
Над рядовыми моряками и офицерами всегда есть тот, кто будет давать приказы. Если вы хотите избежать проблем, убедитесь, что ориентируетесь в основных морских законах и конвенциях: SOLAS, MARPOL, COLREG, ISPS, STCW и т.д. Если приказ нарушает эти правила, вы не должны его выполнять. Это не только может свести на нет вашу карьеру, но и привести в тюрьму. При потенциальной угрозе для судна или команды, всегда уточняйте приказ у старших.
- Всегда рассказывайте о проблемах и ошибках
На суднах всегда присутствует человеческий фактор, поэтому ошибки неизбежны. Обязательно нужно их доложить начальнику для принятия необходимых шагов. Если скрывать ошибку, это может привести к чрезвычайной ситуации, которая станет причиной серьезных последствий.
- Ведите правильные записи
Для всех операторов документирование – это первостепенная задача. Именно они станут доказательством, что конкретное судно работает в полном соответствии с международными правилами. Вместе с этим, записи дают возможность решать будущие проблемы. Используются для рассмотрения страховых претензий при повреждениях или несчастном случае. Нужно убедиться в том, что все записи достоверные.
- Никогда не игнорируйте тревогу
На всех торговых судах есть звуковые и визуальные сигналы тревоги, которые предупреждают о чрезвычайной ситуации. И они необходимы, чтобы оперативно устранить аварийную ситуацию. Даже в том случае, если вы считаете, что сигнал тревоги тренировочный, вы должны на него реагировать. Слышите сигнал тревоги – действуйте! Даже при небольших задержка высока вероятность серьезных последствий, включая гибель членов экипажа.
- Каюта – ваша крепость
Каюта – это единственное личное пространство, которое у вас есть. Не рекомендуется позволять кому-то входить в нее без вашего присутствия или согласия. Дело в том, что член экипажа может у вас в каюте перевозить какие-то вещи, которые запрещены законодательством определенной страны. И если этот предмет будет обнаружен, это чревато судебным преследованием или тюрьмой.
- Вы – не перевозчик
Когда отправляетесь в рейс, часто друзья и знакомые просят перевести какие-то вещи. Ни в коем случае не нужно перевозить те вещи, которые не проверили лично – открывайте посылку в присутствии знакомых. К тому же, всегда помните о таможенных правилах страны, в которую планируете перевозить. Если игнорировать такие просьбы, вы можете избежать множества проблем. На форумах моряков достаточно часто обсуждают ситуации, когда при перевозке получали массу проблем.
- Физическому насилию не место на судне
Судно – это интернациональное место, где иногда происходят конфликты. Из-за разных взглядов на политику, вероисповедание или отличие в мировоззрении. Ваша задача – избегать их, а тем более – не участвовать в физическом насилии. Драка может привести к тюремному заключению или просто вы досрочно завершите карьеру.
- Никаких наркотиков и алкоголя
Независимо от того, вы работаете на палубе или в машинном отделении, не должны быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. И даже в том случае, если сменщик находится под действием алкоголя или наркотиков, не позволяйте ему приступить к работе. Нарушение этого правила может привести к отстранению от работы.
И это только основные правила, соблюдение которых будут гарантировать быструю карьеру и беспроблемную службу на судне.